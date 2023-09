Des prisons aux salles de gym : le tapis roulant symbole de l’aliénation capitalistique

Dans un spot publicitaire de 1926 aux États-Unis, des danseuses sont perchées sur des tapis roulants, pas encore mécaniques. Sur un écran noir, apparaît un texte en anglais : "Going nowhere, very rapidly” (Aller nulle part au plus vite). “C’est véritablement, je dirai, l’espèce de slogan métaphysique de la mythologie capitalistique”, résume l’éditeur et romancier Yves Pagès, auteur d’un essai, “Les chaînes sans fin. Histoire illustrée du tapis roulant” (Ed. Zone).

Il faut remonter au 19ᵉ siècle pour comprendre l’héritage du tapis roulant que l’on connaît aujourd’hui sous sa forme caoutchouteuse. À l’origine, le mécanisme de cet objet ressemble plutôt à une grosse boîte en bois sur laquelle est installé un cheval.

Le "manège à tablier sans fin" ou trépigneuse était utilisé dans l'agriculture © Getty

Le “manège à tablier sans fin” ou son autre nom très évocateur, “la trépigneuse” est utilisé pour faire travailler les animaux qui produisent de l’énergie, pour moudre du grain ou faire fonctionner une pompe à eau. Le cheval avance sans fin comme Sisyphe, le personnage de la mythologie grecque, condamné à faire rouler perpétuellement son rocher au sommet d’une montagne.

Un escalier sans fin

Une allégorie qui donne l’idée à un ingénieur britannique de créer une machine similaire pour des prisonniers en 1818. Le moulin disciplinaire ressemble à un gros cylindre sur lequel sont accrochées des palettes en bois. Les prisonniers créent une force rotative en piétinant cet escalier sans fin. Pensée comme un moyen de faire de la réinsertion par l’activité physique, cette machine est surtout un instrument de torture aboli en 1898.

Dans sa forme, cet appareil ressemble beaucoup à un autre objet typique d’un paysage urbain. “L’escalator, d’une certaine manière, a été inventé dans les prisons anglaises”, explique Yves Pagès. Contrairement au storytelling, au récit qu’on fait, progressiste de l’histoire des techniques, dès qu’on décloisonne les techniques, on s’aperçoit qu’il y a plein d’inventions qui se font ensemble dans des domaines différents.”

D’un instrument de torture à un idéal de progrès

À la fin du 19ᵉ siècle, le tapis roulant devient un objet associé au loisir, à la modernité et à une certaine forme de peur. Dès 1898, dans le magasin de luxe Harrods, à Londres, les clients découvrent l’escalator. “On donnait un verre de Brandy aux premières clientes huppées parce qu’elles ne comprenaient pas comment une pente pouvait bouger toute seule”, précise Yves Pagès.

À l’Exposition universelle de Paris en 1900 , les visiteurs sont intrigués par une autre forme de mécanisme : le trottoir roulant. Installé à 7 mètres de hauteur, au-dessus du quai d’Orsay et de l’avenue de La Motte-Piquet, quelque 10 millions de personnes foulent ce plancher mobile en l’espace de 6 mois. Là encore, il faut imaginer "qu’est-ce que c’est que ces routes qui marchent toutes seules", insiste l’auteur. Pour les gens, c'était comme une sorte de miracle. Pourquoi ? Parce que la machinerie elle-même était escamotée, on ne le voyait pas.

L’émergence de ce tapis roulant s’accompagne d’un idéal très prometteur pour l’industrie : la possibilité d’automatiser des tâches à l’infini. Une idée dont s’empare Henry Ford dès les années 1910 en mettant en place des chaînes de production dans les usines automobiles. Au cinéma, on le voit dans Les Temps Modernes de Charlie Chaplin où il joue le rôle d’un personnage perdu dans un monde de plus en plus industrialisé, qui va toujours plus vite.

Torture de luxe, sushis et divertissement

Mais quel lien entre l’appareil de torture des prisons anglaises, les chaînes des industries et notre tapis de sport ? Revenons au spot publicitaire mentionné au début de l’article. Il porte un nom très évocateur, “torture de luxe”, une référence sans doute non volontaire à l’origine du tapis roulant dans les prisons anglaises. Selon Yves Pagès, "d’un instrument de torture, on est passé à un objet qui fonctionne tout seul pour nous porter vers une meilleure version de nous-même, toujours plus vite, tout ça sans bouger."

Ce système de tapis roulant a infusé dans des domaines très divers. On le retrouve dans des émissions de divertissement, comme dans l’épreuve des seaux d’eau de Ford Boyard. Le but étant de remplir le plus vite possible une jauge avec des seaux d’eau, tout en avançant sur un tapis roulant. Dans notre manière de s’alimenter avec les systèmes de tapis roulant qui vous présentent des plats à l’infini, que l’on retrouve notamment dans des restaurants de sushis.

En réalité, on passe parfois de longues minutes sur les tapis roulants sans forcément s’en rendre compte. En 1995, Hubert le personnage de La Haine , s’interrogeait déjà sur le bienfondé de cet objet : “Tu vois ceux qui s’arrêtent de marcher dans les escaliers mécaniques, ceux qui se laissent porter par le système ? C’est les mêmes qui votent Le Pen, mais qui ne sont pas racistes.”