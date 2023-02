Daniel Motaung : "Il faut professionnaliser le métier de créateur de contenus"

Daniel Motaung est un Sud-Africain de 30 ans, qui a travaillé en 2019 durant six mois pour Sama, une entreprise installée à Nairobi (Kenya), sous-traitante de Facebook pour la modération de contenus. Les salaires étant bien plus faibles au Kenya qu'aux États-Unis, externaliser la modération de contenus permet à Facebook de réaliser des économies.

Choqué par les faibles salaires des employés et leurs conditions de travail, Daniel Motaung a lancé un syndicat et un mouvement de grève. Environ 200 modérateurs géraient les contenus de toute l'Afrique subsaharienne et devaient traiter un contenu toutes les 50 secondes environ. Il a ensuite été licencié par son employeur. Il est depuis en procès contre la société et Facebook. Cette semaine, lors de la conférence de l’Unesco pour un internet de confiance , Daniel Motaung est venu témoigner de l’importance de la modération sur les plateformes et de la professionnalisation indispensable des modérateurs de contenus.

Vous modériez des contenus diffusés sur Facebook, est-ce un travail difficile ?

Oui, c’est incroyablement difficile. La première chose à comprendre est que lorsque vous gérez du contenu en ligne, généré par les utilisateurs, contenu qui n’est absolument pas contrôlé et qui peut venir de n’importe où, vous vous rendez compte que vous avez affaire à des contenus extrêmement choquants. Et parfois, cela se passe en direct ! Ces contenus sont si choquants qu’ils peuvent entraîner des symptômes de stress post-traumatiques. Par exemple, la première vidéo que j’ai dû modérer était celle d’une décapitation. Vous imaginez ! Puis après, il y avait le son à écouter… Et vous vous retrouvez à faire un travail qui potentiellement va vous faire souffrir toute votre vie. Ma vie actuellement est dans une situation de crise en quelque sorte car chaque jour, je dois essayer de gérer mon syndrome de stress post-traumatique, la dépression et l’anxiété. Tout cela à cause d’un travail appelé la modération de contenus. C’est aussi la conséquence d’une modération de contenus irresponsable, rendue possible par l’imprudence des réseaux sociaux.

Pour faire ce travail de modérateur, aviez-vous suivi une formation spécifique ?

En vérité, les entreprises prennent juste les gens dans la rue ! C’est pour cela que j’essaie de défendre la professionnalisation de ce métier. C’est ma façon de réparer le système. Je veux être sûr que l’on peut avoir un diplôme ou une qualification pour ce métier. Car je crois profondément qu’une fois que la modération sera professionnalisée, nous serons en mesure d’être sûr qu’il y a moins d’exploitation (des modérateurs, ndlr), de moins en moins de modérateurs qui développent des symptômes de stress post-traumatiques car les réseaux sociaux seront devenus un lieu sûr. Parfois, les modérateurs de contenus font des erreurs. Qu’est-ce-que cela signifie ? Admettons que je modère du contenu pendant des élections. Et je prends une mauvaise décision au sujet d’un contenu posté, qui d’après le règlement devrait être supprimé immédiatement. Mais parce que je ne suis pas formé ou pas suffisamment, je ne le fais pas. La conséquence est qu’un contenu qui n’aurait pas dû être diffusé va circuler et les personnes, sur le terrain, vont finir par s’entretuer à cause de ce contenu ! C’est le chaos ! (Lors du conflit en Éthiopie, par exemple, Facebook est accusé de ne pas avoir modéré suffisamment les contenus, ndlr) Mais avec une formation adéquate, un modérateur sera capable de prendre, la plupart du temps, la bonne décision et de faire en sorte que ce type de situation n’arrive pas.

Vous étiez employé par une entreprise sous-traitante de Facebook. Pensez-vous que les modérateurs devraient être embauchés directement par la maison-mère ?

Oui, ils devraient travailler directement pour Facebook. Parce qu’actuellement, les modérateurs sont considérés comme des sortes de citoyens de seconde classe alors que la modération est le cœur du business des plateformes. Sans modération de contenus, des contenus violents, choquants, seront diffusés et aucune entreprise ne voudra faire de la publicité sur ces plateformes, qui perdront donc des revenus… Et finiront par s’effondrer. Mais aujourd’hui, les réseaux sociaux refusent de s’occuper de la modération, en externalisant cette tâche. Les localiser au sein des plateformes elles-mêmes permettrait de rendre les réseaux sociaux plus sûrs, pour les modérateurs et les utilisateurs.

