Des contes normands à Tolkien, d'où viennent les gobelins ?

“Défious, défiou des goublins, qui rôdent l'sai dans les q'mins”, me chantait ma grand-mère normande. “Méfiez-vous des gobelins qui rôdent dans les chemins” voulait dire par là le chansonnier originaire du Cotentin Alfred Rossel. Cette chanson, composée à la fin du XIXe siècle en langue normande et toujours chantée par les amateurs de folklore, prouve combien le gobelin appartient encore aux légendes locales.

"Les Goublins" une chanson normande composée par Alfred Rossel.

Pourtant, à partir du début du XXe siècle, le gobelin s’affranchit de ses origines folkloriques pour devenir progressivement un personnage à part entière de la pop culture. Notamment grâce aux odyssées épiques imaginées par J. R. R. Tolkien, Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, qui vont populariser ces petites créatures anthropomorphes et ignominieuses, terrées au fond des grottes. Leur dernière représentation en date, imaginée par J. K. Rowling, accentuait leur côté cupide, faisant d'eux des banquiers avides d'argent. Et dans le jeu vidéo Hogwarts Legacy, la dernière adaptation prenant place dans l'univers d'Harry Potter, les gobelins sont de nouveau au centre de l’intrigue : ils fomentent une révolte dans le monde des magiciens.

Dans le jeu vidéo "Hogwarts Legacy", les gobelins, menés par Ranrok, se confrontent aux magiciens. - Warner Bros Game

Une créature hideuse… et un peu maléfique

Mais avant de devenir ces monstres interchangeables, véritable chair à canon pour les héros qu’on trouve pêle-mêle dans les jeux vidéo, les jeux de rôle ou les jeux de société, qu’étaient les gobelins ?

Pour les spécialistes du “petit peuple” – c’est-à-dire les experts des êtres humanoïdes issus des mythologies et du folklore tels les korrigans, les elfes et autres lutins – le gobelin est un peu moins bien défini que ses congénères magiques. Tout juste sait-on que cette créature est petite (moins d’un mètre) et laide, affublé de grandes oreilles pointues, et que son habitat de prédilection est la grotte ou la caverne.

Dans le conte La Princesse et le gobelin publié en 1871, l’auteur écossais George MacDonald décrit de la sorte ces créatures : “Les gobelins n’étaient pas ordinairement laids mais absolument hideux ou ridiculement grotesques, à la fois dans le visage et leur forme. [...] À mesure qu’ils se déformaient physiquement, ils gagnaient en connaissance et en intelligence, et étaient maintenant capables de faire des choses qu’aucun mortel ne pouvait imaginer. Mais comme ils grandissaient en ruse, ils grandissaient en malice, et leur grand plaisir résidait dans toutes les façons qu’ils pouvaient imaginer pour ennuyer les gens qui vivaient au-dessus d’eux, en plein air.” De son propre aveu, cette description des gobelins influencera grandement J. R. R. Tolkien, lorsque viendra son tour d'en représenter dans Bilbo le Hobbit, un demi siècle plus tard.

Quant à son comportement, si quelques rares textes le décrivent comme bénéfique, la plupart des récits folkloriques prêtent au gobelin des intentions sinon malveillantes, à tout le moins malicieuses. Dans Les Gobelins changés en pierre, un conte allemand, ces créatures vivent sous terre pour se protéger du soleil et ne sortent qu'à la tombée de la nuit, en quête d'humains auxquels ils pourront donner quelques cauchemars. On retrouve également ces petits monstres dans des récits français. Dans Le Poney Gobelin, un conte traditionnel français retranscrit par le poète écossais Andre Lang dans The Grey Fairy Book, un gobelin déguisé en poney incite des enfants à le chevaucher avant de se jeter dans la mer pour les noyer…

"Le Cauchemar", de Johann Heinrich Füssli.

Gobelin et kobold : une même origine ?

France, Allemagne, Angleterre… Les mythes locaux regorgent de traces de gobelins un peu partout en Europe occidentale. “Dans mon travail de recherche sur les créatures du petit peuple, je me suis vite rendu compte qu'elles se confondaient”, raconte Noémie Budin, docteure en littérature française et autrice d’une thèse sur la représentation du petit peuple dans la fantasy de langue française contemporaine. “D'un lieu à un autre, cette identité magique porte des noms différents, mais souvent leur fonctionnement, et même parfois leur caractère physique, font qu'elles se confondent. Ce qu'on va appeler un gobelin ici va s'appeler lutin, korrigan, kobold voire fée ailleurs. C'est la première spécificité de ces créatures : ne pas avoir d'image fixe.”

La figure du gobelin telle qu’on la connaît émerge ainsi dans le folklore au cours du Moyen Âge, notamment en Normandie. On doit la première apparition du mot “gobelin” au trouvère normand Ambroise : “En Jerusalem al soldan / Estoit envoiez quant cil vindrent, / Dont plusors genz les noms retindrent / Ço fud Balians d'Ibelin, / Qui iert plus faus de gobelin” , écrit-il dans son poème Estoire de la guerre sainte , composé à la gloire du roi Richard Cœur de Lion.

