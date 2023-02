Des pièces de designers entrent au Mobilier national : "C'est notre rôle d'essayer d'aider des talents"

Bureaux, fauteuils, consoles ou encore bibliothèques : 54 pièces en tout genre réalisées par 32 designers viennent d'entrer au Mobilier national, véritable "référence". L'institution, située à Paris (13e), a pour mission de conserver et restaurer ses collections "uniques au monde". Ce sont ses collections qui meublent le palais présidentiel, les ministères ou les ambassades. "Ce projet est né pendant la crise de la Covid", explique Hervé Lemoine, président du Mobilier national. Depuis, trois campagnes ont déjà eu lieu et le nombre de lauréats croît à chaque édition. "Nous avons compris que tous les salons étant annulés, toutes les galeries étant fermées, la jeune création pouvait souffrir de cela, parce que c'est le moment pour elle de montrer ses réalisations les plus récentes. Nous avons donc décidé, un peu dans l'urgence, de faire un plan d'acquisition de pièces déjà créées par ces jeunes créateurs designers." Parmi les lauréats, figurent des designers de 27 ans et plus. Certains voient leurs créations entrer pour la première fois dans les collections.

Hervé Lemoine, président du Mobilier national, présente les entrées dans les collections, le 1er février 2023, à Paris. © Radio France - Margot Delpierre

"Une très grande fierté"

"C'est plus qu'une très grande fierté, pour toute la symbolique de l'idée", se réjouit Athime de Crécy, 27 ans. Ce jeune designer est à son compte depuis l'an dernier, après un diplôme de l'ECAL en Suisse et cinq années passées à travailler pour le célèbre Philippe Starck.

Athime de Crécy a imaginé une lampe de bureau sans fil, rechargeable, "constituée d'un long tube surmonté d'un petit miroir dont la surface a été calculée par des ingénieurs suisses pour refléter une lumière qui soit constante sur une grande zone en biais". Cette lampe a séduit le jury qui a décidé de la faire entrer dans les collections de l'institution.

"Dans les typologies de lampes de bureau, vous avez souvent plein de ressorts, des connexions, un assemblage qui doit être minutieux. Là, l'idée est d'avoir un objet élémentaire, avec le moins d'éléments possibles. Ce sont des expérimentations avec lesquelles l'industrie du luminaire serait plus frileuse, à mon avis, parce que la typologie est quand même assez différente de ce qui peut exister dans les catalogues. Que le Mobilier national puisse donner un écho à ce genre de créations, pour moi, c'est un outil formidable."

Athime de Crécy et sa lampe de bureau Fresnel Family - Athime de Crécy - Mobilier national

Il déplore que le design résonne aujourd'hui avec une "esthétique de la marchandise, une sous-catégorie de la publicité. Le design est une discipline qui a été inventée par de vrais révolutionnaires, William Morris ou Charlotte Perriand, qui faisaient des fresques en odes au Front populaire. Quand on voit toute l'école du Bauhaus, qui avait vraiment pour ambition de changer la société, en amenant l'art au plus grand nombre... Retrouver ce lien avec le bien commun, le bien public, c'est quelque chose qui me parle beaucoup."

Sa conception du design est "qu'on est là pour faire, avec moins de matière, les choses les plus intelligentes possibles, les plus utiles, les plus belles, les plus fonctionnelles, aussi bien symboliquement qu'à l'usage. On est vraiment dans l'idée d'utiliser les meilleurs procédés les plus économes, ce qui, à mon avis, va revenir au centre du jeu avec les questions environnementales. On a notre rôle à jouer là-dedans, nous, designers."

Une institution en soutien depuis la pandémie

Ce type de campagne d'acquisition existe donc depuis trois ans et le début de la crise du Covid-19 pour soutenir les métiers d'art et du design. Une volonté du Mobilier national, présidé par Hervé Lemoine : "Ce qui nous intéresse, et je pense que c'est le rôle d'une institution tel que le Mobilier national, c'est l'émergence, c'est-à-dire d'essayer d'aider des talents qu'on trouvait assez intéressant et prometteurs, avant même qu'ils ne soient déjà soutenus ou qu'ils n'entrent dans le circuit des grandes galeries, des grands salons internationaux, qui nécessitent des moyens tels qu'ils ne peuvent y arriver seuls. Il nous semblait qu'il y avait peut être un maillon manquant et je trouve qu'un établissement public, tel que le nôtre, doit intervenir pour essayer d'aider et de donner de la visibilité à ces tout jeunes créateurs."

Un créateur ou une créatrice peut, après avoir été retenu dans les collections du Mobilier national, "aller trouver des galeries ou des éditeurs en disant 'ma pièce a été achetée par le Mobilier national', donc c'est quand même une référence".

Joëlle Rigal, 33 ans, également retenue, a imaginé une chauffeuse toute en volume. "Il y a des ondulations de velours sur le côté et, à l'arrière, un liseré de chêne massif qui vient faire écho à ces ondulations. Ces ondulations reprennent le principe d'une couverture matelassée ou d'une doudoune", décrit-elle. "Il y a de très bonnes écoles en France. Mais ensuite, on perd un peu le fil, où sont parties ces personnes là ? Le fait de faire une campagne d'acquisition et de financer la création aide aussi peut-être des structures qui auraient un budget plus limité à exister et à montrer leur travail. Et j'espère que ça poussera aussi la création dans un sens positif", estime-t-elle.

Joëlle Rigal et sa chauffeuse Pulse - Joëlle Rigal - Mobilier national

De la diversité

Après un appel dans la presse, les candidats et candidates envoient un dossier. Les œuvres doivent être originales, limitées à huit exemplaires et déjà réalisées. Elles doivent, selon le Mobilier national, porter la marque de la personnalité de leur créateur ou leur créatrice. Le jury est composé de membres de l'institution, mais aussi de personnalités extérieures : des designers, des journalistes ou "des collègues, par exemple du Musée des arts décoratifs ou du département design du Centre Pompidou", détaille Hervé Lemoine. Il n'est pas question de privilégier un style plus qu'un autre. "On ne cherche pas l'uniformité, on cherche au contraire la diversité des approches."

"On cherche à prendre une grande typologie de pièces. Il y a des luminaires, des fauteuils, des consoles, des bureaux, des bibliothèques... L'un des avantages de cette forme de campagne, c'est qu'évidemment on ne reste pas dans notre sphère de connaissances parisiennes ou en Ile-de-France. On sait très bien que les jeunes créateurs n'ont pas les moyens d'avoir des ateliers ici. Grâce à ce type de publicité et de campagne, on touche des jeunes installés partout sur le territoire." Pour cette troisième campagne, 200 designers avaient envoyé leurs dossiers.

Fauteuils "Canné", de Tim Leclabart, au Mobilier national. © Radio France - Margot Delpierre