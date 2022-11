Coupe du monde, violences faites aux femmes et un prix Nobel : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : l'ouverture d'une Coupe du monde de football marquée par les polémiques, la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, la Silicon Valley en panne sèche, une leçon d'Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, et des récits poignants d'anciens otages. Bonnes écoutes 🎧 ! Pierre Kron

Le Zoom de la semaine : quand le ballon rompt

Ballon et ligne d'horizon à Doha, capitale du Qatar. © Getty - Allan Baxter

Alors que la Coupe du monde de football s'est ouverte ce 20 novembre au Qatar, les cartons jaunes se multiplient hors du terrain. De son attribution sous influence à son bilan écologique calamiteux , en passant par les droits humains bafoués , le hors-jeu du Mondial 2022 est sur toutes les lèvres. Plus de place au doute dans le foot : la (géo)politique s'est invitée sur le terrain.

🙅‍♂️ Ramenez la Coupe à la raison (Les Pieds sur terre, 30 min)

🏟️ De beaux stades, mais à quels prix ? (7 min 52 à regarder)

⚽ Qatar : la respectabilité par le foot (Les Enjeux internationaux, 14 min)

🧑‍⚖️ Peut-on vraiment dépolitiser le foot ? (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

C'est dans l'actu

La Silicon Valley va-t-elle devoir se repenser ? © Getty - Joshua Dalsimer

📱La tech est finie ? Alerte dans la Silicon Valley : depuis quelques semaines, les licenciements s'enchaînent chez Meta, Twitter ou Amazon. En moins d'un mois, les géants de la tech auraient perdu à eux 5 plus de 1,5 trillion de dollars de capitalisation boursière. L'heure de repenser un modèle économique jusque-là florissant ? ( Entendez-vous l'éco , 59 min)

🏥 Pédiatres en débâcle. Chaque année, l'épidémie de bronchiolite grippe l'activité des services pédiatriques. Mais en 2022, leur saturation a atteint des niveaux sans précédent. Certains parlent de "tri de patients". Submergés par une vague d'hospitalisation et une décrue du personnel, les hôpitaux ont vu les tensions structurelles qui les atrophient mises en lumière. ( Le Temps du débat , 37 min)

♉ Le taureau voit rouge. Alors que le député LFI Aymeric Caron a finalement retiré sa proposition de loi pour abolir la corrida, en dénonçant "l'obstruction parlementaire", petit détour par les terres de la tauromachie. Notamment celles du sud-ouest, avec ses courses landaises ou camarguaises. ( Les Enjeux territoriaux , 16 min)

📰 Le gendarme des médias. Après l' échange houleux survenu le 14 novembre dans l'émission "Touche Pas À Mon Poste" entre le député Louis Boyard et le présentateur Cyril Hanouna, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été saisie. Mais quels sont les pouvoirs de l'"Arcom" ? ( Sans oser le demander , 58 min)

Contre les violences faites aux femmes

Illustration d'une scène de violence conjugale par George Cruikshank, 1847 © Getty - Hulton Archive

25 novembre. Des femmes puissantes décapitées au Moyen Âge, des femmes violentées et écartées de la justice pénale, des femmes considérées comme d'éternelles malades à cause de leur "petite nature"… À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'Histoire s'invite à la barre. Pour témoigner de siècles de brimades, d'agressions et de harcèlements des représentantes du sexe féminin.

➡️ Histoire des violences faites aux femmes (Le Cours de l'histoire, 4 x 58 min)

Il est temps

Vivre au jour le jour : un mantra ou une évidence ? © Getty - Thomas Bogner / EyeEm

Vous avez 3️⃣ minutes

☀️ Carpe diem. Pourquoi faut-il vivre au jour ? Pourquoi disons-nous que le soleil se lève et que la lune se couche ? Parce que la notion d'une journée a beaucoup plus d'importance pour la vie humaine qu'on ne le croit. Fragments de réflexion sur nos rythmes de vie. ( Le Pourquoi du comment : philo )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

💔 La bibliothèque des cœurs brisés. Les romans d'amour finissent mal, en général… Au sommaire de notre Book club : le motif de la rupture dans la littérature contemporaine. Ou quand trois autrices (dé)construisent le topos du lien amoureux... ( Bienvenue au (Book) club )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🌌 Top Nobel. Pour ses travaux sur l'intrication quantique, le physicien français a été couronné de la récompense ultime cette année : le prix Nobel de physique. Prenez donc le temps d'écouter Alain Aspect conter les expériences qui l'ont conduit jusqu'à ces sommets. ( La Science, CQFD )

Vous avez 4️⃣ X 6️⃣0️⃣ minutes

⛓️ Crise d'otage. Le rapt, la détention, la libération, puis la vie d'après. Récits de ces Français pris en otage, détenus à l'étranger et devenus dès lors personnages publics malgré eux. Des souvenirs de mauvais film, de "James Bond raté", qu'ils remettent en ordre en quatre épisodes. (LSD, La série documentaire)

Fin de session ! Si vous doutez que votre samedi après-midi se fasse les yeux dans les Bleus, préférez l'échange de lettres à ceux du ballon. En plongeant dans la correspondance solaire et langoureuse échangée par une actrice et un écrivain amoureux, et exilés : Maria Casarès et Albert Camus . Et si votre doute ne se limite plus au ballon rond et s'étend dangereusement, pas d'inquiétude : vous êtes peut-être atteint de scepticisme aigu, comme Socrate quelques siècles avant vous . À très vite.