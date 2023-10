Des programmes d'histoire sans queue ni tête, la faute à Fernand Braudel ? Pas sûr !

“Serpent de mer”, “Arlésienne”, “mantra”, ou “fétichisme” : le dernier reflux de la polémique sur les programmes d’histoire, par la voix d’Emmanuel Macron qui déplorait juste avant la rentrée scolaire 2023 que l’histoire enseignée à l’école ne soit plus chronologique, a été accueilli avec lassitude et un peu de consternation par les enseignants. Non, répondent sans détour les professeurs d’histoire-géographie, y compris parmi ceux classés à droite, personne n’a reconcé aux frises en cours d’histoire. Ni sacrifié l’ordre des événements au bénéfice de grandes thématiques qui prendraient à contre-pied la chronologie autant que le bon sens.

Les programmes scolaires - qui sont publics et consultables par ici - durent en moyenne six ou sept ans. Et la dernière mouture, qui pour le lycée date de 2018-2019, n’a pas davantage fait fi de la chronologie, réplique par exemple Christine Guimonnet, secrétaire générale de l’Association des professeurs d’histoire-géographie. Elle rappelle qu’un programme scolaire n’est pas plus une liste d’événements et de dates qu’une encyclopédie, mais plutôt un corpus concis de grands objectifs pédagogiques à mettre en œuvre, à adapter, à l’échelle de chaque classe.

La chronologie (ou plutôt sa disparition) est l’une des plus vieilles antiennes parmi les polémiques sur les programmes scolaires. Mais pas au sein du monde historien, ni même dans l’éducation nationale, puisque c’est d’abord sur la scène médiatique, et le plus souvent dans la bouche du personnel politique, qu’on entend désormais brocarder l’enseignement de l’histoire aujourd’hui. Qui aurait fait de la chronologie la grande victime sacrificielle du “pédagogisme” - c’est le mot qu’a choisi de mobiliser Emmanuel Macron lorsqu’il a dénoncé dans Le Point la perte de “repères” qui serait le lot des nouveaux manuels pour les adolescents, désormais dépourvus des références événementielles suffisantes pour assimiler l’histoire.

L'angoisse de François Mitterrand

Le débat sur la place des événements, des bornes et des balises temporelles, dans l’histoire, n’a pourtant pas toujours été un débat instrumentalisé par la classe politique, même si c’était déjà le cas avec, parmi d’autres, François Fillon du temps où il était à Matignon, Jean-Pierre Chevènement à l’Éducation nationale ou encore, au même moment, François Mitterrand qui avait chargé Jacques Le Goff de faire savoir toute son "angoisse" devant l’abandon d’une histoire fiable à l’école. C’est en particulier en 1980 que Michel Debré avait emporté jusque dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale un débat jusque-là très circonscrit aux professionnels de la profession. Député alors, l’ancien Premier ministre était notamment en guerre contre l’ouverture des programmes scolaires à d’autres civilisations, et il avait déclaré en mai 1980 : “L’histoire, c’est d’abord la chronologie : la chronologie a disparu. L’histoire, ce sont ensuite des récits : il n’y a plus de récits.” Il venait de poser la pierre angulaire de l’instrumentalisation d’un débat historien dans l’arène politique, mais l’opinion publique avait déjà été travaillée par la presse : quelques mois plus tôt, en 1979, le Figaro Magazine avait mis l’historien Alain Decaux en couverture de son édition hebdomadaire, bardé d’un titre dramatique : “Parents, on n’apprend plus l’histoire à vos enfants.”

Spectaculaire, la citation n’était pas tout à fait au diapason des propos complets (et un peu moins dramatiques) que Decaux avait accordés à l’hebdomadaire, mais qu’importe : les termes du débat semblaient posés et c’est à partir de cette Une que quantité d’hommes politiques moissonneront du côté de la chronologie pour hausser le ton contre des dérives pédagogiques.

