De Radio Vichy jusqu'à Detroit, comment la France a découvert le blues

Ce jour-là, John Lee Hooker était arrivé en chemise blanche, manches retroussées aux coudes, pantalon de flanelle à pinces. C’est dans cette silhouette attrapée au pied levé que la France l’aura découvert, quelques semaines plus tard, dans le numéro du magazine Jazz hot de décembre 1959 : chez lui, à Detroit, Jacques Demêtre et Marcel Chauvard, deux appareils photo chacun et un cahier d’écolier pour prendre compulsivement des notes, l’avaient photographié sur Hastings street pour le magazine. Bientôt, cette pellicule illustrerait une série de six articles qu’ils publieraient dans le journal musical français. Bientôt, cette série deviendrait culte, désormais rééditée dans un beau livre, publié fin 2022 par les éditions Le mot et le reste, et intitulé tout simplement Voyage au pays du blues. Mais en ce jour d’automne 1959, John Lee Hooker se demandait d’abord ce que ces gens de Paris pouvaient bien lui vouloir.

En France, pourtant, dès 1955, un tout premier portrait avait paru sur le guitariste blues né en 1917 dans l’Etat du Mississippi. On le devait déjà à Jacques Demêtre, qui justement venait de rejoindre Jazz hot spécialement pour faire connaître le blues. Son tout premier article remontait au printemps 1955, et c'était si nouveau, d'évoquer ce genre musical qui puisait à ces racines de la culture afro-américaine encore bien méconnues, qu'il avait écopé de ce titre à la sobriété confondante : "Blues". Tout simplement. Sous la plume du trentenaire, on pouvait déjà lire des choses comme ça : “Bien que, pour certains amateurs de jazz, le terme de blues, pris dans un sens erroné, serve encore à désigner tout morceau pris en tempo lent, je suppose que la plupart des lecteurs de Jazz hot savent qu’en réalité le blues est une des formes les plus répandues de la musique tant vocale qu’instrumentale des Noirs des Etats-Unis. Cette forme a contribué pour une large part, alors qu’elle appartenait encore intégralement au domaine du folklore noir, à la naissance du jazz vers la fin du XIXe siècle.”

Publicité

Dans la foulée, allaient paraître plusieurs articles consacrés d'abord à Muddy Waters ou Sonny Terry, puis ce portrait de John Lee Hooker en octobre 1955. Bien sûr, le guitariste au léger bégaiement était loin de se douter de son existence quand il se fait alpaguer, quatre ans plus tard, par l'auteur, à quelques pâtés de maison de chez lui. Le journaliste opiniâtre, en effet, avait fait le chemin jusque dans sa ville du Michigan, hier capitale de l'industrie automobile américaine flamboyante, et déjà un fleuron qui perdait ses plumes. Car dès le début des années 50, la ville de Detroit avait commencé à décliner. Pas seulement économiquement mais aussi démographiquement. À mesure que la ville avait commencé de se vider de ses habitants, les Blancs étaient partis, et les quartiers noirs avaient grossi, accueillant des candidats à l'exode plus pauvres encore, et souvent issus des Etats du Sud. Detroit finira par marquer les esprits et l'histoire de la statistique urbaine, en s'affichant au début du XXIe siècle comme la ville de plus de 100 000 habitants à compter le plus gros pourcentage de Noirs de tous les Etats-Unis.

Ici Radio Vichy

C'est dans cette ville déjà éclopée que Demêtre avait débarqué avec cet acolyte rencontré à Paris parce que son père était le boucher du célèbre animateur d'émissions musicales Jean-Christophe Averty . Nouvelle capitale d'un blues pourtant né plus au sud, du côté des rives du Mississippi notamment, Detroit était loin du prestige rustique dont quelques intellectuels gauchistes et une nouvelle génération de protest singers viendraient bientôt gratifier le genre musical. Râpeuse et déjà reléguée, Detroit n'était pas New York, que les Français connaissaient un peu moins mal. Y compris musicalement. Dès les années 1930, le Français Hugues Panassié avait ainsi traversé l'Atlantique pour raconter Harlem ou Brooklyn, bercées par le jazz. C'était déjà dans Jazz hot, qu'il venait de co-fonder. Critique et producteur de disques, Panassié restera pour la France le grand découvreur du jazz dans les années trente, puis un passeur passionné, officiant jusque sur les ondes de Radio Vichy. Sous l'Occupation, Panassié diffusera des jazzmen noirs américains tant que la ligne de démarcation existera. Et c'est en écoutant l'émission de ce proche de l'Action française que Jacques Demêtre s'était mis au jazz. Lui avait seize ans tout juste en 1940. Il racontera, des années plus tard, et par exemple dans cette riche interview de 2007 à Christian Casoni, sur le site Bluesagain, qu’il faisait la queue dans la capitale occupée, pour acheter des disques de jazz rationnés comme les kilos de pomme de terre. Ou encore, ces salles de concert où les officiers nazis comptaient pour une bonne moitié du public.

