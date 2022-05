Deuxième édition « ET MAINTENANT ? » le festival international des idées de demain ARTE – FRANCE CULTURE

ET MAINTENANT ? sonde la manière dont nous appréhendons les enjeux de demain et cherche les idées sur lesquelles nous appuyer. Un défi majeur pour deux acteurs essentiels du service public que sont ARTE et France Culture. Au cœur d’une année marquée par la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et la poursuite de la pandémie, dans un contexte où les solutions doivent se penser au niveau européen, la seconde édition se déroulera dans un dispositif désormais franco-allemand dont le questionnaire sociologique, outil de débat démocratique, sera en ligne dès le 25 mai tant en Allemagne qu’en France et porté par des rencontres dans toute la France.

L’urgence des crises que nous traversons, géopolitiques, sanitaires, économiques, écologiques et politiques rend plus vive encore la nécessité d’un échange collectif sur le climat d’incertitudes dans lequel nous évoluons. En cette année très politique, la guerre fait rage aux frontières de l’Europe et fragilise le devenir de ses citoyens et de ses valeurs. Elle questionne nos démocraties déjà éprouvées par la crise du Covid et par le terrorisme islamiste. Dans le même moment de notre histoire, le réchauffement climatique nous incite à ne plus perdre de temps pour changer nos modes de vie.

Marqués par un environnement fait de crises multiples et de fatigues cumulées, comment s’épanouir et conserver ce qui nous est cher ? Quelles stratégies et quels imaginaires convoquer pour cheminer sur ces terres instables ? Qu’est-ce qui nous lie et nous rassemble malgré tout ? Saurons-nous sortir des inquiétudes et des désillusions ? Dans notre espace de puissance et de technologie, quelle est la place de la culture et de l’éducation ? Y a-t-il une exception culturelle européenne, un savoir-vivre qui est aussi un savoir-raconter ?

Cette nouvelle édition sera portée par des partenaires de la jeunesse, de la recherche et de l’éducation. L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) accompagne le projet dans les deux pays dans toutes ses dimensions, tandis que l’Agence nationale de la Recherche (ANR) nous fait bénéficier de son appui comme de son réseau.

ET MAINTENANT ? Un festival ARTE et FRANCE CULTURE

Avec un QUESTIONNAIRE EN LIGNE composé de 80 questions, élaborées par une équipe pluridisciplinaire et francoallemande supervisée par la sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS, Monique Dagnaud. Accessible en langue française et allemande, les internautes pourront répondre à cette grande enquête dès le 31 mai sur le site etmaintenant-lefestival.fr. Les réponses récoltées feront l’objet d’une étude statistique et sociologique qui sera rendue publique début octobre.

Cette année le questionnaire prend quatre directions principales : Que bouleverse le retour de la guerre en Europe ? Sur qui compter ? Quelles sont nos ressources psychiques, économiques ou culturelles pour faire face à ces temps difficiles ? Et de quels moyens disposons-nous pour agir ?

Entre mai et octobre, le questionnaire sera l’occasion d’un vaste débat public en France et en Allemagne pour sonder les opinions individuelles et identifier ensemble les leviers dont nous disposons face aux crises. Cette approche de terrain permettra de proposer un espace d’expression et d’interrogation collective unique.

Pour asseoir cette dimension, ARTE et France Culture s’appuient sur des partenaires engagés dans les territoires: La Ligue de l’Enseignement, Le service civique…

LE FESTIVAL ET MAINTENANT ?

Les 21 et 22 octobre à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris

La deuxième édition du festival s’organisera autour de plusieurs espaces dédiés à des rencontres avec penseurs, chercheurs et artistes, des ateliers participatifs avec les publics, un village “de l’idée à l’action”. Et sera également l’occasion de remettre le prix de l’essai ET MAINTENANT ? qui récompense un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur et appuyé sur une recherche et paru dans l’année.

Avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche

