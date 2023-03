Derrière les ancêtres des Brav-M, Vichy et le passé opaque du ministre Marcellin

Avec la mobilisation contre la réforme des retraites et l'escalade dans la rue, une technique de maintien de l’ordre fait polémique, ancrée dans une longue histoire policière. Inconnue du grand public encore récemment, la brigade de répression de l’action violente motorisée, appelée “Brav-M”, fait désormais la une des médias. En ligne sur la plateforme de l’Assemblée nationale, une pétition très virale réclamant la dissolution de cette brigade dépassait, au 31 mars, 200 000 signataires. Passées 500 000, les présidents de la chambre parlementaire peuvent techniquement décider d'organiser un débat en séance publique sur le texte signé .

Sur cette pétition qui appelle au démantèlement de cette unité de police née en 2019 à l’occasion du dix-huitième acte des “gilets jaunes”, on peut lire notamment : “Son mode d’intervention évoque le souvenir des voltigeurs, des duos de policiers montés sur une moto pour disperser les manifestants, brigade dissoute en 1986 après l’assassinat de Malik Oussekine, roué de coups par trois voltigeurs en marge de contestations étudiantes”.

Publicité

De fait, depuis la création de la brigade motorisée, le souvenir de la mort de cet étudiant malade, tombé à 22 ans sous les coups de matraques des voltigeurs est partout . C’est même d’emblée en héritiers des voltigeurs qu’en 2019, les Brav-M ont été accueillis - mal : le souvenir était toujours vivace. En 1986, c’est Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur, qui avait pris l’initiative de faire intervenir les voltigeurs (dont il venait de rallonger les matraques, qu'on appelait des "bidules"). Mais leur histoire, qui a directement à voir avec la topographie parisienne et le dessin des rues escarpées du Quartier latin, est en fait plus ancienne. Et parce que c’est à Raymond Marcellin qu’on en doit l’existence, elle puise en fait dans un limon qui n’est pas aussi étranger à l’Occupation comme la simplicité du slogan “CRS SS” pourrait le faire croire à première vue.

"Le vrai Fouché", disait De Gaulle

Marcellin est en effet l’homme des voltigeurs. C’est lui qui a pris l'initiative de ce peloton motorisé, une fois nommé ministre de l’Intérieur, le dernier jour du mois de mai 1968. Lui aussi qui l'a assumé, violence comprise, et qui en a même fait la promotion avec ardeur. Toutes les premières années de la décennie 1970, Raymond Marcellin est en effet de bien des unes dans la presse. De Gaulle le baptise alors “le vrai Fouché” en référence au ministre de la police de Napoléon, (et à un prédécesseur, Christian Fouchet, qu'il trouvait trop mou). Omniprésent, il campe l’homme de la situation pour l’Exécutif. Il reste aussi celui qui a durablement infléchi l’histoire du maintien de l’ordre. Les voltigeurs, destinés à “ratisser” comme cela se dit explicitement à l’époque, s'imposent rapidement comme une carte maîtresse de son dispositif.

Ces binômes créés immédiatement après mai 1968 tiennent pourtant de l’attelage bancal. Pour chaque mobylette, deux policiers, qui ne se connaissent pas avant d’être associés, qui n’ont jamais travaillé ensemble, et qui, surtout, n’ont pas tout à fait la même culture policière. À l’arrière, le dispositif des voltigeurs prévoit en effet de faire monter un moniteur d’éducation physique de l’école des gardiens de la paix de Vincennes. C’est à lui qu’incombe l’espèce de matraque qu’on appelle encore un bâton. À l’avant, un motard de la compagnie motocycliste de la préfecture de police. À eux deux, la mission d’arpenter en fin de manifestation les quartiers mobilisés, ruelles comprises : c’est parce qu’ils sont plus agiles, plus rapides, et aussi parce qu’ils peuvent grimper sur les trottoirs et se faufiler dans de petites ruelles que les voltigeurs s’installent dans le paysage. Durablement, les autorités la vanteront en brigade anti-casseurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sauf que l’histoire traumatique des voltigeurs aura pour toujours le nom d’un étudiant de 22 ans, sous dialyse, qui en 1986 manifestait contre la loi Devaquet, qui visait à instaurer une sélection à l’entrée de l’université. Le 5 décembre 1986, un fonctionnaire du ministère des Finances qui s’appelait Paul Bayzelon allait le retrouver dans le hall de son immeuble, rue Monsieur-le-Prince, à Paris dans le VIe arrondissement, un jour de manifestation, plié sous les coups de deux fonctionnaires de police. "Je rentrais chez moi. Au moment de refermer la porte après avoir composé le code, je vois le visage affolé d’un jeune homme. Je le fais passer et je veux refermer la porte. Deux policiers s’engouffrent dans le hall, se précipitent sur le type réfugié au fond et le frappent avec une violence incroyable. Il est tombé, ils ont continué à frapper à coups de matraque et de pieds dans le ventre et dans le dos. La victime se contentait de crier : ‘Je n’ai rien fait, je n’ai rien fait’ ", témoignera Paul Bayzelon.