Car ce débat sur l’abandon de la chronologie, que balayent les enseignants qui affirment qu’en classe, concrètement, ils n’ont jamais cessé d’enseigner l’histoire dans le bon sens, s’inscrivait dans un vaste contexte, qui n’avait pas tout à voir avec une querelle d’historiens, mais aussi avec une réforme en profondeur de l’enseignement secondaire. Cette réforme, restée comme la “réforme Haby”, du nom du ministre de l’Éducation nationale de 1974 à 1978, dans les gouvernements de Jacques Chirac puis Raymond Barre, avait non seulement scellé le sort d’un collège unique ; mais de surcroît réformé la manière dont était enseignée l’histoire. Haby avait notamment instauré des pédagogues appelés les “PEGC”, qui pouvaient enseigner aussi bien les lettres que l’histoire et la géographie, sans être titulaires forcément titulaires du CAPES en histoire ou en géographie - donc pas spécialistes. Et c’est seulement en 1987 que l’histoire-géographie sera rétablie parmi les matières comptant à l’écrit du brevet au collège. C’est aussi à cette période qu’avait été envisagée de basculer l’histoire-géographie comme une matière optionnelle au baccalauréat, comme un corollaire à cette démocratisation scolaire qu’on appellera “massification”. Lorsqu’Alain Decaux s’était ému dans le Figaro Magazine de la disparition de l’histoire, la matière avait été regroupée à l’école primaire parmi tout un ensemble d’activités qu’on appelait alors “activités d’éveil”. Autant d’évolutions en cours et de tâtonnements qui avaient alors ému les professeurs d’histoire-géographie, inquiets, et débouché en 1984 sur un colloque entièrement consacré à l’enseignement de l’histoire.

Mais parce que Michel Debré, comme d’autres après lui, aura d’abord choisi de brocarder la chronologie en péril, ces débats sur la place de l’histoire dans l’institution scolaire feront leur nid dans un grand flou. On dira notamment que c’est à cause de Fernand Braudel que l’histoire ne s’enseigne plus dans le bon ordre, ou que les élèves ont perdu la notion du temps, en même temps que le sens de la frise. Au point que le nom de l’historien mort en 1985, et chef renommé du courant dit des “Annales” en référence à la revue du même nom, est très souvent cité lorsqu’une nouvelle polémique intervient sur le défaut de repères dans l’enseignement de l’histoire. Parce que les programmes scolaires se nouent désormais autour d’une trame qui mêle des entrées thématiques et une approche chronologique, on lit parfois qu’ils sont “braudéliens”. Et aussi parce que certains enseignants se saisissent d’une question pour trouver des points de comparaison entre plusieurs périodes… au risque de donner à certains parents l’impression de comparer des choses aussi peu comparables que la démocratie athénienne et les élections législatives sous la Ve République.

Or c’est bien Fernand Braudel qui a considérablement bouleversé le rapport au temps dans la discipline historique. Et même invité avec force les historiens à se départir du fétichisme de l’événement, du temps court et superficiel. Braudel avait même pris parti pour une refonte des programmes scolaires, et préconisé une nouvelle manière d’enseigner l’histoire, qui se fonderait moins sur un découpage chronologique mais ferait la part belle à des thèmes propres à donner à penser aux élèves, invités à saisir les continuités autant que les logiques en profondeur à l’oeuvre dans le cours des choses. Aux classes de Terminale, Fernand Braudel avait même destiné un manuel, qu’on retrouve désormais chez Flammarion, paru sous forme de livre à titre posthume sous le titre Grammaire des civilisations (et aujourd’hui un classique classique en poche depuis longtemps). À l'époque, l'historien plaidait auprès de l'Éducation nationale pour une ouverture sur le monde prioritaire sur la chronologie, et défendait des programmes ventilés en trois périodes iconoclastes :

En classe de seconde, le monde entre 1914 et 1963 (date de son intervention, c'est-à-dire le présent immédiat)

En première, les grandes civilisations du temps présent "considérées dans leur passé et leur présent, afin de monter qu’il s’agit d’un tout"

En terminale, enfin, un programme unique mêlant histoire, géographie, économie, démographie...