Quelques années auparavant, en 1141, on retrouvait pourtant déjà la trace du fameux gobelin dans les écrits du moine anglo-normand Orderic Vital, qui désigne par le terme “gobelinus” un démon hantant les environs d’Évreux, en Normandie ; preuve que les premiers écrits faisant référence aux gobelins sont certainement antérieurs à leur existence populaire, relayée oralement.

Le gobelin trouverait-il donc ses sources dans le folklore français ? Probablement pas. Les racines étymologiques du terme le font remonter à des époques plus lointaines encore, qui renvoient à l’Antiquité, à l’époque où des semi-divinités et des esprits étaient attachés à la protection du foyer, à l’image des Lares ou des Pénates pour les Romains . Les gobelins tiendraient plus d'une survivance de ces croyances païennes, tout comme les lutins. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales*,* le mot gobelin est ainsi probablement croisé du bas latin “gobalus” (génie domestique) et du grec ancien κοβαλος / kobalos (lutin, génie malfaisant). C’est cette même racine grecque qui aurait donné, dans le folklore allemand, le terme kobold pour désigner une créature du petit peuple dont les frasques semblent bien proches de celles de nos gobelins.

Une créature de la terre

Les racines de ces mots renvoient également à la terre, lieu de villégiature de ces créatures souterraines. La racine germanique “kov” découle du moyen allemand “kobe” qui signifie “refuge, cavité”, tandis que le radical “gob” de son côté peut renvoyer à du patois normand utilisé pour désigner les grottes creusées dans les falaises calcaires sur les bords de Seine ou sur le littoral.

"Les gobelins sont des créatures liées à la terre, donc qui vont s'apparenter aux kobolds des sociétés germaniques", précise Noémie Budin. "Parce qu'elles vivent sous la terre, elles représentent cet élément et ce qui s'y passe. C'est le genre de créatures que vont rencontrer les mineurs par exemple. Entre le kobold et le cobalt, le minéral, il y a d'ailleurs un lien étymologique.” La parenté est tellement forte qu'au XVIe siècle, dans les montagnes du Harz en Allemagne, les mineurs avaient surnommé la roche dans laquelle ils minaient le cobalt la “kobold”. Chargée en arsenic et en soufre, elle rendait les mineurs malades en se dégradant.

“Il y a aussi un côté grouillant chez le gobelin" poursuit Noémie Budin. "Ils sont nombreux et s'amassent, un peu comme des insectes. Cette dimension est négative : ils représentent des choses que l'on n’a pas envie de voir et que l'on découvre sous une pierre par exemple. Au niveau de la symbolique, cela rappelle aussi que l'on est vivant. Ce qui est dans la terre, c'est aussi tout ce qui va nous ronger après notre mort.”

Un gobelin modernisé

Créature protéiforme au Moyen Âge, tantôt esprit malicieux, tantôt émanation malveillante, le gobelin s’est un peu figé dans sa définition depuis que Tolkien s’en est emparé. “Chez Tolkien, le gobelin est cette créature souterraine et grouillante, à l’opposé des elfes” relève Noémie Butin. “C’est Tolkien qui a fait son succès, mais par la suite, c'est le jeu Donjons & Dragons qui a eu un impact de vulgarisation. Il faut rappeler que Tolkien a été traduit assez tardivement en France et que ses premiers lecteurs étaient des universitaires. C’est vraiment Donjons & Dragons qui a rendu le gobelin populaire.”

Entre Le Seigneur des anneaux et Donjons & Dragons, le gobelin va infuser la culture populaire, à commencer par la littérature fantasy. Mis en scène par le cinéma et les jeux vidéo, il est devenu un élément comique : “Contrairement à Tolkien, Peter Jackson joue du côté un peu bête, un peu stupide du gobelin dans 'Le Seigneur des anneaux'”. Dans le jeu vidéo World of Warcraft où le joueur peut incarner un gobelin, ce dernier est représenté comme une créature cupide, intelligente et malicieuse. À force d’évolution, le gobelin est devenu aussi un ressort comique, au point de se rapprocher paradoxalement de l’esprit de son ancêtre folklorique.

Le gobelin est tellement entré dans les mœurs qu’il tient lieu dorénavant d’expression consacrée. En 2022, l’Oxford English Dictionnary a ainsi élu “goblin” mot de l’année . Une décision en forme d’hommage à une expression de plus en plus populaire : être “en mode gobelin”, c’est-à-dire se permettre d’être “indulgent envers soi-même, paresseux, négligent ou cupide, généralement d'une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales ". Être, finalement, tel un gobelin, hideux au fond de sa cave. “Ah ! Coum’disait ma grand’mère, défiou, défiou, des goublins…”