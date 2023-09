“Dans les yeux d’Émilie” de Joe Dassin : histoire d’un retour

Pendant plus de trente ans, elle fut rangée discrètement aux côtés des grands succès du chanteur franco-américain. Dans les yeux d’Émilie, chanson qui raconte l’histoire d’amour hivernale de Joe Dassin avec une certaine Émilie dont on ne sait pas grand-chose, est revenue au goût du jour. Sans doute parce qu’elle comporte tout ce qui fait l’essence d’une chanson populaire, fédératrice. Reprise par une banda des Landes, popularisée dans le monde du basket puis du rugby, diffusée au gré des fêtes du Sud-Ouest, elle a fini par atteindre les ronds-points des gilets jaunes et les carnavals du Nord. Bertrand Dicale, journaliste et spécialiste de la chanson française, revient sur le sens à donner à ce retour inespéré.