Malik Oussekine mourra quelques heures plus tard, à l’hôpital et dans le journal Le Monde, Robert Pandraud, ministre délégué chargé de la Sécurité, déclarera : “La mort d'un jeune homme est toujours regrettable, mais je suis père de famille, et si j'avais un fils sous dialyse je l'empêcherais de faire le con dans la nuit.” Le nom de Malik Oussekine est resté comme un symbole des violences policières et le marqueur politique de toute une génération désormais quinquagénaire qui pour beaucoup manifestaient pour la première fois cette année-là. Et c’est cette traîne que les voltigeurs charrient aujourd’hui encore, et dont les Brav-M réactivent le symbole, bientôt quarante ans plus tard.

Recyclage en terres morbihannaises

Mais ce qu’on sait moins, c’est que Raymond Marcellin, l’homme des voltigeurs, leur instigateur et leur plus grand promoteur, n’était pas né avec le gaullisme - même si c’est Georges Pompidou, en en faisant son homme lige, qui fera sa carrière. Marcellin occupera 17 postes ministériels entre 1948 et 1974. Avant d’être ce ministre de l’Intérieur partisan des méthodes musclées et d’une liberté de ton, qui multiplie les interviews ( disponibles sur le site de l’INA ) pour le service après-vente, Raymond Marcellin avait choisi, à la Libération, le Morbihan comme point de chute et comme espace de recyclage.

C’est là que ce natif de la Marne, jeune avocat et docteur en droit, se fait élire député en 1946, non sans avoir manœuvré pour écarter des candidats du sérail. À 32 ans à peine, il sera sur place le visage du gaullisme tandis que les institutions se réinventent sur les cendres de Vichy. Sauf que Marcellin avait bien connu Vichy, et même le programme de Révolution nationale porté par Philippe Pétain : si on retrouve son nom parmi des réseaux résistants à la toute fin de la guerre, l’historien Éric Alary, qui a fouillé dans le passé du ministre de l’Intérieur pour tenter de percer bien des secrets et autant de zones d’ombres, montre qu’il doit tout son début de carrière à des réseaux explicitement vichyssois.

Une fois à Beauvau, Marcellin s'inscrira dans le sillage de Jules Moch, qui avait été son ministre de tutelle, et qui passait pour un notoire briseur de grèves. Mais si, une fois devenu ministre de l'Intérieur, il revendiquera de faire ainsi la guerre à ceux qu’il appelait “les groupes révolutionnaires”, c'est qu'en fait il tenait de longue date syndicats et mouvements sociaux pour ses premiers ennemis. Ce farouche esprit anti-syndical n'avait pas poussé avec la carrière politique nationale de Marcellin, mais bien avant 1946 et cette élection à l'Assemblée nationale.

