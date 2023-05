Dessin versus couleur : la grande querelle esthétique

C'est le premier festival européen consacré au dessin , et c'est à Arles, où la photographie a depuis longtemps été mise à l'honneur, qu'il se passe. "Le dessin est le premier art de l’enfance ; il est aussi le premier art connu de nos ancêtres préhistoriques. Longtemps déconsidéré au profit de la peinture, il revient en force depuis quelques années dans l’apprentissage des beaux-arts, dans les galeries et les musées", peut-on lire sur la page de présentation de l'événement. Retour du dessin , et à cette querelle historique qui l'opposait non pas tant à la peinture qu'à la couleur, dans l'élection de ce qui prime dans la définition de l'art pictural.

Cette bataille entre les défenseurs du dessin et ceux du coloris commence au XVe siècle en Italie, avant de se rejouer, deux siècles plus tard, en France. Une joute finalement plus théorique qu'artistique, qui permet de comprendre comment le dessin a longtemps servi d'argument dans la longue histoire de la revalorisation philosophique de l'art et, par la même occasion, du statut de l'artiste. C'est parce qu'il sait dessiner, dit-on alors, que l'artiste n'est pas simplement doué de ses mains… mais également capable de penser.

Dessin ou couleur, Vasari ou Dolce, Poussin ou Rubens…

Nous sommes à Paris, en 1671 sous le règne de Louis XIV, à l'Académie royale de sculpture et de peinture. À l'occasion d' une conférence de Philippe de Champaigne sur une toile du Titien , émerge un débat entre théoriciens de l'art : qu'est-ce qui suscite davantage de plaisir esthétique en peinture : la virtuosité du tracé ou la maîtrise des couleurs ?

Deux clans se répondent. D'un côté, ceux qui estiment que le dessin est l'essence de la peinture, appelés les "poussinistes" en hommage à l'œuvre de Nicolas Poussin , représentant français du classicisme en peinture. De l'autre, les avocats de la couleur qu'on nomme alors les "rubénistes", en référence à Pierre Paul Rubens. Il faut dire que le maître flamand est alors en vue : le duc de Richelieu, neveu du cardinal, s'est délesté d'une douzaine de peinture de Poussin pour acquérir une importante collection de toiles de Rubens, reconnaissant par ce geste la place primordiale du peintre dans le monde des arts. Le duc avait été sensible aux arguments d'un certain Roger de Piles, chef de file des rubénistes. Dans son Dialogue sur le coloris , celui-ci fait l'éloge de l'usage des couleurs par Rubens et, plus généralement, de l'art du coloris en peinture, qu'il définit comme l'habileté à passer de l'observation des "couleurs naturelles" à l'ingénieux agencement de "couleurs artificielles" sur la toile.

Une défense originale et savante des couleurs qui permit alors de donner écho à des débats esthétiques qu'on n'entendait pas au-delà des portes de l'Académie. Mais, partant, c'est une autre question que celle de savoir si l'on est davantage touché par le trait ou la teinte qui se joue dans ce débat esthétique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement d'une distinction de goût en matière de style, d'une dispute entre deux grands maîtres de la peinture qui auraient rallié à leur cause des soutiens importants, ou même de savoir ce qui doit véritablement primer dans la peinture, entre la couleur et le dessin. Il s'agit plutôt de défendre une conception de l'art pictural sensualiste ou intellectualiste, de considérer que l'œuvre attire l'attention du spectateur par ses atouts expressifs ou l'élève par sa cohérence narrative.

Quand la peinture tient haut ses couleurs

Pour les défenseurs de la couleur, au moins deux arguments. Le premier est de dire que la peinture relève de l'ordre de l'art du visible ; et quoi de plus foncièrement visible que la couleur ? Même en étant aveugle, souligne Roger de Piles dans son apologie du coloris en peinture, un sculpteur pourrait sculpter. Par le toucher, il pourrait suppléer la vue. Mais saurait-il employer la couleur ? Il ne pourrait y songer, s'il n'a jamais vu la couleur d'un citron qui mûrit.

Un autre argument des tenants du coloris concerne la capacité à susciter des émotions. Comme le soulignait déjà le théoricien Ludovico Dolce lors de la querelle italienne du dessin et de la couleur, la couleur (il colore) et le coloris (colorito) ne signifient pas exactement la même chose. L'une renvoie à la matérialité, l'autre, au savant arrangement des couleurs entre elles, la façon dont le peintre les agence pour les faire vivre sur sa toile, les fait dialoguer jusqu'à rendre, en somme, la peinture éloquente. Et c'est avant tout par l'émotion que la couleur exprime et suscite, que cela se manifeste. "La couleur joue un rôle capital dans le pathétique pictural : elle émeut, résume la philosophe Carole-Talon Hugon dans Classicisme et lumières (PUF, 2015). C'est elle qui permet de représenter un ciel livide, la teinte subtile d'une carnation, ou encore la douceur de l'air à la tombée du jour".

