Démissions des maires : "C'est un acte politique très fort"

Les démissions d'élus locaux atteignent un niveau "jamais vu" selon le président de l'association des maires de France , David Lisnard. Un phénomène qui s'explique par plusieurs difficultés rencontrées par les élus. Entretien avec le directeur du Cevipof, le centre de recherches politiques de Sciences Po, Martial Foucault, auteur de Maires au bord de la crise de nerfs, publié en 2020 (éditions de l'Aube).

Martial Foucault, directeur du Cevipof et auteur de Maires au bord de la crise de nerfs © Radio France - Rosalie Lafarge

En 2020, vous écriviez Maires au bord de la crise de nerfs (éditions de l'Aube). Trois ans plus tard, diriez-vous que nous ne sommes plus seulement au bord ?

À l'époque, ce titre faisait écho à deux points en particulier. Au moment de l'écriture du livre, nous étions dans la période qui précédait le mouvement des "gilets jaunes", une période de tension entre les maires et le président de la République Emmanuel Macron, avec des élus qui exprimaient une difficulté à exercer leurs compétences. Par ailleurs, et c'est le deuxième point, beaucoup de maires n'arrivaient plus à trouver les moyens d'imprimer un sens politique à leur action au plan local.

On a alors beaucoup parlé de citoyens exigeants à leur endroit. Cela a pu être le cas, mais de façon assez marginale. Il ne faut pas oublier que pour l'essentiel des quasiment 35 000 maires de France, les choses se passent bien. La France est d'ailleurs le seul pays au monde où vous trouvez près d'un million de Français capables de s'engager lors des élections municipales. Donc quand on dit "maires au bord de la crise de nerfs", cela ne signifie pas qu'il y a une dévitalisation de la démocratie municipale. Malgré tout, depuis l'écriture de ce livre, je note que peu de choses ont changé. Il n'y a pas eu de grand soir de la décentralisation ou de grand soir de la reconnaissance des maires.

Les associations d'élus constatent d'ailleurs aujourd'hui l'expression d'un malaise chez les maires. Ils sont près de 1 300 à avoir démissionné depuis le début du mandat à l'été 2020. Comment peut-on l'expliquer ?

Plusieurs raisons font que tous les maires de France ne sont pas nécessairement satisfaits. Certains observateurs mettent en avant la découverte de la réalité de la fonction. Néanmoins, beaucoup de maires élus en 2020 étaient par le passé maire adjoint ou membre d'un conseil municipal. Ils avaient donc une certaine connaissance du milieu dans lequel ils ont pris leurs fonctions. Rares sont celles et ceux qui l'ont découvert pour la première fois.

En revanche, il y a plusieurs difficultés. La première est de ne pas avoir les moyens financiers qui vont avec les compétences. Je crois que cela a été une erreur dans l'histoire de la vie des municipalités de ne pas laisser aux maires le soin de lever l'impôt au plan local. Lever un impôt signifie aussi exercer une responsabilité pleine et entière au plan local, et est également un élément qui contribue à façonner la citoyenneté.

La deuxième difficulté est cette situation politique très tendue dans le pays. Elle a des répercussions au niveau des communes. Il n'y a aucune raison de penser que la tension et la polarisation des opinions publiques ne toucheraient pas la vie locale. Les citoyens sont de plus en plus polarisés. On en arrive même à des situations extrêmes – très rares – de violences. Elles sont rarement physiques, souvent symboliques ou verbales. Ce sont des insultes, des incivilités, des menaces. Et elles se déportent parfois dans la sphère virtuelle des réseaux sociaux. Les maires sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à indiquer que cela se passe sur les réseaux sociaux et qu'ils n'y sont pas forcément préparés. Tous ne reçoivent pas une formation pour réagir avec aplomb mais sans être dans la surenchère.

Vous avez échangé avec de nombreux maires démissionnaires avant 2020, quelles étaient les causes de démission alors mises en avant ?

Ce n'est pas banal comme geste, la démission, quand on est maire. Et les causes sont multiples. Ce que font remonter les maires, c'est d'abord une grande difficulté pour concilier leur vie professionnelle et la fonction de maire. Un maire sur deux exerce une fonction professionnelle et bien souvent, les exigences du monde du travail les empêchent d'être totalement disponibles pour la mairie, quelle que soit la taille de la commune.

