Crise alimentaire mondiale, 7e art à Cannes, les origines du sida et avortement : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : un zoom sur la menace d'une crise alimentaire mondiale qui pèse sur la planète dans un contexte de guerre et de réchauffement climatique, une analyse sur la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre, un retour de la première semaine sur le "red carpet" cannois comme si vous y étiez, un podcast inédit sur les origines et l'émergence du sida et enfin, une série sonore sur l'existence du droit à l'avortement et la possibilité de ne pas l’appliquer, ponctuée par de nombreux témoignages. Bonnes écoutes ! Irène Ahmadi 🎧

Le zoom de la semaine : la menace d'une crise alimentaire mondiale

À Ghaziabad, en Inde, le 17 mai 2022, alors que le pays vient d'annoncer la décision d'interdiction d'exportation de blé. © AFP - Prakash SINGH

Entre la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique , la crainte de voir émerger une nouvelle crise majeure accompagnée d'émeutes liées à la famine similaires à celles qui avaient vu le jour en 2008 au moment de la crise financière inquiète les autorités mondiales chargées de l'alimentation. Mais alors, de quoi la guerre en Ukraine est-elle le révélateur ? Le système alimentaire mondialisé et les modèles agricoles en cours doivent-ils être réformés pour éviter de nouvelles explosions de colère ?

🌾 Comment éviter une crise alimentaire mondiale ? (Le Temps du débat, 8 min)

🍽️ Se nourrir : vieux problèmes, nouveaux défis (Cultures Monde, 57 min)

👨‍🌾 L’Union rationaliste - guerre et vulnérabilité alimentaire (Divers aspects de la pensée contemporaine, 18 min)

C'est dans l'actu

Le tapis rouge a été installé à quelques heures de l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes, où le public est de retour © Radio France

🎬À Cannes, l'engouement retrouvé. On peut difficilement passer à côté de l'ouverture de la 75e édition du festival de Cannes, de retour dans un format plus classique après deux années marquées par le Covid. Mardi 17 mai, jour du début du festival, le temps de la fête et de la célébration semblait être revenu et spoiler : il devrait continuer jusqu'à la clôture de l'événement, le 28 mai prochain. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

📺Netflix, l'empire menacé ? Netflix qui a toujours excellé dans l’art de la communication et de la stratégie digitale, perd pourtant pour la première fois de son histoire des abonnés. Son image se dégrade et l’immense plateforme commence à licencier à tour de bras. ( Le Meilleur des mondes, 58 min )

👈L'Occitanie, terre des gauches. 35 sur 49, c'est le nombre de députés élus depuis 2017 qui représentent le parti LREM dans la région Occitanie. À l'approche des Législatives , il s'agit de savoir si la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES), alors en pleine accession, est en mesure de changer la donne ou non, tandis que la gauche est donnée première dans les intentions de vote du premier tour. (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

🇺🇦 de bataille. Kiev a demandé aux soldats restés à Marioupol, ville assiégée de 450 000 habitants dont le port représente un point stratégique que les forces pro-russes tentent d'envahir depuis le début de l'invasion , de cesser la résistance dans les souterrains de l’immense complexe métallurgique Azovstal. (Guerre en Ukraine, le podcast quotidien, 7 min)

Une histoire méconnue : l'origine du sida

Mécaniques des épidémies : le SIDA © Radio France

Le syndrome d'immunodéficience acquise, ou sida , a été l'une des pires épidémies du XXe siècle : elle a causé près de 40 millions de morts à l'échelle planétaire. Connue de tous, cette maladie et son diagnostic épidémiologique ont, lors de son apparition dans les années 1980, posé beaucoup de questions. Mais que sait-on vraiment de l'origine et de l'émergence du sida ? Notre podcast du moment vous plonge dans son histoire et ses aspects les moins connus, comme son instrumentalisation par le KGB en pleine Guerre froide, son origine chez les grands singes de l'Afrique Centrale, ou encore son émergence dans le Congo colonisé des années 1920.

🦠Mécaniques des épidémies : le sida , raconté par l'épidémiologiste Renaud Piarroux (4 x 14 min)

Il est temps...

Dessin intitulé « Un jeune homme nu entouré de deux autres figures » de Michel-Ange vendu chez Christie's 23 millions d'euros. © Radio France - Emmanuel DUNAND

Vous avez bien 7️⃣ minutes...

🎨 Le prix de la rareté. "Un dessin de Michel-Ange, c’est rare sur le marché. Depuis vingt ou trente ans, il s’en est vendu huit." L'historien de l’art Didier Rykner analyse cette vente aux enchères qui s'est déroulée le 18 mai dernier, chez Christie's, au prix de 23 millions d'euros. (La Question du jour, 7min)

Vous avez bien 1️⃣3️⃣ minutes...

⛔ Calanques : accès limité. Eau turquoise, pins verts, falaises... Ce paysage idyllique, c'est celui des Calanques. Situées à mi-chemin entre Cassis et Marseille, ces criques sont très convoitées par les touristes. Même un peu trop visiblement... Et pour cause : désormais, l'accès à certaines d'entres elles, comme celle de Sugiton, seront conditionnés à une réservation en amont. Sinon, il faudra rebrousser chemin ! (Les Enjeux territoriaux, 13 min)

Vous avez bien 3️⃣3️⃣ minutes...

👩 Dans l'intimité des femmes au foyer. Encore aujourd'hui, "on filme l'extraordinaire. On ne filme pas l'ordinaire." estime Michèle Dominici, réalisatrice du documentaire L'Histoire oubliée des femmes au foyer. On peut y entendre le récit d'un quotidien dans une période singulière de l'histoire : celle des Trente Glorieuses. (La Grande Table idées, 33 min)

Vous avez bien 4️⃣ x 5️⃣4️⃣ minutes...

🤰 Avortement, questions de choix. Témoignage fort d'une femme qui a avorté avant le vote de la loi Veil en 1975, exemples de médecins qui font appel à la clause de conscience pour ne pas pratiquer l'avortement, manque de personnel dédié et parcours semé d'embûche pour celles qui souhaitent avorter en France… Cette série aborde les enjeux phares d'une question sous les feux de l'actualité. (LSD, La série documentaire, 4 x 53 min)

Cette session est terminée. On se quitte avec l'écoute d'une émission dédiée à la sortie du nouvel album des sœurs Lisa-Kaindé et Naomi Díaz du groupe Ibeyi intitulé Spell 31 dans lequel elles rendent hommage à leur père, le percussionniste cubain Anga Díaz et célèbrent la sororité, le métissage culturel et les énergies vitales : Ibeyi : "Pour nous, chanter c’est se donner la liberté de pouvoir se découvrir" 🎵

Très bon week-end et à la semaine prochaine !