Découvrez la grille d'été 2023 de France Culture

Un été de 100 Grandes Traversées

"Cet été, France Culture propose aux auditeurs de s’évader, avec des programmes inédits et de référence à l’antenne et en podcast !

C’est devenu un rendez-vous incontournable de notre grille estivale : les GRANDES TRAVERSÉES consacrées à des figures qui ont marqué l’histoire. 5 heures de documentaires pour découvrir la vie, les combats, les engagements, les œuvres et dresser le portrait de Jean Moulin, d’Angela Merkel, de JFK, de Joseph Kessel, ou encore, de Victor Hugo et d’Angela Davis. Nous franchissons d’ailleurs la barre des 100 Grandes Traversées, à découvrir sur le site de France Culture et l’appli Radio France.

La connaissance de ce monde et l’accès à la culture changent nos vies. Ainsi, France Culture s’intéresse aux accords internationaux, aux manifestes, aux films et aux romans qui ont marqué notre histoire et notre époque ! Tout comme la série Avoir raison avec… destinée à replonger dans la pensée de grandes figures, qui nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd’hui.

Du 9 au 16 juillet, France Culture propose une programmation gratuite et exclusive au Festival d’Avignon, avec des artistes d’exception. Dans le jardin du musée Calvet, Patrick Timsit, Imany, Adama Diop, Nicolas Maury, Clara Hédouin, Dominique A et Léopoldine HH... joueront des textes de grands auteurs - Kae Tempest, Chimamanda Ngozi Adichie, Françoise Héritier, Serge Rezvani, Noëlle Renaude, Kery James, Albert Cohen, Baptiste Morizot. Du 10 au 14 juillet, les auditeurs vivront en direct le festival sur notre antenne, avec une chronique dédiée à 8h40 dans les Matins, l’émission Bienvenue au Club chaque midi et les fictions de 20h à 21h.

Toujours cette même semaine, les Rencontres de Pétrarque s’installeront également à Montpellier en direct et en public, pour une série de discussions sur les révolutions de l’intelligence.

Je souhaite à toutes les auditrices et tous les auditeurs de France Culture, un très bel été, de Grandes Traversées !"

FLORIAN DELORME, Directeur de France Culture par intérim