Retiré de la vente rapidement parce qu’il était trop avant-gardiste et pas assez chronologique, ce manuel qui datait de 1963 proposait justement de se méfier de l’illusion de l’événement. Et invitait tous les historiens à se prémunir de la frivolité vaine d’un fétichisme des dates, que Braudel assimilait plus volontiers à la chronique journalistique. À ce qu’il regardait comme “l’histoire de surface”, l’historien revendiquait plutôt de préférer des lignes de force à la fois plus durables et plus immobiles. En faisant, durant sa thèse, une bascule au point de consacrer la Méditerranée en personnage principal à la place de Philippe II dont il avait d’abord envisagé d’explorer les aventures politiques en Méditerrannée, Fernand Braudel avait considérablement remanié la boîte à outils des historiens et des historiennes : en ces années 1950 qui le voyaient arriver au Collège de France, l’espace trouvait une fonction d’ellucidation inédite dans la discipline.

En accordant la primauté au temps long et cette attention sans précédent à l’espace, Braudel avait en effet bousculé les canons de l’histoire telle qu’elle se pratiquait jusque-là. Et donc telle qu’elle s’était enseignée, une fois devenue une matière à part entière dans l’univers scolaire de la fin du XIXe siècle. Lui-même était pourtant un professeur d’histoire dans le secondaire, avant de devenir l’universitaire de renom qui marquera la discipline de son empreinte. Sa formation avait été classique, et il avait d'ailleurs commencé par enseigner une histoire bien plus événementielle que celle qu'il laissera finalement comme legs.

Tout repenser à partir de la Méditerranée rêvée depuis l'Allemagne

En 1972, lorsque le magazine de télévision “Signes des temps” lui proposera de revenir sur son parcours, et qu’il choisira de raconter ses choix depuis la très légitime salle de lecture de la Bibliothèque nationale (alors que dans la même archive, Vidal-Naquet déambule au supermarché), Fernand Braudel expliquera que le déclic datait en fait de la Seconde Guerre mondiale. Prisonnier en Allemagne après s’être trouvé sur la Ligne Maginot, c’est là, en effet, en captivité et du fait de la captivité, qu’il dira avoir “mis au point uniquement depuis [ses] souvenirs”, cette histoire de la Méditerranée qui fondera sa marque.

Non seulement la Méditerrannée était-elle en effet le personnage principal de ce qui deviendra son premier grand livre ; mais encore Braudel avait-il pris le parti de se prémunir de ce qu’il regardait comme l’histoire “trop bruyante” ou “clinquante”: “Les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes. Il y a des phénomènes sous-jacents qu’on n’entend pas, dont le glissement est imperceptible, et qui changent la vie du monde”, expliquait-il dans cette archive télévisuelle.

Invitant les historiens à se situer au-dessus du fracas du monde, (“comme Dieu-le-Père”) Braudel se méfiait du terrorisme événementiel “comme les événements de l’actualité terrorisent l’homme qui réfléchit sur son sort ou le sort de son pays” et expliquait encore qu’il s’était senti “assailli par une histoire événementielle”, et prisonnier d’une histoire “biographique, politique” telle que ses “grands maîtres la lui avaient apprise et qu’il l’avait lui même d’abord enseignée” : “Cette histoire événementielle, il fallait la refuser à chaque instant en pensant que la guerre était organisée sur des rythmes beaucoup plus profonds et que ces rythmes étaient des rythmes très longs. Non seulement il fallait avoir beaucoup de patience mais il fallait essayer de détecter quels étaient ces mouvements profonds qui produisaient en quelque sorte l’histoire.”

Lorsque sur le tard, et moins d’une demie-année avant sa mort, à l’automne 1985, Fernand Braudel finalement rejoindra l’Académie française, c’est Maurice Druon, écrivain et historien lui aussi, qui prononcera son discours de réception. Et Druon, qui avait commencé par lui lancer “Pourquoi avez-vous mis si longtemps à nous rejoindre ?”, singera le mea culpa : “Vous voudrez bien, Monsieur, me pardonner ; je suis un événementiel et un chronologique. Pour me lancer à votre escalade, il me faut m’aider de la corde de la chronologie et du crampon de l’événement.” La chasse à l’événement était pour de bon ancrée au sillage de Fernand Braudel. C’est cette marque qu’on rappelle aujourd’hui encore, tandis qu’on parie que c’est l’empreinte de Braudel, ou plutôt son ombre, qui plane encore sur le sort funeste qui guètterait la chronologie. Au risque de caricaturer à la fois Braudel, et toute l’ouverture du regard qu’il a pu fournir à son champ en outillant les historiens de nouvelles lunettes qui réduisaient aussi la distance avec les autres disciplines des sciences sociales.