“Raymond la matraque” contre le rouge échevelé

C'est en remontant plusieurs années en arrière, alors que le futur ministre va sur ses trente ans, qu'on retrouve l’empreinte de toute une culture politique qui fait son lit dans l'hostilité au mouvement ouvrier, et à l'extrême-gauche. Une fois lancé sur la scène politique nationale et au gouvernement, le tout formera un bain culturel et autant de références que continuera à plébisciter Raymond Marcellin. Or c'était en réalité autant de repères irrigués par Vichy, des méthodes, et quantité d'obsessions innervées par la France de la Collaboration. Marcellin, pourtant, était très jeune, aux débuts de l'Occupation. Le doctorat en droit de ce fils de banquier né en 1914 date de 1941. À peine mobilisé, il avait d'abord été fait prisonnier, avant de parvenir à s'évader. Si bien que Marcellin n'occupera pas de fonction prestigieuse dans la haute administration collaborationniste. Néanmoins c'est bien sous Vichy qu'il fit ses armes, et notamment là qu'il forgea son arsenal idéologique : enseignant puis secrétaire général d'un organisme de formation professionnelle mis sur pied par la nouvelle administration, c'est à ce moment-là que celui qu’on appellera “Raymond la matraque” se fit d'abord remarquer comme un fervent défenseur des corporations… contre les syndicats.

Au point que si, de 1968 à 1974, Raymond Marcellin fera la chasse aux gauchistes, ordonnera la dissolutions d'organisations militantes et surveillera quantité de militants qui parfois finiront en prison à l’instar d’Alain Krivine pour ne citer que lui, toute cette défiance du rouge échevelé avait des racines. Qui puisaient en réalité directement du côté de Vichy, où les syndicats étaient un ennemi à abattre. C'est là qu'il avait métabolisé un imaginaire. Marcellin expliquait par exemple à ses étudiants de l'Institut d'études corporatives et sociales que le désastre de 1940 avait pour cause la lutte des classes, et la confrontation entre le capital et le travail, sous la Troisième République.

Marcellin est-il parvenu à passer entre les gouttes à la Libération en se faisant passer pour un agent double ? C’est une des hypothèses qu’Éric Alary prend au sérieux, tout en relevant combien la pénurie d’archives sur les débuts de Marcellin en politique accentue encore ce flou qui n’aura pas manqué de faire ses affaires. Lui qui avait 30 ans en 1944 à la Libération s’imposera en effet comme un atout de poids dans le dispositif du pouvoir gaulliste… au point qu’on retrouve encore sa patte dans le maintien de l’ordre, quatre-vingt ans plus tard avec les Brav-M.

À réécouter : Mais que fait la police dans la rue ? La Suite dans les idées Écouter plus tard écouter 41 min

En décembre 1986, la nuit où Malik Oussekine meurt des suites des coups infligés par les deux fonctionnaires de police dans le hall d'immeuble de la rue-Monsieur-Leprince où il avait été tabassé, Raymond Marcellin est toujours député. Plus exactement, il l'est redevenu, à la faveur des législatives d'avril 1986 - toujours dans le Morbihan. Mais il n'a jamais vraiment disparu de la constellation politique à droite, sénateur de 1974 à 1981 et président du Conseil régional de Bretagne de 1978 à 1986. Loin d'être périphérique dans son camp, il continuait alors à vendre sa doxa de l'ordre policier, à expliquer à ceux qui militaient dans son camp que mai 68 avait d'abord été l'échec d'autorités défaillantes plutôt qu'un trouble de la société, et finalement alimentait toujours le logiciel français du maintien de l'ordre, à une époque où la droite revenait à Matignon avec la première cohabitation.

À la place de Raymond Marcellin, c'est Charles Pasqua qui officie au ministère de l'Intérieur, cette nuit de manifestation anti-Devaquet qui dégénère une fois les voltigeurs entrés en scène. Mais c'est le même esprit "anti-casseur" qui présidait à la création de cette brigade mobile sous Marcellin qu'on retrouve dans la bouche des deux policiers à l'origine de la mort de Malik Oussekine, une fois venu leur procès, trois ans après le drame. Lorsqu'on rouvre les comptes-rendus judiciaires de leur procès aux assises, qui se tiendra en 1990, on entend alors le président du tribunal interpeller Christophe Garcia, gardien de la paix de 26 ans : "Quand même, vous n'aviez pas l'impression d'être hors jeu ?" Le gardien de la paix et son supérieur hiérarchique, le brigadier Jean Schmitt, 53 ans au moment des faits, écoperont de peines de prison avec sursis.