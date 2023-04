De l'affaire Dreyfus à l'environnement, la Ligue des droits de l'Homme, pionnière dans de nombreux combats

"La Ligue des droits de l’Homme a vocation à défendre l’individu contre l’arbitraire de l'Etat et contre ce super arbitraire qu’est la raison d’Etat" : ainsi Daniel Mayer, président honoraire de la fonction de la LDH, résumait-il la mission de la Ligue en 1977. Critiquée et attaquée, la Ligue des droits de l’Homme a pourtant été pionnière dans la conquête de nouveaux droits et à l’avant-garde de nombreux combats. Et ce depuis sa création en 1898, en pleine affaire Dreyfus , pour soutenir la cause du capitaine accusé à tort.

À l’origine de cette ONG, deux hommes, Ludovic Trarieux, sénateur républicain modéré et Paul Viollet, juriste catholique.

Emmanuel Naquet, historien de la LDH, explique que l'objectif premier de celle-ci était "de plaider la cause du capitaine Dreyfus, condamné pour haute trahison par un tribunal militaire sur la base d'un faux, donc de manière irrégulière, et envoyé au bagne. La première assemblée générale de la LDH eut lieu le 4 juin 1898. Ce jour-là fut rédigé un appel à l’opinion publique, une sorte de manifeste dans lequel l'association se donnait comme mission de défendre tous les Dreyfus en fait."

Le tournant social et économique

En 1903, la Ligue des droits de l'Homme prend un tournant social avec son nouveau président, Francis de Pressensé, ancien journaliste de tendance socialiste. Elle défend des syndicalistes, soutient des grévistes et s’intéresse aux accidents du travail dans les usines.

Dans les années 1930, si la Ligue ne remet pas en cause le système colonial français dans son principe, elle pointe pourtant ses abus. Une position que l'historien résume comme "porteuse de la culture de gauche de cette époque, qui attribuait au système colonial une mission civilisatrice." Si la Ligue émet des propositions politiques, notamment en matière de droit de vote, celles-ci restent très limitées : "Il faut attendre l'après 1945 pour qu’elle pense non plus les droits des individus en général, mais plus spécifiquement ceux des indigènes, et en particulier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes" précise Emmanuel Naquet.

Dans ces années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale , la Ligue est alors son apogée, avec 130 000 adhérents, dont la plupart sont avocats, instituteurs, médecins, et plus généralement issus des classes moyennes supérieures. En 1940, la Ligue est interdite par le régime de Vichy . Ses archives sont confisquées, son siège est pillé. Victor Basch, son président, de confession juive, est assassiné par la milice française en 1944.

Le tournant de la guerre d'Algérie

En 1955, en pleine guerre d’Algérie , la Ligue des droits de l'Homme, qui s’est reformée après la Seconde Guerre mondiale, dénonce le recours à la torture par l'armée française. Elle appelle progressivement à l’indépendance de l’Algérie. Emmanuel Naquet ajoute que "se crée en dehors d’elle une nouvelle génération qui va militer en son sein ultérieurement avec le comité Audin, nommé en hommage au jeune mathématicien porté disparu dont on sait aujourd’hui qu’il est mort sous la torture en Algérie" (et dont l'Etat français n'a reconnu officiellement la responsabilité de l'armée dans sa mort qu'en 2018). Ce comité Audin va constituer "ce qu’on va appeler une génération algérienne, qui va participer au renouvellement et à la régénération de la Ligue des droits de l’Homme sous Daniel Mayer."

Dans les années 1970, la Ligue milite pour les droits des femmes . Elle se prononce pour la liberté de contraception, défend le droit à l’avortement, bien avant la loi Veil de 1975 .

En 1986, le président de la Ligue, Yves Jouffa, dénonce la responsabilité de la police dans la mort de Malik Oussekine. Il regrette que le gouvernement laisse les auteurs de violences policières impunis, comme il le déclare alors à la télévision : "Nous assisterions peut-être moins à des violences policières si le Premier ministre d’abord, et le ministre de l’Intérieur à différentes reprises, n’avaient déclaré par avance qu’ils couvraient les "bavures" - comme on le dit pudiquement - de la police."

Mais la vigilance de la Ligue sur les violences policières n’est pas nouvelle, c’est même l’une de ses missions historiques.

L'association, rappelle Emmanuel Naquet, "a été en pointe dans ce qu’on appelle la police des mœurs, qui pouvait arrêter une personne qu’elle soupçonnait de prostitution, avec une fouille au corps, etc. C’était un de ses combats très importants avant la Première Guerre mondiale". Dans les années 1970, "la Ligue s’est battue aussi contre une police qu’elle considérait comme instrumentalisée par le pouvoir politique, et qui à ses yeux s’attaquaient aux syndicalistes. Avec un fil rouge de son action, c’est la volonté toujours de porter les affaires devant la justice."

Dans les années 2000, la LDH élargit son spectre à la défense des droits des sans-papiers, au droit de vote des étrangers, elle alerte sur les discriminations, défend le PACS et le mariage pour tous , qui est adopté en 2013.

En 2019, la Ligue comptait moins de 10 000 membres.

La troisième génération de droits

Désormais, la Ligue des droits de l'Homme s'intéresse à de nouveaux enjeux et de nouveaux champs du droit : "à la justice environnementale, ce qu’on appelle la troisième génération des droits humains, explique Emmanuel Naquet, le droit à la biodiversité, notamment. Et puis elle se mobilise pour ces futurs migrants climatiques qu’on annonce par dizaines de millions au regard du réchauffement climatique".

Daniel Mayer rappelait aussi en 1977 les mots de Giacomo Matteotti, député socialiste assassiné sous Mussolini, "qui disait peu de temps avant de mourir qu’il vaut mieux défendre la liberté quand elle existe, que c’est beaucoup plus facile que de la reconquérir quand elle a été détruite."