"Qu’on ne croie pas, dit Dolce, que la force du coloris (colorito) consiste dans le choix de belles couleurs (colore) comme dans la belle laque, le bel azur, le beau vert ou autres couleurs semblables ; parce que celles-ci sont également belles sans qu’on les mette en œuvre." (Dialogo della pittura intitolato l’Aretino, 1557)

Roger de Piles reprendra cette distinction à son compte, afin de présenter le coloris comme "la différence spécifique" de la peinture et la peinture comme un art. Il explique que le coloris est à la fois ce qui fait qu’un peintre est un peintre et non un sculpteur, et ce qui fait qu’un peintre est un artiste et non un ouvrier : "La couleur est ce qui rend les objets sensibles à la vue, écrit-il dans ses Cours de peinture par principes (1708) . Et le coloris est une des parties essentielles de la peinture, par laquelle le peintre sait imiter les apparences des couleurs de tous les objets naturels, et distribuer aux objets artificiels la couleur qui leur est la plus avantageuse pour tromper la vue". Il ne suffit donc pas de savoir donner aux objets les couleurs qui leur sont propres pour être un bon coloriste, c’est-à-dire un grand peintre.

Le grand dessein du dessin

Côté parti du dessin, on veut rendre compte de son importance en rappelant qu'il manifeste les formes et les figures desquelles peut émerger un récit. Grâce au dessin, la peinture devient narrative. Ses défenseurs nous rappellent alors au souvenir de son étymologie. Jusqu'au XVIIe siècle, le mot "dessin" ne se distinguait pas du terme "dessein", il signifiait tout à la fois le croquis et le projet. Autrement dit, avec le dessin, l'idée et la représentation iconique se fondent l'une dans l'autre comme la chose et l'image. C'est en vertu de cette intentionnalité propre du dessin, lequel sait former et informer, que l'un de ses illustres défenseurs, Charles Le Brun, le plaçait du côté de l'intellectualité, de l'esprit, là où la couleur est du côté de la matière.

Ce faisant, il reprenait le thème de la valeur intellectuelle dont a été investi le dessin depuis la Renaissance, dans son opposition à la couleur. En italien, "disegnare" signifie à la fois dessiner (au sens de tracer des contours), et projeter un plan. Cette double signification fait du dessin matériel le résultat d’une représentation mentale, l’expression visible d’une idée. En ce sens, le dessin est d'emblée "cosa mentale" comme le définissait De Vinci, soit une activité également théorique, ce qui lui vaut d'être considéré aussi comme relevant des arts libéraux.

Un peintre sachant dessiner est un artiste…

Mais qu'on ne s'y trompe pas, "c'est un conflit beaucoup plus théorique que pictural", rappelait sur France Culture la philosophe de l'art Jacqueline Lichtenstein , qui a longuement traité de cette querelle dans son essai La Couleur éloquente (Flammarion, 1989). Tenons-en pour preuve que Rubens, tenu pour le maître de la couleur par ses défenseurs, était avant tout excellent dessinateur. Pourquoi alors vouloir tant soutenir l'intellectualité du dessin, comme part essentielle de l'art pictural ? Parce que ce faisant, c'est la dignité même de l'artiste qu'il s'agissait d'assurer. "Ce que les défenseurs du dessin reprochent à ceux qui mettent en avant le coloris, explique Jacqueline Lichtenstein, c'est de mettre en danger le statut de la peinture qui avait depuis peu accédé à la dignité d'une activité noble".

Pour cela, il faut revenir à une autre opposition fondatrice, plus philosophique, entre la raison et le sensible, ou l'idée et la matière, l'esprit et la forme… On retrouve en effet dans les arguments des partisans du dessin des résonances de l'antique condamnation platonicienne de la peinture, au motif que celle-ci serait un art de l'apparence, du simulacre, relevant d'un plaisir simplement sensible. On retrouve chez Aristote les mêmes préjugés, le risque d'un débordement confus de la matière. Pour "sauver" la peinture, le philosophe la soumet au dessin, lequel est véritablement à même de représenter une histoire. "Aristote hiérarchise les plaisirs : d'abord vient la représentation, et ensuite ce qui relève du spectacle ou de la mise en scène, écrit Jacqueline Lichtenstein. La couleur en peinture est mise sur le même plan que les effets de la voix et du geste dans la tragédie, quand ils ne concourent pas directement au récit", lequel est permis par le dessin.

"Ce jugement a longtemps pesé sur l'histoire de la peinture. Il a contribué à justifier l'infériorité de la peinture par rapport aux arts de la parole, souligne Carole-Talon Hugon (Classicisme et lumières). Dans ce contexte platonicien, plus néoplatonicien, il n'est pas étonnant que la peinture ait été considérée comme un art mécanique". Pour mettre en valeur les arts de la vue et, en particulier la peinture, les théoriciens, tout au long de la Renaissance, ont insisté sur la dimension intellectuelle de l'activité artistique, dont la maîtrise du dessin. Leur but était précisément de lever cette double condamnation philosophique et sociale qui abaissait la peinture au rang de métier et conduisait à assimiler les peintres à des "barbouilleurs" - (on note l'étonnante survivance et réinvention de cette critique au temps de l'expressionnisme abstrait en peinture ). Il n'était pas question de perdre tout ce travail de revalorisation de la peinture pour l'attrait de taches de couleurs !