Les élus parlent aussi d'une difficile conciliation entre leur vie personnelle et leur fonction de maire. Ce sont en tout cas les causes de démission que j'avais pu repérer jusqu'en 2019. Sont-elles différentes aujourd'hui ? On manque d'objectivation du phénomène car nous n'avons pas les éléments chiffrés du ministère de l'Intérieur.

D'autres maires expliquent qu'ils démissionnent à cause de difficultés rencontrées dans la vie municipale en elle-même. Cela peut effectivement empêcher toute action ?

Il faut bien voir que, notamment dans les communes de moins de 3 500 habitants, la constitution d'une équipe municipale est une entreprise très collective. Ce sont des personnes qui décident de faire front commun, de se lancer dans une aventure collective, avec souvent une sorte de pré-répartition des rôles. On choisit un colistier comptable, en se disant qu'il s'occupera du budget, un responsable de club sportif en vue de lui confier l'animation sportive… Mais mois après mois, il faut gérer les affaires de la commune. Dans un conseil municipal, il peut y avoir des dissensions sur un sujet et l'alignement peut alors se briser. Cela produit des effets terribles dans l'équilibre d'un conseil municipal.

Souvent, lorsqu'il y a de telles dissensions, le maire se dit qu'il n'a pas envie de continuer avec non seulement son opposition réelle, l'opposition des urnes, mais aussi l'opposition de sa propre majorité. Et lorsqu'il n'a pas les ressources pour répondre, redonner un peu de sérénité et pacifier les relations interpersonnelles, le maire peut préférer démissionner. Dans ce cas, soit il démissionne seul et un membre de la majorité devient maire, soit il démissionne et au nom de l'aventure collective, tout son conseil municipal lui emboîte le pas, estimant être solidaire de cette décision.

La démission est un acte politique très fort. Surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une démission généralisée des adjoints et membres de la majorité. Ce phénomène de démissions collectives me semble grossissant. Il prend de l'ampleur et ne touche que certaines catégories de communes : très rarement les communes de plus de 10 000 habitants, assez souvent les communes de moins de 3 500 habitants.

Questionné au sujet des démissions d'élus, le ministre de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a estimé que la montée de la violence jouait un rôle dans ce "ras-le-bol". Partagez-vous cette analyse ?

Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un lien mécanique, automatique, entre la menace réelle – que je ne sous-estime pas – et la démission qui y serait une réponse. Je ne vois pas de lien de cause à effet. Mais il va falloir suivre et documenter cette question, parce que je pense en revanche que cela peut compter. La menace qui peut peser sur un maire peut ainsi le conduire à valoriser davantage sa vie de famille.

L'indemnité du maire est-elle parfois invoquée comme un motif de démission ?

Jamais. D'abord, il y a eu une revalorisation, notamment pour les maires des petites communes, avec la loi "engagement et proximité" . Mais c'est rarement un élément évoqué par les maires. Cela ne revient jamais dans les entretiens que j'ai pu mener. En revanche, la question de la reconnaissance de la fonction, si elle n'est pas le fait déclencheur de la démission, est un fait qui ne l'empêche pas. Quand vous avez toutes sortes de difficultés, ne pas avoir de soutien politique, un geste, une marque, un mot de la part de l'exécutif par exemple – or aujourd'hui on voit bien que la relation entre le président et les maires reste particulièrement difficile – c'est parfois difficile à accepter.

Les périodes des "gilets jaunes", puis du grand débat national, puis encore du Covid-19, ont laissé penser à beaucoup de maires qu'ils avaient toute leur place dans cette république territoriale. Je crois qu'en fait, la blessure n'est pas encore totalement cautérisée entre l’État et les maires. Certains peuvent se sentir délaissés quand ils ne trouvent pas le soutien des services de l’État. On leur demande, notamment dans les petites communes, d'être une sorte de directeur général des services, conseiller juridique, capable de monter des projets, de trouver des sources de financements, parfois même d'être psychologue face à toutes sortes de difficultés émergeant dans la commune. Et pour beaucoup, c'est impossible à satisfaire. D'autant plus qu'ils sont pris dans de nombreuses réunions au niveau de la commune, de l'intercommunalité… Il y a une équation impossible à résoudre et je crois que cela participe mois après mois à l'état de fatigue qui conduit certains d'entre eux à préférer démissionner.

C'est donc souvent une accumulation qui pousse à la démission selon vous ?

