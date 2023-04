D’où vient le concept d’habillage télé ?

1982. François Mitterrand vient d’être élu, Thriller va devenir l’album le plus vendu au monde, et on fume sur les plateaux d’Antenne 2, l’une des trois chaînes de télévision. Étienne Robial, lui, est éditeur de bande dessinée. Il est passé par les Beaux-Arts et a cofondé la librairie Futuropolis qui se démarque en imposant sa patte graphique sur les couvertures des livres qu'elle édite.

Pierre Lescure entre chez Futuropolis

Un client passe régulièrement la porte du magasin du XVe arrondissement de Paris : un certain Pierre Lescure, futur directeur de Canal+, qui est pour l’heure chef du divertissement et des variétés à Antenne 2. “Lescure m'a demandé de “faire des trucs”, c'était assez flou, pour une nouvelle émission qui allait s'appeler “Les Enfants du rock”, raconte Étienne Robial. Je lui ai répondu : ‘Je n'ai jamais fait ça !’. Et il m'a dit : ‘C'est précisément parce que j'aime la façon dont tu présentes tes bouquins, j'aimerais que tu réfléchisses à la façon dont on peut présenter cette émission’”. Le regard neuf de l'éditeur va faire jaillir un générique simple et coloré, pour une émission au ton espiègle. La star du générique, c’est le jaune, la marque de fabrique de la maison d'édition Futuropolis.

Les prémices de “l’esprit Canal”

Dans l’émission se côtoient ceux que le graphiste surnomme “les voyous des débuts de Canal" : Antoine De Caunes, Alain Chabat, Marc Toesca, Alain De Greef, qui seront des transfuges vers la chaîne cryptée. La “bande de potes” ne le sait pas encore mais, dans un joyeux bordel fait de travail et de créativité, elle est en train de forger ce qu’on appellera plus tard “l’esprit Canal”. Le vent de libéralisation qui souffle sur l’économie - et sur l'audiovisuel - ouvre un espace pour la création de nouvelles chaînes de télévision. Et le 4 novembre 1984 : “Il est 8 heures. Ouverture de l'antenne de Canal +”, annonce le premier PDG de la chaîne, André Rousselet, en régie pour la prise d’antenne.

La quatrième chaîne importe le concept américain de HBO qui consiste à proposer un abonnement payant et une offre de programmes centrée sur le sport et le cinéma. Étienne Robial est chargé de créer, ex nihilo, une identité visuelle complète. Une première mondiale qui va transformer le petit écran en inventant le principe d’habillage télévisuel. Robial trace une grille, élude le “plus” en toutes lettres au profit du symbole, plus court et identifiable.

Étienne Robial fait de l'ellipse multicolore, du plus et de la police Futura adaptée des éléments centraux de l'ADN graphique de la marque. - Crédit : OnOff Productions

Robial choisit comme typographie le Futura, une police dessinée dans les années 1920 par un graphiste allemand, Paul Renner. Sauf que, pour l’adapter aux contraintes techniques des machines qui génèrent les textes à l’écran, il doit l’incliner un peu. Il l’utilise dès lors partout, non seulement à l’écran mais aussi dans les documents internes à l’entreprise, les panneaux fléchant le parking ou les toilettes.

Une garde-robe graphique

Comme la chaîne émet 24 heures sur 24, le graphiste reprend l’idée d’une horloge avec une ellipse arc-en-ciel qui accompagne les génériques. “J'ai dit à Pierre Lescure : ‘Je vais te faire une garde-robe avec trois pantalons, trois vestes, trois chemises, trois cravates, se souvient Étienne Robial. Tu vas pouvoir combiner le pantalon 1 avec la veste 2, la cravate 3, et ainsi de suite’. Ce qui fait des centaines et des centaines, voire des milliers de combinaisons différentes.”

Une hiérarchie de l’information inspirée de l’édition

Promu directeur artistique, Robial reprend les principes utilisés dans l’édition, avec une idée principale : l’identité graphique n'est pas là pour faire "joli" mais pour permettre de savoir où l'on est. “Une émission est structurée comme un bouquin, avec des chapitres, avec des virgules, avec des sous-titres, avec des gros titres. Le générique de début, c'est la couverture, le générique de fin, c'est la quatrième de couverture, etc." Les génériques de Canal+ vont donc varier selon qu’ils précèdent un film, un match de foot, un journal d'informations, un match de rugby, une corrida… Pour les nostalgiques des années 1980, beaucoup d'entre eux sont encore visibles sur lenodal.com , sorte d’INA du générique télé animé par des passionnés d’audiovisuel.

“Le but, c'est d'identifier. Le danger, c'est la mémorisation”

L’identité sonore aussi est très forte. Certains invités sont mis à contribution, comme Michel Jonasz qui signe le “tchi-tcha” du générique “Cinéma” ou Dominique Rocheteau, un joueur du PSG, qui donne le coup de sifflet du générique des sports. Quelques années après, les musiques proposeront des variations sur le même rythme et la même mélodie, pour ne pas lasser le téléspectateur. “Le but, c'est d'identifier. Le grand danger, dans la télévision, c'est la mémorisation, analyse-t-il. Il ne faut surtout pas mémoriser. Si on passe toujours le même domino, ça s'use très, très vite.”

“L’Ayatollah” décide de tout

Étienne Robial avait d’ailleurs écrit une thèse sur les dominos pendant ses études. Cet obsédé des quadrilatères utilisera le rectangle lors de la refonte de l’identité de Canal+ en 1995, un motif déclinable presque à l’infini. Le directeur artistique décide de tout en matière graphique, jusqu’aux couleurs des tenues que portent les présentateurs. Il demande par exemple à Agnès B. de concevoir des vêtements gris, noirs, blancs, pour servir de “faire-valoir” à l’invité en plateau et rester en harmonie avec les couleurs du groupe. Cette mainmise lui vaut le surnom de “l’ayatollah” et une marionnette aux Guignols de l’info, programme phare de la chaîne, où on le voit en control freak du code vestimentaire des dirigeants du groupe.

Succès du concept d’habillage télé

Le concept d’habillage télévisuel va ensuite investir toutes les chaînes, qui se multiplient. Robial est mandaté pour faire la même chose chez M6. Il y aura ensuite “La 7”, future Arte, puis RTL9. Avec toujours une idée force : “Aller à l'essentiel, être efficace et n'apporter que ce à quoi l'habillage est destiné : ce n'est pas évoquer ou faire passer des messages, c'est simplement de dire que dans quelques secondes, il y a un film, un match de foot, ou telle ou telle émission.” En 25 ans à Canal+, Étienne Robial compte 4700 génériques à son actif. Et il a donné à tous ceux qui l'ont suivi une grande leçon : que détourner une contrainte, comme le manque d’espace ou de moyens, pouvait permettre d’ériger la simplicité en image de marque.

À voir : Expo étienne + robial au musée des arts décoratifs de Paris, jusqu’au 11 juin 2023