Procès posthumes

Car Braudel n’était pas par credo anti-chronologique, contrairement à ce que peuvent sous-entendre certains procès d’intention posthumes où son nom se voit aujourd’hui instrumentalisé au gré des polémiques sur les programmes scolaires. Et si par exemple le programme en vigueur entre 2011 et 2018, au lycée, a pu déranger certains enseignants qui trouvaient inconfortable voire aberrant de séparer l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale, intégrée au bloc thématique des guerres, des totalitarismes, envisagés à part dans un autre bloc thématique distinct (ce qui n’est plus le cas dans la dernière mouture du programme), c’est aller un peu vite en besogne que d’attribuer la paternité de ce saucissonnage un peu sauvage à Fernand Braudel. L’histoire que défendait Braudel était en effet une histoire de profondeur, et de durée, qui se méfiait de l’émiettement à coups de dates autant que des raccourcis. Et justement pas une histoire par le petit bout de la lorgnette : s’il défendait l’histoire du temps long contre cette “histoire politique” qu’il jugeait toujours trop hégémonique à son époque, c’était plutôt au contraire pour défendre une vision grande largeur, sensible aux vents lents comme larges du temps, comme il le disait, ne lésinant pas sur les métaphores climatiques : “Cela signifie que le temps de l’histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale c’est un temps multiple, qui est formé de temps très brefs, de temps plus longs, de temps très longs, et de temps de longue durée, qui peut sembler immobile. Qui n’est pas immobile mais qui peut sembler immobile. Donc de vitesses différentes. Comme si le temps qui était lâché dans la vie des hommes sortait d’outres différentes avec des vents qui ne sont pas de même puissance, de même force, de même largeur et surtout de même vitesse.”

En renonçant à l’histoire des rois et des reines ou encore à celle des grandes batailles, c’est davantage à “l’histoire de surface” qu’il entendait tourner le dos qu’à la chronologie. Et plutôt pour accéder, via une thématisation nouvelle et des bornes temporelles revisitées, à ce qu’il regardait comme “les profondeurs de la vie collective” , c’est-à-dire une histoire presque immobile. Dans un texte resté célèbre sur la longue durée ( dans les Annales, en 1958 ), l’historien précisait par exemple ce qu’il entendait par le temps long en détaillant : “ll y a eu altération du temps historique traditionnel. Une journée, une année pouvaient paraître de bonnes mesures à un historien politique, hier. Le temps était une somme de journées. Mais une courbe des prix, une progression démographique, le mouvement des salaires, les variations du taux d'intérêt, l'étude (plus rêvée que réalisée) de la production, une analyse serrée de la circulation réclament des mesures beaucoup plus larges.” Pas sûr que ce soit vraiment à cette façon d’envisager l’histoire que fassent vraiment référence ceux qui dénoncent la fin de la chronologie à cause de la révolution thématique qu’aurait introduite Fernand Braudel. Succédant à André Chamson au fauteuil 15 à l’Académie française, il lui avait rendu hommage comme le voulait l’usage, en racontant notamment, dans son discours : “J’ai lu deux, ou même trois fois, un petit essai de sa jeunesse, L’Homme contre l’histoire, paru en 1927 dans Les Cahiers verts et qui eut un gros succès. En cette année-là, l’histoire dite nouvelle n’avait pas encore affiché son programme : les Annales ont été fondées en 1929. Mais les mots sont là : « La vraie substance de l’histoire est au-delà des événements, écrit Chamson, dans les éléments quotidiens de la vie humaine, les coutumes et les mœurs, les pensées et les croyances, les travaux et les arts, plus que dans les révolutions, les victoires et les désastres.» Et j’aime sa formule : l’histoire, « C’est le conflit du moment et de la durée ».”