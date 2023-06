Dialogue entre générations, amours contrariées, Manouchian et une langue à sauver : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session de rattrapage : un lieu commun - le conflit entre générations - que l'on a abordé de front au moyen d'une journée thématique pour donner à entendre, derrière la rengaine du "C'était mieux avant", la façon dont s'expriment les fractures intergénérationnelles aujourd'hui. Mais aussi des modes de transport qui ne passent plus, un tour du monde des amoureux en rupture de ban et, pour continuer à danser même après la fête de la musique, on célèbre les 95 ans du Boléro de Ravel, une violoncelliste brésilienne et une langue rare du Sénégal, revivifiée par l'electro. Bonnes écoutes 🎧 ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : Générations. Ce qui nous lie, ce qui nous sépare

"Entre génération", une sélection d'émissions pour faire entendre un dialogue intergénérationnel sur les sujets qui font l’actualité © Getty

Discriminations, éducation, féminisme, rapport au travail ou au réchauffement climatique ou encore création artistique : le 23 juin, France Culture a consacré une journée entière de programmes à faire entendre le dialogue intergénérationnel sur les sujets qui font l’actualité.

🏢 Dans les grands ensembles, le difficile dialogue des jeunes et des anciens ( Les Enjeux territoriaux, 17 min )

🎙 Entretien avec Nicole Lapierre et François-Xavier Desmoures ( L'Invité des Matins, 38 min )

⏱ Qu'est-ce qu'une génération ? ( Avec philosophie, 58 min )

🦕 La République de Platon : depuis quand "c'était mieux avant" ? ( Sans oser le demander , 58 min)

🥵 "Adaptation" : agir face aux changements, de 7 à 77 ans (Le Temps du débat , 38 min)

C'est dans l'actu

Un manifestant brandissant une banderole NO TAV lors d'un rassemblement contre le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin © AFP - Olivier Morin

🚅 Plus de TGV ? Le projet de TGV Lyon-Turin resurgit dans l'actualité à l'occasion de la récente mobilisation du mouvement Les Soulèvements de la Terre dans la vallée de la Maurienne… Mais sur quels arguments se fondent ceux qui dénoncent ce projet depuis près de trente ans ? ( La Question du jour, 8 min )

✈︎ Ni de jets privés ? Ils représentent moins de 2% de l’aviation civile mais, devenus symboles de l'anthropocène le plus toxique et de l'irresponsabilité d'une minorité fortunée, ils cristallisent la colère écologique. ( Le Temps du débat, 38 min )

🏠 Crise du logement. Avec la remontée des taux d'intérêt, l’accès au crédit immobilier se durcit pour les candidats à la propriété. Quand les mécanismes du marché de l’immobilier s’enrayent, c’est toute la politique du logement qui est à revoir. ( Entendez-vous l'éco, 59 min )

🏛️ Panthéonisés. C'est officiel. En 2024, Missak Manouchian , exilé arménien et résistant communiste, fusillé en février 1944 au Mont-Valérien, entrera au Panthéon avec Mélinée, sa femme, elle aussi membre du réseau issu des FTP-MOI. ( Affaire en cours, 7 min )

S'aimer d'amour

De l'Inde à Zanzibar... un monde en quête d'amours © AFP - Richard Pierrin

Cette semaine, Cultures monde parle d'amours, de mariages et d'empêchements. Quand la politique s'en mêle, c'est rarement pour le meilleur... En Inde, les nationalistes hindous ont inventé le concept de "love jihad" pour faire barrage aux unions intercommunautaires. En Russie, les communautés LGBTQ sont stigmatisées par un discours qui fait d'elles l'incarnation de la décadence occidentale. En Chine et au Japon, soumis à des injonctions familiales trop fortes, de nombreux jeunes renoncent à se marier. Criblée de conservatismes religieux ou politiques et de préjugés culturels, la carte mondiale du Tendre est loin d'être une rivière de miel.

➡️ Un monde en quête d'amours ( Cultures monde, 4 x 58 min )

Il est temps

Benoît Fader Keita, alias Beni Fadi, ou l'afro-beat en langue mënik © Radio France - Théa Ollivier

Vous avez 6️⃣ min

📣 Pour apprendre le mënik. Pour lutter contre le déclin d'une langue minoritaire du Sénégal et conserver vivante la culture qu'elle véhicule, Beni Fadi œuvre à sa reconnaissance avec sa propre arme : la musique électronique. ( Affaire à suivre )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

🧚‍♀️Icône. De "Sois belle et tais-toi" à "Peau d'Âne", Delphine Seyrig réinventa l'image de la femme à l'écran. Retour sur la trajectoire d'une pionnière d'un cinéma féministe. ( Le Book Club )

Vous avez 4️⃣5️⃣ minutes

🎻 Cello. Avec son violoncelle qu'elle a baptisé Léon, fidèle compagnon depuis plus de 20 ans, la compositrice Dom La Nena a noué une relation intime. Un quatrième album solo vient nous donner des nouvelles de leur dialogue. ( Par les temps qui courent )

Vous avez 1️⃣ heure

🎶Ver d'oreille. L’entendre, c’est l’avoir dans la tête pour la journée... 17 minutes de musique sorties grand vainqueur du match de la mélodie la plus entêtante de tous les temps. Ravel savait-il qu'il composait pareil tube, il y a 95 ans ? ( Sans oser le demander )

Et en parlant de musique, et si la plus douce à nos oreilles en ce mois de juin était la petite mélodie de la pluie ? Accessible à tous, économique, écologique. Et surtout synesthésique. Elle fait aussitôt surgir ce parfum de terre mouillée, qui agit comme la madeleine sur le petit Marcel. Mais savez-vous que cette odeur si caractéristique a un nom ? Le petrichor. À respirer sans modération tout le week-end. À la semaine prochaine 👋