La contre-offensive des coloristes… et des dessinateurs

"T1989-R45", du peintre Hans Hartung (1904-1989), au Musée des Beaux-arts de Leipzig, en 2007. © Maxppp - WALTRAUD GRUBITZSCH/EPA

Comment contester la supériorité du dessin, sans porter atteinte à la dignité libérale de la peinture dont il est à la fois le garant ? Autrement dit, comment défendre l’idée que la peinture est un art de la couleur, en se gardant de mettre en cause sa définition comme activité théorique, c’est-à-dire sans renoncer à l’idée qu’un tableau est l'oeuvre d’une pensée et non la simple expression d’une habileté pratique ?

Ce questionnement va guider la stratégie argumentative des coloristes français. Pour ce faire, ces derniers vont dissocier le "dessein" du "dessin". Roger de Piles réussit ce tour de force de renverser la hiérarchie entre les parties de la peinture, sans toucher pour autant à la définition générale de la peinture comme œuvre de la pensée. Ce n’est pas le dessin mais le coloris qui exprime l'intention générale de l’ouvrage, c’est-à-dire l’idée du tableau, avance Roger de Piles dans son " Explication des termes de peinture nécessaires" (1668) .

Le privilège accordé au dessin par les théoriciens italiens et français, explique Jacqueline Lichtenstein, est inséparable d’une conception narrative de la représentation picturale : "Le développement d’une esthétique "coloriste" de la peinture au XVIIIe siècle s’accompagne ainsi d’une défaveur progressive de la peinture narrative, et d’une critique de toutes les formes de représentation symbolique liées à la peinture d’histoire, et en particulier de l’allégorie, au profit de genres considérés jusque-là comme mineurs, tels que le paysage ou la nature morte".

"Dessiner dans la couleur"

Mais du côté du dessin aussi, on va piocher dans les caractéristiques de la couleur pour offrir une nouvelle vue du dessin en peinture, toujours sans nier sa dimension intellectuelle. Ainsi, le comte de Caylus, homme de lettres du XVIIIe siècle et pionnier de l'archéologie moderne, parle du dessin comme un art… expressif et non plus seulement narratif : "Vous dessinez une pensée, vous la jetez sur le papier dans le désordre d’une première idée, soit pour ne la point oublier, soit pour le besoin que vous avez de composer. Ce trait simple, gras, maigre, coulant ou prononcé, indique cependant la couleur et souvent l’harmonie dont l’auteur est capable." Réflexions sur la peinture (1747), cité par J. Lichtenstein

Voilà que le dessin, lui aussi, peut sortir des cases et se parer de qualités qu'on prêtait plus volontiers aux couleurs. Le dessin n'est plus ni seulement du côté de la conception du tableau, ni de la représentation correcte des objets perçus ou imaginés sur la toile, mais du côté de l'expression pure, traduction en geste d'une pensée qui demande à être formée. "La valeur artistique d’un dessin réside désormais dans sa capacité à rendre visible le dynamisme propre à cette forme très particulière de pensée qui est à l’œuvre dans la création artistique, écrit la philosophe dans le Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art (Armand Colin, 2012). Une pensée qui prend corps instantanément et qui n’existe pas en dehors du geste qui l’exprime, ou plutôt dans lequel elle s’exprime." Cette nouvelle façon d'envisager le dessin se manifeste aussi dans l'intérêt pour les esquisses et les ébauches au XVIIIe siècle, lesquelles, dans leur inachèvement, donnent mieux à voir le geste.

Joyeux et infini dialogue que se livrent le dessin et la couleur dans l'art de la représentation. Les couleurs appelant le dessin à leur donner forme, comme le relèvera Vassily Kandinsky : "La couleur ne laisse pas étendre sans limite. Lorsqu’on entend le mot rouge, ce rouge n’est pas limité dans notre représentation. (…) Mais si ce rouge doit être rendu sous une forme matérielle (comme en peinture), il faut : 1. Qu’il ait un ton donné de la gamme infinie des différents rouges (…) et 2. Qu’il soit limité sur la surface, séparé des autres couleurs qui existent nécessairement." (Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, 1911). Et le dessin, d'apprendre à dessiner avec des couleurs, ou "dessiner dans la couleur" comme le fera Henri Matisse avec ses papiers découpés ; mais plus généralement, comme l'ont fait les peintres classiques par la maîtrise du clair-obscur, manière de dessiner la lumière qui ne passe que par la maîtrise des couleurs. Les artistes-peintres, depuis Poussin jusqu'à Hans Hartung ou Lucio Fontana , savent qu'on peut dessiner par simple éclat de couleurs, et "barbouiller" d'un simple trait…