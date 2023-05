D’où viennent les préjugés sur les célibataires longue durée ?

“Vieux garçon” ou “vieille fille”, timide, fêtard, en détresse affective… Ces préjugés envers celles et ceux qui préfèrent ne pas être en couple perdurent. Si vous faites partie du tiers d’adultes célibataires en France aujourd’hui, vous savez que cette situation est encore perçue comme une quête, celle du grand amour, et un état temporaire qui n’a pas vocation à perdurer.

De Dom Juan à Jean-Claude Duss

L’imaginaire collectif est façonné à grand renfort de films et de romans : le célibataire est donc, au choix, Dom Juan le séducteur, Mr Bean le “vieux garçon” un peu benêt, Theodore le solitaire en détresse affective du “Her” de Spike Jonze… Tandis que la célibataire sera plutôt Bridget Jones, la trentenaire mal dans sa peau et incapable d’être seule, “Mary Poppins” la gentille sorcière, Cruella l’excentrique autoritaire… Des clichés qui tendent aujourd’hui à perdre du terrain. Certaines personnalités revendiquent même le célibat comme choix, Emma Watson exposant récemment son choix d’être “en couple avec elle-même”.

Deux historiennes, Juliette Eyméoud et Claire-Lise Gaillard, à la manœuvre de l’ouvrage collectif Histoire de célibats du Moyen-Âge au XXe siècle, expliquent comment le XVIIIe siècle a vu se cristalliser ces clichés. Dans cet ouvrage collectif, dix historiens recensent dix trajectoires inspirantes de célibataires, femmes ou hommes, à différentes époques. Juliette Eyméoud, docteure en histoire moderne, note que le célibat posait moins problème au XVIIe siècle et était vu comme “un état de fait comme un autre”, “une façon de mener sa vie comme une autre”, surtout dans la noblesse.

En 1700, la philosophe Gabrielle Souchon expose sa propre situation dans un essai, Du Célibat volontaire ou la vie sans engagement. Il y a aussi Marie de Gournay, une femme de lettres qui travaille avec Montaigne sur ses Essais et qui vit seule par esprit d’indépendance.

Montesquieu et le risque de la dépopulation

Mais “dans les moments où on se pose la question d'un risque de dépopulation, on valorise la procréation et donc le mariage”, complète Claire-Lise Gaillard, docteure en histoire contemporaine. En 1700, la France est un géant démographique : on estime qu’un Européen sur quatre est un Français. Mais certains grands esprits de ce siècle s’inquiètent au contraire de la dépopulation. Les sociétés étant encore vulnérables aux crises démographiques, comme les vagues de peste, les guerres, les famines.

Montesquieu , par exemple, met en garde au sujet du lien entre le célibat des prêtres et la baisse de la natalité. La Beaumelle, un autre savant, va même jusqu’à calculer le manque à gagner à cause du célibat ecclésiastique : en 1750, la France, qui compte plus de 20 millions d’habitants, en aurait 10 de plus. Des penseurs qui, loin d’en être les seuls responsables, ouvrent la voie au long processus qui fait que les mentalités intègrent ces clichés.

Le mot célibataire n’était pas reconnu dans les dictionnaires

C’est aussi à cette époque que le mot célibataire intègre les dictionnaires, précisément dans les années 1760. Jusque-là, il renvoyait plutôt au célibat des prêtres, et on utilisait d’autres termes pour son versant “civil”. Juliette Eyméoud explique que dans certaines généalogies illustrées, “on trouve les termes ‘sans alliance’, ‘sans postérité’, ‘mort garçon’ ou ‘morte fille’”.

L’exhortation à se marier est concrétisée dans le droit lorsque Napoléon institue en 1804 le Code civil, qui prévoit que le chef de famille est le mari. “Les femmes sont sous la responsabilité de leur mari qui doit pourvoir à leurs besoins, précise Claire-Lise Gaillard. Donc une femme qui ne se marie pas, c'est forcément une femme qui doit pourvoir à ses propres besoins. Donc soit elle est à la charge de sa famille, soit elle travaille”. Et, à l’époque, le travail féminin demeure une anomalie.

“Vieille fille” et “vieux garçon” au théâtre

C’est durant le XIXe siècle qu’émerge la figure péjorative du “vieux garçon” dans la littérature et le théâtre, et surtout celle de la “vieille fille”, encore plus fréquente. La Première Guerre mondiale tue environ 10 millions de soldats, autant d’hommes qui ne reviennent pas chez eux. Ce déséquilibre démographique affaiblit les a priori envers les femmes seules.

Avec ce célibat féminin de masse, Claire-Lise Gaillard explique que “les femmes ne peuvent pas être tenues pour responsables du fait de ne pas se marier”. Le célibat féminin en devient un peu moins stigmatisé, à l'inverse des hommes fustigés pour leur égoïsme, “dans une période où on craint une crise de la natalité”.

Un podcast et une newsletter pour célibataires

Aujourd’hui, les célibataires ont désormais des modèles dans les fictions, et même un podcast et une newsletter spécialisés. Marie Kock, qui explore le sujet dans son livre Vieille fille, aux éditions La Découverte, pointait l’influence des fictions sur le plateau de Sans oser le demander, sur France Culture : “Les romans et les films d’amour, on les arrête toujours au moment où, ça y est, enfin, le couple se retrouve et l’amour naît ! Peut-être que si on les laissait traîner un peu plus tard ou qu’on s’arrêtait un peu avant, ça pourrait être intéressant.” Être intéressant et permettre d’effacer, lentement mais sûrement, le façonnage de nos esprits par des décennies de dessins animés et de comédies romantiques où “ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”.

À lire : Histoire de célibats du Moyen-Âge au XXe siècle , sous la direction de Juliette Eyméoud et Claire-Lise Gaillard, avec Isabelle Algrain, Solène Baron, Anouk Durand-Cavallino, Geneviève Guilpain, Anatole Le Bras, Laura Mary, Margaux Prunier, Emmanuelle Santinelli-Foltz et Mathias Valverde, aux Presses Universitaires de France