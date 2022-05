Des pharaons, une Marianne noire, une cheffe amazonienne et Volodymyr Zelensky : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : des pharaons, des hiéroglyphes et des orientalistes pour un retour aux sources de la passion française pour l'Égypte, une enquête pour percer le mystère d'une Marianne représentée sous les traits d'une femme noire au XIXe siècle, une rencontre avec une cacique brésilienne qui se bat pour protéger les terres des Kariri Xocó en Amazonie et des messages bientôt envoyés aux extraterrestres. Belles écoutes ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : le temps des pharaons

Au VIIIe siècle avant notre ère, les pharaons qui régnaient sur la Nubie étaient noirs. © Getty - Lorado

Cette semaine nous vous embarquons sur le Nil à la découverte du règne des pharaons noirs, aussi puissants au VIIIe siècle avant notre ère qu'oubliés par la suite, éclipsés par des stars comme Toutankhâmon ou Ramsès II. Mais aussi sur les pas des voyageurs du XIXe siècle, des premiers orientalistes et de l'illustre Champollion bien sûr, afin de retracer la passionnante histoire de l'égyptomanie française .

⚱ Passion Egypte, une histoire ( Le Cours de l'histoire, 4 x 52 min )

⚰ Pharaons des deux terres. l'épopée des rois de Napata ( L'Art est la matière, 59 min )

📜 Comment Champollion a-t-il déchiffré les hiéroglyphes ? ( Sans oser le demander, 58 min )

📝A la recherche d'une écriture disparue ( Les Nuits de France Culture, 5 x 26 min )

👑 Doukki Gel, la ville sacrée des pharaons noirs ( Carbone 14, 27 min )

C'est dans l'actu

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant des étudiants à Sciences Po Paris, le 11 mai 2022. © Radio France - Gregory Philipps

🇺🇦 Discours présidentiel. Mercredi 11 mai, Volodymyr Zelensky s'est adressé à la jeunesse à l'occasion d'une visio-conférence à Sciences Po Paris. Relations à l'Union européenne, à l'Otan, place de l'Ukraine en Europe : le président ukrainien a ensuite répondu aux questions d'étudiant(e)s de toutes nationalités. ( Grandes conférences de Sciences Po, 1h12 min )

🔥 Sécheresse En ce début de mois de mai, en France, deux régions connaissent déjà un phénomène de sécheresse : le sud-est et l'ouest. Pour éviter que la situation n'évolue de façon plus alarmante encore, des arrêtés préfectoraux sont pris. Mais suffiront-ils à limiter les risques qui pèsent sur les cours d’eau ? ( Les Enjeux territoriaux, 14 min )

🛒 Pénuries. Comment expliquer que des produits comme l'huile de tournesol, la moutarde ou la farine soient en rupture de stock dans les supermarchés ? ( La Question du jour, 8 min )

🦠 Zéro-Covid. Confinée au sens le plus strict du terme, la ville de Shanghai est devenue un véritable cas d’école de la stratégie "zéro-covid" que la Chine est désormais le seul pays au monde à appliquer. ( L'Invité des matins, 44 min )

Enquête : sur les traces de la Marianne noire

Sur les traces de la Marianne noire, une série documentaire en 8 épisodes d'Alain Lewkowicz, et Gaël Gillon © Radio France

👩🏾 C’est l’histoire d’un buste de Marianne réalisé en 1848. Pour la première fois, celle qui incarne la République était une femme noire, esclave affranchie, portant sur son visage les marques de l'esclavage. Si celle qui lui a servi de modèle nous reste inconnue, cette Marianne unique en son genre, vieille dame de 174 ans, a survécu à tous ses détracteurs et trône aujourd'hui au Musée de la Résistance de Toulouse où sa couleur de peau interpelle les visiteurs.

Sur les traces de la Marianne noire , un podcast original en 8 épisodes (8 x 14 min)

Une rencontre : la cacique Tanoné

Ivanice Tanone, cheffe de la tribu amazonienne Kariri Xocó (Brésil) - DR

Ivanice Tanoné est la première femme cacique de l’histoire de son peuple, les Kariri Xocó. À 68 ans, elle est aussi l’une des rares leaders féminins autochtones du Brésil. Depuis trente ans, Tanoné dénonce la déforestation en Amazonie et la pollution des rivières. En compagnie de l'anthropologue Sabah Ramani, elle revient sur les menaces qui pèsent sur les terres des "peuples racines" et sur leurs savoirs ancestraux.

🌳 Ivanice Tanoné, la voix des peuples autochtones du Brésil ( La Grande table idées, 33 min )

Il est temps...

Le plus grand téléscope du monde, situé à Guizhou en Chine, enverra prochainement un message codé en binaire dans la région centrale de notre galaxie © Getty - Feature China/Future Publishing

Vous avez 4️⃣ minutes

👽 Message personnel. Deux nouveaux messages seront bientôt envoyés aux extraterrestres. Le premier partira du plus grand radiotélescope du monde, en Chine, vers la région centrale de notre galaxie. Le second, depuis l'Angleterre, contiendra des morceaux de DJ ouzbeks alertant sur le réchauffement climatique. ( Et maintenant )

Vous avez 3️⃣3️⃣ minutes

👂 Qui me parle ? Parmi toutes les dimensions du langage humain, il en existe une plus mystérieuse que les autres, l’endophasie, ou la parole intérieure. ( La Grande table idées )

Toujours pas le temps de lire La Recherche mais vous avez 4️⃣3️⃣ minutes quand même

📚 Comment dit-on madeleine en créole ? Asthme ? Duchesse ? L'écrivain haïtien Guy Régis Junior a entrepris en 2012 de traduire À la recherche du temps perdu dans sa langue maternelle. Ecoutez-le en lire un extrait. ( Par les temps qui courent )

Vous avez 5️⃣9️⃣ minutes

⚕ Le combat d'un médecin. Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, qui a fondé l’hôpital de Panzi dans le sud Kivu au Congo oriental, consacre sa vie à réparer le corps des femmes victimes de viols. ( Esprit de justice )

Cette session est terminée. En guise de viatique pour le week-end, on vous proposer une méditation autour de la seule question qui vaille, à laquelle seul Sans oser le demander pouvait s'atteler en 58 minutes : comment est née l'espèce humaine ?

Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋👋