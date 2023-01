"Criminels de guerre" : nouvelle collection exceptionnelle pour Une histoire particulière

France Culture explore les heures sombres de l’histoire au travers de huit portraits d’hommes et de femmes qualifiés de « criminels de guerre ». De la Seconde Guerre mondiale à l’Irak, en passant par le Cambodge ou le Rwanda, nous retenons huit personnages, dont les actes nous permettent de mieux comprendre les grands conflits du XXe siècle.

Une histoire particulière – collection exceptionnelle : Criminels de guerre

Une série de 8 documentaires en 2 parties de 30 minutes, produite par Alain Lewkowicz, réalisée par Rafik Zénine et Marie-Laure Ciboulet, coordination : Christine Bernard.

Episode 1- Josef Mengele, l’ange de la mort

Date de diffusion : samedi 28 et dimanche 29 janvier à 13h30

De 1943 à 1945, Josef Mengele, le médecin SS d’Auschwitz-Birkenau est à l’origine de l’assassinat de plus d’un million de personnes. Une sorte de grand ordonnateur de la vie et de la mort qui s’est adonné sans borne à des expérimentations médicales sur des cobayes humains qu’il s’est soigneusement sélectionné, se constituant un véritable cheptel de jumeaux, de nains ou encore de personnes aux yeux vairons.

Episode 2 - Duch, le maître des forges de l’enfer

Date de diffusion* : samedi 11 et dimanche 12 février à 13h30

Kaing Guek Eav alias Duch est le penseur et directeur de la prison S21, le plus important des 196 centres d’internement que compte le Kampuchéa Démocratique du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, période au cours de laquelle Pol Pot et son régime Khmer Rouge provoquent la mort de près d’un quart des habitants du Royaume du Cambodge.

Episode 3 - Irma Grese, la hyène d’Auschwitz et la bête de Bergen-Belsen

Date de diffusion* : samedi 25 et dimanche 26 février à 13h30

Tous les rescapés des camps dans lesquels elle a servi comme gardienne sont unanimes. Irma Grese avait la beauté du diable, sadique et cruelle. En mars 1943, c’est à Auschwitz qu’elle exerce tous ses talents. Elle possède droit de vie ou de mort sur plus de 30 000 déportés qui la surnomment « l’ange blond d’Auschwitz » tandis que son propre chef l’appelle la « bête ».

Episode 4 - Ilse Koch, la chienne de Buchenwald

Date de diffusion* : samedi 11 et dimanche 12 mars à 13h30

Ilse Koch est devenue un mythe, l’incarnation féminine de l’horreur nazie, la femme du « boucher Koch », sadique et fétichiste. Le couple adultère se targue d’appartenir à la nouvelle aristocratie allemande se vautrant dans le lucre et la corruption mais jouant les parents modèles avec leurs trois enfants dans leur belle et grande maison qu’ils ont fait bâtir à quelques encablures du camp.

Episode 5 - Pauline Nyiramasuhuko : le génocide, une histoire de famille

Date de diffusion* : samedi 29 et dimanche 30 avril à 13h30

En 1992, Pauline Nyiaramasuhuko devient ministre de la Famille et du Progrès des femmes dans le premier gouvernement multipartite du Rwanda constitué par Juvénal Habyarimana. L’assassinat du président de la République déclenche le génocide des Tutsis au Rwanda qui commence le 6 avril 1994 et dans lequel Pauline Nyiaramasuhuko joue un rôle clef notamment dans sa ville natale de Butare, la plus importante mégapole du sud du pays où les Hutus refusent de participer aux massacres.

Episode 6 - Slobodan Milosevic, le nettoyeur des Balkans

Date de diffusion* : samedi 20 et dimanche 21 mai à 13h30

Slobodan Milosevic devient président de la Serbie en 1989. Il lance deux guerres successives au cours de l’été 1991 contre la Croatie et en mars 1992 contre la Bosnie-Herzégovine. Il est responsable d’un nettoyage ethnique à grande échelle en plein cœur de l’Europe : le massacre de Srebrenica en juillet 1995 ou encore ceux du Kosovo jusqu’à ce qu’à la fin des années 1990.

Episode 7 - Paul Aussaresses, le tortionnaire d’Alger

Date de diffusion* : samedi 3 et dimanche 4 juin à 13h30

Paul Aussaresses, le militaire de toutes les médailles et de tous les honneurs, le résistant de la première heure, le soldat dévoué d’Indochine et d’Algérie a, par ses révélations tonitruantes 40 ans après ses crimes, brisé un tabou français, celui de l’utilisation systématique de la torture pendant la guerre d’Algérie ; en déclarant y avoir eu largement recours, notamment pendant la bataille d’Alger.

Episode 8 - Lynndie England, la scandaleuse d’Abou Ghraib

Date de diffusion* : samedi 24 et dimanche 25 juin à 13h30

A la prison centrale d’Abou Ghraib, Lynndie England et celui qui deviendra son mari, Charles Graner, ont pour mission de garder des prisonniers irakiens soupçonnés d’être les « ennemis du Monde Libre ». En à peine quelques mois, ils commettent l’irréparable abusant sexuellement et torturant physiquement et psychologiquement les prisonniers qu’ils ont sous leur responsabilité.

Après la diffusion, chaque épisode sera disponible en podcast de 4 parties de 14 minutes sur le site de France Culture et l’appli Radio France.

* sous réserve de modification en raison de contraintes liées à l'antenne de France Culture