À réécouter : Blues de station service et rock de loubard La Série musicale d'été Écouter plus tard écouter 59 min

Après guerre, l'arrivée du Be-bop et ses cadences qui accélèrent brouilleront le monde des amateurs de jazz, et à son épicentre exactement, la rédaction de Jazz hot. Le magazine vient de se fracasser contre ce divorce fratricide historique lorsque Demêtre est appelé par Charles Delaunay, l'autre co-fondateur, désormais seul aux manettes sous les flèches assassines de Panassié qui ne se remettra jamais du tournant iconoclaste pris par son journal. Demêtre, pourtant, est loin d'avoir les oreilles les plus sacrilèges. Avec les tenants du jazz première main, il partage même bien des affinités. Pas fanatique des virtuoses en train de déconstruire la première histoire du jazz pour accélérer le tempo et pulvériser les canons précoces du genre, il choisit le blues comme une ligne de fuite, alors que pleuvent les noms d'oiseau d'un jazz à l'autre. Et c'est alors à lui, pourtant pas le plus avant-gardiste, que Charles Delaunay fait appel pour faire connaître le blues : à Paris, on compte encore sur les doigts d'une main ceux qui ont commencé à amasser quelques pépites, et une connaissance bientôt encyclopédique. Et puis avec le fils de Robert et Sonia Delaunay, Demêtre (qui en fait s'appelait Dimitri Vicheney) avait en commun des parents artistes et une histoire russe. Il sera pour longtemps le Monsieur Blues de Jazz hot, et cette série mémorable, qui s'étirera dans Jazz hot entre décembre 1959 et le printemps suivant, y fera beaucoup.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Près de soixante-dix ans plus tard, on présente encore Jacques Demêtre comme un pionnier profane de l’ethnomusicologie des mondes afro-américains. Autodidacte, il n'était pourtant pas plus musicologue qu'ethnologue. Mais d’emblée, c’est non seulement cette musique, méconnue et longtemps tenue pour la cousine rudimentaire et mal dégrossie du jazz, et en même temps l'univers dans lequel vivaient ses virtuoses, qu’il s'attachera à révéler. S'obstinant à comprendre, dans un même geste, les conditions de production des lignes mélodiques qu'il aimait tant, et en même temps la question des droits civiques. À l'automne 1959, c'est sur ses propres économies qu'il avait financé ce voyage qui lui vaudra, durant plusieurs décennies, d'être cité en anglais dans les travaux anglo-saxons qui lui succéderont : celui qui les aura inspirés, c'était bien lui, ce Français modeste et discret qui souvent se fera pirater ses photos et n'en fera pas une affaire. Et en découvrant Demêtre et Chauvard prenant d'assaut le pas de leur porte pour les attendre, de retour de la pêche, de l'usine ou d'un club, souvent les bluesmen étaient tombés des nues : avant cette série de six articles pour Jazz hot, de New York à Chicago en passant par Detroit, jamais le blues n’avait fait l’objet nulle part d’une étude documentaire.