Étiez-vous suffisamment nombreux pour ce travail de modération ?

Non, il n’y a pas assez de monde. Et l’un des plus importants problèmes que l’industrie a rencontré est que l’essentiel de la modération se fait en anglais. Pour moi, à Nairobi, l’une des conditions pour que je sois recruté était que je parle anglais et zoulou, qui était le langage que je modérais. Mais rien qu'en Afrique du Sud, nous avons 11 langues. Et dans la région où j’effectuais de la modération, il y avait beaucoup plus de langues car il s’agissait de toute l’Afrique subsaharienne, soit au moins une vingtaine de pays. Imaginez combien de langues cela représente ! Dans l’équipe de modérateurs, la plupart ne parlaient pas les autres langues du continent. Et pourtant la plateforme est présente dans tous ces pays. Cela crée vraiment un souci car soit la modération est mal faite pour les habitants de ces pays, soit elle est inexistante. Donc la plateforme n'est pas sûre pour les utilisateurs et des préjudices pourront leur être causés.

Qu’est-ce qui rendraient le travail des modérateurs et leur vie plus sûrs ?

C’est une question qui nécessite une réponse multiple. D’abord, de manière très simple, la première chose serait de fournir aux modérateurs des services de soutien psychologique. Puis il faudrait s’assurer de ne pas les surcharger de contenus à modérer à la suite. Ce sont deux choses très simples que nous demandons. Il y a aussi le temps passé à visionner ces contenus et leur gestion des traumatismes qui peuvent être causés par la modération. La gestion du traumatisme est très importante, je le sais en tant que personne diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique. Ce syndrome et les autres problèmes de santé mentale affectent votre fonctionnement et une fois votre fonctionnement touché, des risques de suicide se développent. Donc l’essentiel est de savoir si le modérateur est capable de gérer le visionnage de ces contenus et de continuer à fonctionner.

Que pensez-vous de la régulation que l’Unesco essaie de coordonner lors de cette conférence ?

Nous parlons de régulation, précisément parce que nous essayons de rendre la modération la plus sûre possible. Et je me réjouis de voir que les grandes lignes de ce projet de régulation qui ont été publiées par l'Unesco mentionnent la modération humaine. Si la régulation garantit la mise en place de systèmes et structures pour rendre la modération de contenus sécurisée, la sécurité des utilisateurs et des modérateurs de contenus sera assurée.

Vous êtes actuellement en procès contre Facebook ?

Oui, notre relation est désormais judiciaire et je veux que ce combat soit équitable. Je reçois beaucoup de soutien et c’est important car une fois l’affaire close, je ne voudrais pas que la discussion sur la modération s’arrête. Je pense qu’il faut mettre en place des solutions sur le long terme car ce que nous essayons de faire ici, est de protéger la démocratie, le droit à la liberté d’expression, la santé mentale et le droit du travail des modérateurs. Ce sont des questions qui nécessitent l’implication de toutes les parties prenantes, c’est-à-dire, tout le monde. Malheureusement, seuls certains se sentent concernés.

Pourtant, les réseaux sociaux ont le pouvoir de faire tomber des démocraties, d’entraîner des conflits religieux. Dans mon pays, il n’y a pas si longtemps, des gens sont morts à cause des réseaux sociaux. C’est un problème moderne auquel nous faisons face aujourd’hui. Dans le passé, les guerres ne commençaient pas en ligne. Aujourd’hui, elles peuvent. Nous devons nous attaquer à cela.

Il y a une chose que j’entends régulièrement et que je n’approuve pas : une régulation des réseaux sociaux entraînerait une limitation de la liberté d’expression. Dans une société démocratique, si une personne fait quelque chose de mal, elle va en prison. Sa liberté sera limitée et devra l’être. Nous pourrions très bien appliquer cela de la même manière sur les réseaux sociaux lorsqu’un contenu peut causer du préjudice à d’autres personnes. Nous ne réalisons pas aujourd’hui qu’un réseau social est finalement plus grand qu’un État et que Facebook est en train de dicter nos démocraties parce qu’il refuse qu’on lui impose une régulation.

Désormais, il faut s’asseoir autour d’une table et déterminer les objectifs de la régulation. Car modérer des contenus, cela correspond déjà à de la régulation. Mais ces règles ont été décidées par les plateformes elles-mêmes, pour nous tous. Donc Facebook décide pour nous tous des règles qui sont justes ou non. Ce n’est pas un processus démocratique et cela ne devrait pas être autorisé.