Des femmes dans les crises

Claire Denis n'avait pas remis les pieds en compétition à Cannes depuis 1988 et son premier film, Chocolat. Avec Stars at Noon, tourné en anglais comme High Life il y a 4 ans, on est plutôt dans la mélasse, un Nicaragua en pleine période électorale dont tente de s'extirper un drôle de personnage féminin, un peu journaliste, un peu prostituée, qui élude toutes les questions qu'on lui pose et s'accroche à celui qu'elle voit comme une porte de sortie pour fuir le pays, un tout aussi mystérieux Anglais à qui va l'attacher une passion charnelle et moite. Drôle d'objet que ce Stars at Noon, mélange de film d'amants en fuite, de cinéma tropical engagé des années 80 type L'Année de tous les dangers ou Salvador, et de documentaire sur la pandémie de Covid en Amérique Centrale. D'autant que l'intrigue, déjà obscure, se délite à mesure qu'elle se complexifie, comme un John Le Carré asphyxié par le haut degré d'hydrométrie qui baigne les corps, dont la cinéaste sait plus que jamais capter les palpitations troubles.

Shakespeare, Balzac et Coppola

Un corps, social cette fois, qui lui aussi se délite, c'est ce que montre le second film en compétition d'hier soir, le nouveau film de l'Iranien Saeed Roustaee, succès surprise de l'été dernier avec La Loi de Téhéran. Beaucoup moins spectaculaire, malgré une très violente et impressionnante scène d'évacuation d'une usine en faillite par des milices armées, Leila et ses frères est une fresque familiale de près de 3 heures, entre le Shakespeare du Roi Lear, le Balzac d'Eugénie Grandet et le Coppola du Parrain, où une famille, paupérisée par la crise économique causée par les sanctions occidentales contre la politique nucléaire des mollahs, ne tient debout que grâce au pilier opiniâtre qu'est la Leila du titre. C'est, après Les Nuits de Mashhad, en compétition il y a 2 jours, une nouvelle et implacable critique d'un patriarcat putrescent, et un candidat très sérieux au palmarès.