Greyhound ou un ticket pour l'Amérique noire

Ces deux Français seront ainsi les premiers à saisir cette histoire-là. Sitôt débarqués du bus Greyhound qui les rapprochait de quartiers encore inconnus des lecteurs de journaux à Paris, ils avaient noté scrupuleusement les noms, retranscrit frénétiquement le titre de morceaux. Certains avaient fait l’objet d’un enregistrement rudimentaire. Les contrats, parfois, étaient passés à l'as. Joe Van Battle n’avait-il pas laissé partir “One-String-Sam” (“Sam une seule corde” en français), en le gratifiant d’un billet de vingt dollars, et sans même lui demander son vrai nom ? Ce disquaire d'Hastings street, qui avait aménagé un studio d'enregistrement de fortune dans son arrière-boutique, l’avait trouvé dans la rue et aligné fissa cet inconnu à l'instrument déglingué dans sa collection gravée “JVB”. Sitôt arrivés à Detroit, c'est chez lui, au “Joe’s records shop”, qu'avaient débarqué les deux reporters de Jazz hot : son magasin de disques était la seule adresse en ville que les deux Français avaient en poche. Et c'est lui, dévoilant une pile de 78 tours home made parmi lesquels on compte les tout premiers enregistrements de sommités comme John Lee Hooker, qui avait pris son téléphone pour faire venir les musiciens du coin. Il y avait là pour eux deux visiteurs qui connaissaient leur existence.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette longue artère du nom de Hastings street était aussi celle où se trouvait la maison de John Lee Hooker. À présent que plus d’un demi-siècle a passé, décuplant sa notoriété à grande échelle, des fans ont souvent partagé l’image de cette bâtisse modeste de bois. Comme la métaphore d'une gloire décatie, on la retrouve, ici ou là, sur les réseaux sociaux, alors que la ville du Michigan n’en finit pas d’épuiser son calvaire et d'essayer de se réinventer. Entre-temps et bien avant la banqueroute de la ville, de violentes émeutes, en 1967, avaient achevé d'enraciner dans l'imaginaire la réputation défaite de Detroit. Cette année-là, huit ans seulement après le passage express des deux Français qui tâtonnaient au son du blues, cinq jours d'émeutes s'étaient soldées dans un bain de sang. Dans la police à l'époque, les Noirs représentaient à peine 7% des forces de l'ordre. Mais dès 1959, Demêtre et Chauvard avaient raconté la crise qui prenait à la gorge ces quartiers noirs où ils auraient parié qu’ils étaient les tout premiers Blancs européens à mettre les pieds. Leurs six articles nous offrent, encore aujourd'hui et à des décennies d'intervalle, une plongée sans équivalent, et des questions laissées en suspens : si, au nord, la ségrégation n'existait pas en droit, quel ordre racial pouvait bien hanter la société américaine ?

Débarquant au magasin de Joe Von Battle, les deux Français avaient découvert en même temps du son, et des gens. Producteur à ses heures, c'est à ce commerçant qu'on doit d'avoir gravé des noms comme ceux d'Emmit Slay, ou de Little Sony Willis. Comme les photos, qui sont loin d'être léchées, l'interview de l’harmoniciste et de John Lee Hooker s’était faite au pied levé, et non sans trinquer au whisky. Tout cela figurait dans les archives de Jazz hot, et on peut désormais le lire dans l'ouvrage qu’en tire Le mot et le reste, rehaussé d’une éclairante introduction qu'on doit à Sébastian Dauchin. En 1994, le rédacteur en chef du magazine Soul bag était déjà derrière la toute première édition de la série de 1959-60 sous forme de livre. Mais entre-temps, Demêtre est mort, en 2020, et c’est à Soul bag, justement, qu’il a légué ses archives. Ce livre qui paraît, deux ans plus tard, avec de nombreuses photos couleur, est un hommage et en même temps une trace aux allures de testament précieux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Grâce à ces articles, on (re)découvre le pionnier que fut Demêtre, qui souvent a œuvré seul au front pour faire reconnaître toute la richesse du blues, et le talent de ses interprètes. Mais aussi combien on lui doit de découvrir ces ruelles qu’il compare à celles du quartier des puces de Saint-Ouen, et des façons de vivre. Soignées et documentées, toutes ces évocations ne se prémunissent certes pas d’essentialisme, même quand c'est flatteur - par exemple sur la générosité noire. Les derniers mots de la série dans Jazz hot seront d'ailleurs pour le sens de l’hospitalité dans ces quartiers exsangues, qui les bluffe. Ces archives font aussi leur âge, par exemple lorsque Demêtre consigne toute sa répugnance devant un spectacle raté de deux travestis “de sexe non identifiés” comme il dit, un soir dans un club de fond de cale d’un quartier populaire de Chicago.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais l'essentiel était ailleurs. Par exemple, dans ces passes d’armes rapportées à Paris dans leurs carnets, entre John Lee Hooker, qui revendique un son blues sans fard et sans partition (“Je joue comme je sens, ça me suffit. Si j’apprenais à jouer comme tu le veux, je perdrais mon feeling pour le blues”), et Emmit Slay qui répond : “Regarde bien, je joue correctement, mais ça ne m’empêche pas de jouer le vrai blues quand je veux. Écoute-moi bien, personne n’a jamais rien perdu à s’éduquer”. Sans oublier cet échange avec B.B. King, qu'ils trouvent au Pershing Hotel de Chicago, en train d'écouter des vinyles de Count Basie, un œil sur un téléviseur miniature et portatif. Lui leur parlera surtout de Django Reinhardt, l'un de ses guitaristes favoris, et de son désir ardent d'aller jouer à Paris. Mais comme aux autres, les deux reporters répondront qu'ils ne comptent pas s'improviser impresarios, mais s'en tenir plutôt à raconter la musique en train de se jouer. D'un article à l’autre, à force de rencontres, ce sont les contours de ce que peut bien être le “vrai blues” qui se trouvent malaxés, interrogés, ciselés. Loin de se borner au son de ce tube de Bessie Smith, gravé chez Columbia, qui comptait parmi les rares disques de blues chroniqués en France. Demêtre, lui, se souviendra de s'être demandé s'il ne sentait pas un peu la naphtaline, et l'histoire de cette série d'articles est aussi celle d'une playlist mise à jour. La bande-son voyagera au-dessus de l'Atlantique, tandis qu'outre les mots et les images, les deux Français rapporteront à Paris des disques dont ils ignoraient beaucoup trop l'existence pour avoir une chance de les faire acheminer par la poste.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