Les maires sont un peu comme les compressions du sculpteur César. Ils sont pressés par le haut par un État central qui édicte de plus en plus de normes et de réglementations, et qui impose aux maires, par la contrainte financière, des choix avec lesquels ils ne sont pas forcément d'accord. Par le bas, la compression vient parfois de citoyens de plus en plus exigeants et quelque part consuméristes du bien public. Et puis latéralement, la mise en place des intercommunalités conduit les maires à se retrouver un peu au milieu du gué du maillage territorial, avec des intercommunalités qui montent en puissance et s'emparent de nouvelles compétences, dépossédant les maires des leurs, acquises depuis les lois de décentralisation. Beaucoup se disent qu'ils n'ont pas envie d'être simplement des officiers de l'état civil. C'est un peu caricatural, certes, mais ils ne se sont pas engagés pour simplement inaugurer des bâtiments, un morceau de voirie, ou célébrer des mariages.

Le phénomène est-il en pleine accélération, comme le souligne le président de l'association des maires de France ?

Il grossit. Dans les années 2010 à 2020, on était en moyenne sur 150 à 200 démissions de maires par an. Aujourd'hui, il faut rester prudent parce que les chiffres ne sont ni documentés ni rendus publics, mais ils semblent indiquer une tendance autour de 400 à 500 démissions par an. Il y a un aspect conjoncturel. On est à mi-mandat. C'est la pire période pour la fonction de maire. Les élus commencent à s'interroger sur la suite, c'est aussi le moment pour eux de dresser un premier bilan pour savoir s'ils seront en mesure de faire ce qu'ils ont promis de faire. C'est le moment de crispation. A l'inverse, les années d'élection ou l'année qui précède, on voit une chute du nombre de démissions.

Mais je crois qu'il est important de bien prendre conscience que même si dans l'absolu, ce sont peu de cas, le phénomène touche à la question de notre démocratie municipale. Or elle est précieuse. Dans un pays centralisateur, ce qui se passe au plan local est une respiration démocratique. On peut y faire retomber le soufflé des tensions nationales et ainsi éviter que l'ensemble des citoyens ne se mettent totalement en dehors du jeu démocratique. Et cet espace de vie démocratique ne tient qu'à l'effort, l'investissement et l'engagement des maires et de leurs équipes municipales.

Parce que ce phénomène ne touche pas simplement les maires, les conseillers municipaux sont également de plus en plus nombreux à quitter leurs fonctions ?

Et cela traduit à mon avis un phénomène beaucoup plus large qu'une simple décision personnelle dont on n'a pas toujours les moyens de percer les raisons. Par le passé, le fait que des maires démissionnent révélait des situations personnelles très complexes, on n'y voyait pas de phénomène systémique. Aujourd'hui, si le nombre de conseillers municipaux démissionnaires devait se confirmer (ndlr : les chiffres sont aujourd'hui incomplets, mais selon les données recueillies par l'association des maires de France auprès de 28 de ses 102 associations départementales, un peu plus de 3 500 conseillers municipaux ont démissionné de leur fonction depuis 2020) nous risquons de manquer de candidats sur les listes aux prochaines élections municipales en 2026.

Quelles pistes de solution peut-on déjà avancer pour tenter de freiner voire de stopper ce phénomène ?

Est-ce une tendance inévitable ? Difficile d'y répondre. Mais cela soulève des questions auxquelles on peut tenter de répondre ! La première réponse pourrait être très technocratique et consisterait à dire qu'on va réduire le problème en réduisant le nombre de communes, en accélérant le mouvement des fusions de communes. La deuxième réponse, qui me semble plus proche de la réalité des causes de ces démissions, consiste cette fois à arrêter de considérer l'action des maires comme la vie de Clochemerle. On a quand même plus de 20 000 communes de moins de 1 500 habitants. C'est aussi cela le maillage territorial de la France. Il faut cesser de penser en termes de "vie de village".

Je crois également que si l'on veut faire vivre la démocratie municipale, il faut réhabiliter le principe aussi simple qu'essentiel de responsabilité politique. Cette responsabilité repose sur des moyens d'autonomie budgétaire, donc la capacité de lever un impôt, et la soumission à la volonté populaire, qui consiste à ce que les maires exposent en responsabilité le bilan de leur action. Ils acceptent d'ailleurs ce principe : quand ils n'ont pas tenu leurs promesses, soit ils ne se représentent pas, soit ils prennent le risque d'être battus aux élections.