Dracula, vieillesse, Abou Ghraib et Rebecca Zlotowski : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

Dracula a beau craindre le soleil, il honorera son rendez-vous estival avec vous. Si vous avez le cœur bien accroché, vous pourrez retrouver "l'Empaleur" dans la Grande Traversée que nous lui avons consacré cette semaine. Si vous optez plutôt pour la tendresse, nous vous offrons de rire avec Niki de Saint Phalle, de plonger dans l'univers du film Into The Wild en quête de sobriété et de retrait du monde, ou d'aller faire un tour (réel ou radiophonique) parmi les portraits de la photographe Letizia Le Fur qui croque le troisième âge. Et côté actu ? Cette semaine, la triste disparition de la faune forestière dans les incendies et un débat sur les contrôles d'identité ont été abordés à l'antenne. Bonnes écoutes 🎧 Hélène Combis

Les séries d'été

Portrait de Vlad Tepes au château d'Ambras - Auteur inconnu (via Wikimedia Commons)

🦇 Le prince Dracula, une histoire vraie. C’est l’histoire de Vlad Țepeş dit l’Empaleur. Ce prince de Valachie incarne le tyran ultime, le monstre sanguinaire, le semi-barbare qui n'a d'autre choix, pour survivre au milieu des empires naissants et des royaumes décadents du 15e siècle, que de semer la terreur. ( Les Grandes Traversées, 4 x 58 min )

📚 "Anders" comme "autrement". Le philosophe allemand Günther Stern, de son vrai nom, cherche par ce pseudonyme à annoncer une pensée critique qui s'inquiète des enjeux techniques, écologiques et politiques du 20e siècle. Retour en cinq volets sur l'œuvre de ce penseur méconnu. ( Avoir raison avec… Günther Anders 5 x 30 min )

👩‍🎨 Rire avec Niki de Saint Phalle. Cinq entretiens pour découvrir l'artiste libre et autodidacte que fut Niki de Saint Phalle. De ses performances "Tirs" à ses monumentales "Nanas", en passant par la Fontaine Stravinsky ou le Jardin des Tarots, c'est une femme engagée, poétique, joueuse qui se révèle au micro. ( A voix nue, 5 x 25 min )

🏝️ Tahiti, de l’autre côté du miroir. Cette série vous invite à une relecture du voyage de Bougainville, et à découvrir qui était Ahoturu et quelles étaient ses motivations. Quatre épisodes construits comme un itinéraire de 1768 jusqu’à aujourd’hui, pour rétablir une vérité sur les premiers contacts entre les insulaires et Européens, tout en questionnant la présence actuelle de la France dans le Pacifique. ( La Série Documentaire, 4 x 55 min )

Pendant que vous n'écoutiez pas

Photographie de Letizia Le Fur dans la série "Quadrille" exposée au rendez-vous photographique "PORTRAIT(S)" dans la ville de Vichy - © Letizia Le Fur

👵 Regards sur le grand âge. Jean-Paul, Marie-Alice, Nicole, Ginette, Titi, Bernie… sont les héros de Letizia Le Fur qui expose ses photographies au festival "Portraits" de Vichy. Avec légèreté et humour, elle traite des questions liées au troisième âge à travers des clichés où le carreau vichy est un motif récurrent. ( Bienvenue au club, 42 min )

🔥 Feux de forêt : quand la faune disparaît. Cet été, la Grèce et l'ensemble du pourtour méditerranéen ont subi des feux importants. Derrière les préoccupations concernant les vies humaines, les constructions et les forêts, se pose la question de la biodiversité dans son ensemble, et en particulier des animaux qui périssent dans ces incendies. ( L'Invitée des Matins, 38 min )

🚓 Les contrôles d'identité sur le banc des accusés. "Il n'est plus possible de ne pas avoir de traçabilité en matière de contrôles d'identité" a commenté la Défenseure des droits Claire Hedon, après la mort de Nahel Merzouk tué en juin dernier lors d'un contrôle de police. Faut-il en finir avec le contrôle d'identité ou s'agit-il d'une pratique nécessaire ? Quels effets a-t-il sur la population ? ( Le Temps du débat d'été, 41 min )

🏕️ Sobriété. Entre voyage initiatique et retour à la nature, Into the Wild de Sean Penn (2009), film culte césarisé, déploie sur grand écran la beauté des paysages nord-américains et nous rappelle, en convoquant notamment la pensée de Thoreau et les écrits de Jack London, qu’une autre manière d’habiter ce monde est possible. ( Les Films qui ont changé le monde, 59 min )

Lynndie England, la scandaleuse d’Abou Ghraib

Lynndie England arrive au tribunal militaire de Fort Hood, Texas, au premier jour de son procès pour le scandale d'Abou Ghraib le 2 mai 2005 © Getty - Robert Daemmrich Photography Inc

2003, l’opération "Liberté irakienne" envoie des "Boys" à la conquête de l’Irak. Certains vont devenir aux yeux du monde les fusibles de l’Amérique. Comme Lynndie England, qui s’engage à 17 ans dans l’armée de réserve où elle va emprunter le chemin qui mène à la banalité du mal. (Avertissement : attention, certains propos et images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties).

⛓️ Une Histoire particulière, 4 x 15 min

La citation : Rebecca Zlotowski

Rebecca Zlotowski lors de la 74e Mostra de Venise à la Sala Casino le 30 août 2017 à Venise, en Italie © Getty - Dominique Charriau

"Moi qui fais des films et qui suis une femme, on me disait que je faisais un 'film de femme'. Alors j’ai commencé à comprendre qu’il y avait un lien entre les objets qu’on fabrique et ce à quoi on ressemble : à une femme ou un homme, à une bourgeoise ou à une prolétaire… […] Bien souvent, on dit 'film de femme' pour dire 'film de l’altérité', c’est-à-dire un film qui ne ressemble pas aux autres, notamment dans la manière de traiter les personnages féminins. On s’est rendu compte que notre culture dominante, celle à laquelle nous nous abreuvons, est une culture majoritairement masculine."

Née en 1980, Rebecca Zlotowski a à son actif quelques clips, une série et cinq longs-métrages, parmi lesquels Une fille facile, et plus récemment Les Enfants des autres. Lors de cette masterclasse, elle se confie sur son parcours, sa manière de travailler, ses prises de conscience, et réfléchit à la postérité des œuvres.

🎞️ Les Masterclasses, 59 min

C'est terminé pour cette Session ! Avant de partir, rencontrez, à travers cette vidéo de 4 minutes, le frère oublié d'un illustre peintre : Léon Monet . Aîné du peintre, conscient très tôt du talent de son cadet, ce chimiste et collectionneur a joué un rôle de mécène auprès des impressionnistes. Sans lui, les tableaux de Claude Monet n'auraient même peut-être jamais vu le jour. Bon week-end, et à bientôt !