D'un pionnier à l'autre

Au retour de son voyage, Demêtre, le Parisien né à la musique noire sous les auspices contre-intuitifs de Vichy, échangera avec un certain Paul Oliver. Lui vivait à Londres et, en Grande-Bretagne, il reste le grand nom du genre. Contrairement à Demêtre, qui restera longtemps à la lisière du champ, Oliver sera consacré dans la foulée comme un authentique musicologue. Mais c’est à Demêtre que ce dernier devra de lui avoir raconté cette toute première plongée, en 1959, dans des quartiers fabuleusement riches - sauf en argent. Les deux hommes se connaissaient parce qu’ils se lisaient, par journaux interposés, qui circulaient, d’un pays à l’autre, comme les disques. Oliver emboîtera le pas à Demêtre, et fera le voyage en Amérique à son tour. Ce périple-là donnera lieu à un livre, titré dans sa traduction française Le Monde du blues. L'ouvrage demeure un classique, à la fois documentaire et anthologique, pour tous les amateurs de musique noire. Mais, derrière, se cachait l'aura d'une inspiration bien plus confidentielle : cette série de six articles publiés dans Jazz hot par deux autodidactes restés largement méconnus.

À réécouter : Et la Maison Blanche devient la Maison du Blues… Une histoire particulière, un récit documentaire en deux parties Écouter plus tard écouter 28 min

Alors que la voilà qui reparaît avec ce livre bienvenu, c'est en lisant ces mots de Demêtre dans l'épilogue de la série qu'on mesure finalement l’ampleur de leur geste : “Bien que notre voyage se soit limité au Nord et que nous n’ayons malheureusement pu visiter les hauts lieux du blues dans le Sud, nous avons suffisamment vécu dans le milieu qui alimente l’inspiration des chanteurs pour mieux comprendre le sens de leurs paroles pathétiques ou humoristiques. Lorsqu’un Dupree raconte dans l’une de ses chansons qu’il n’a jamais plus de 35, 40 ou 50 cents en poche, nous pouvons certifier que c’est presque toujours exact. Nous avons ainsi pu vérifier que le répertoire des bluesmen est un reflet fidèle de la vie dans les quartiers populaires noirs, dont les habitants vivent totalement en marge du quotidien de l’Amérique moyenne. On notera également l’alliance étroite qui existe entre le blues et les lieux géographiques, et qui s’exprime à travers les surnoms des chanteurs (St. Louis Jimmy, Tampa Red, Memphis Slim) et dans un répertoire qui fourmille de références à des villes, des rues, des hameaux, supposant une fusion de l’être avec son environnement physique. Mais quelqu’un se penchera sans doute un jour sur cette question qui dépasse notre propos”. Si l’ethno-musicologie du blues n’existait pas, Jacques Demêtre l’avait inventée. Le titre de son morceau favori ? "2-19 Blues". À la fin de sa vie, c'est ce vieux blues de la Nouvelle-Orléans, de la fin des années 1930, que Jacques Demêtre citait, et en particulier une version par Jelly Roll Morton intitulée "Mamie's Blues" :