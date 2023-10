Covid-19 : le Nobel de médecine 2023 à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leurs travaux sur l'ARN messager

Cités parmi les grands favoris du Nobel de médecine 2023 et collègues de longue date de l'université de Pennsylvanie, Katalin Karikó, 68 ans, et Drew Weissman, 64 ans, ont été distingués "pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre le Covid-19", a annoncé le jury. "Le prix Nobel de cette année récompense donc leur découverte en science fondamentale qui a fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont l'ARNm interagit avec le système immunitaire et a eu un impact majeur sur la société pendant la récente pandémie", a déclaré Rickard Sandberg, membre de l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska.

Katalin Karikó fut jusqu'en 2022 vice-présidente dans le laboratoire allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin à ARNm contre le Covid-19. Elle agit depuis en tant que consultante auprès de l'entreprise. Elle est également professeure à l'Université de Szeged, en Hongrie, et professeure adjointe à la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie.

Publicité

L'immunologiste Drew Weissman, autre spécialiste reconnu de la technologie ARNm, est lui professeur de recherche sur les vaccins à la Perelman School of Medicine.

Leur découverte décisive remonte à 2005 quand ils parviennent à trouver une façon de modifier l'ARN synthétique pour l'empêcher de provoquer une réaction inflammatoire massive constatée dans des expériences auprès d'animaux ( éclairage de l'Institut sur les travaux des deux scientifiques ). Ils réussiront plus tard à placer leur précieux ARN dans des "nanoparticules lipidiques", un enrobage qui leur évite de se dégrader trop vite et facilite leur entrée dans les cellules. Des résultats rendus publics en 2015.

Drew Weissman de nuancer auprès du New York Times : "Les gens doivent savoir qu’il ne s’agit pas d’une expérience unique que nous avons réalisée et que le vaccin n’a pas été fabriqué en dix mois." Alors que la découverte de l'ARN messager remonte à 1961 .

Le duo avait déjà remporté plusieurs récompenses prestigieuses pour ses travaux, dont le prix Lasker Award en 2021, souvent considéré comme un précurseur du Nobel. Ils avaient été désignés héros de l'année 2021 par Time , qualifiés de "faiseurs de miracles". À l'époque, le magazine racontait l'itinéraire de cette fille d’un boucher d’une petite ville hongroise qui a grandi dans une famille qui avait l'électricité, "mais pas d'eau courante ni de réfrigérateur". Rapidement fascinée par le fonctionnement des êtres vivants, expliquait France Inter , elle suit des études scientifiques et va découvrir l’ARN messager. Arrivée aux États-Unis à la fin des années 80 avec son mari et sa fille, la biochimiste devra se battre pour prouver l’intérêt de ses recherches et obtenir des subventions après une vingtaine de demandes.

C'est en 1998, devant une photocopieuse, qu'elle rencontre l’immunologiste Drew Weissman et réussit à le convaincre de mener des recherches sur l’ARN. Il travaille alors sur un vaccin contre le VIH. "Il faudra encore 15 ans - et l'émergence du virus dévastateur du SRAS-CoV-2 - avant que la communauté scientifique mondiale ne comprenne enfin l'importance de leurs découvertes", précisait Time.

L’ARN messager qui a permis la mise au point des vaccins de Pfizer et Moderna pour lutter contre le Covid-19.

À écouter : La sécurité des vaccins à ARN messager une nouvelle fois confirmée Le Journal des sciences Écouter plus tard Lecture écouter 5 min

À écouter : Nouvelles thérapies : les joyaux de l’ARN La Méthode scientifique Écouter plus tard Lecture écouter 58 min

. © AFP - JOHN SAEKI, LAURENCE CHU

À écouter : Un nouveau traitement contre le cancer à base d’ARN messager Le Journal des sciences Écouter plus tard Lecture écouter 5 min

Ce Nobel de médecine s'accompagne d'une récompense de onze millions de couronnes (920 000 euros), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l'histoire plus que centenaire des Nobel. La Fondation Nobel avait annoncé mi-septembre avoir relevé le montant de cette dotation grâce à sa meilleure situation financière.

Au cours de l'histoire, le prix a couronné des découvertes majeures telles que les rayons X, la pénicilline, l'insuline et l'ADN, mais aussi la lobotomie et l'insecticide DDT, aujourd'hui tombés en disgrâce.

Ce mardi suivra le prix Nobel de physique, avant ceux de chimie, de littérature et de la paix. Et lundi prochain, cette saison 2023 se terminera par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, communément surnommé "prix Nobel d'économie".

Avec AFP

À écouter : Chantal Pichon, héraut de l'ARN messager Comme personne Écouter plus tard Lecture écouter 4 min