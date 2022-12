Droit à l'IVG, Depardon, loup gris et révoltes chinoises : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : la constitutionnalisation du droit à l'IVG en débat, des manifestations qui gagnent la Chine, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais aussi du pain et des loups, dont nous avons envie de prendre soin… Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

Le Zoom de la semaine : IVG, le droit au choix

Des manifestants défilent pour le droit à l'avortement lors de la Journée internationale pour un avortement sans risque, à Paris, le 28 septembre 2022. © AFP

Une proposition de loi visant à constitutionnaliser le droit à l'IVG a été adoptée en première lecture à l'Assemblée. Les votants ont exprimé ainsi leur volonté de donner une protection juridique supplémentaire à l’accès à l'intervention volontaire de grossesse — autorisée en 1974 par la loi Veil qui encadrait la dépénalisation de l’avortement. Ce vote doit être confirmé par le Sénat… lequel a déjà rejeté une proposition à ce sujet le mois dernier.

📜 Pourquoi inscrire l'IVG dans la Constitution ? (Le Temps du débat)

✊ Avortement : la lutte fondatrice du Mlac (à regarder)

🩺 Avortement, le pouvoir du médecin (LSD, La Série documentaire)

🚶🏾‍♀️ La loi Veil, un texte qui ne faisait pas de l'IVG un droit (à lire)

C'est dans l'actu

Des manifestants brandissent des pages blanches, couleur de la mort en Chine, lors d'une manifestation le 27 novembre dernier. © AFP - Hector Retamal

🇨🇳 Chine, aux confins de la révolte. Depuis une semaine, les manifestations contre la politique sanitaire du gouvernement se multiplient en Chine. Mais la contestation dépasse la seule question des mesures anti-Covid. Des étudiants aux ouvriers, la mobilisation est sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012. ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

🚆 Le train à destination de… Investir dans les transports publics : voilà une mesure qui voudrait miraculeusement répondre à une double crise, à la fois écologique (concurrencer la voiture) et sociale (pallier les inégalités d’accès aux "ressources urbaines"). Dans cette perspective, Emmanuel Macron a annoncé vouloir créer un réseau de RER dans les dix plus grandes villes françaises. ( L'Invité(e) des Matins , 42 min)

🥖 Pain béni. Voilà qu'on fait les louanges de la boulange : la baguette française est entrée au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco. La consécration d’un savoir-faire artisanal, alors que l’industrialisation de la fabrication du pain progresse. ( La Question du jour , 9 min)

🪖 Guerre nostalgique. Au pied du monument commémorant la bataille de Stalingrad, les haut-parleurs diffusent en boucle le message de la radio soviétique annonçant la contre-offensive de l'Armée rouge, en novembre 1942. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est omniprésent dans la société russe. La "Grande Guerre patriotique" est invoquée pour justifier la politique du pouvoir... et notamment la guerre en Ukraine. ( Le Reportage de la rédaction , 4 min)

Quand on parle du loup…

Mécaniques du vivant, première saison : le loup. © Radio France

🐺 Voici notre nouvelle collection de podcasts sur la biodiversité : "Mécaniques du vivant". Pour cette première saison, intégrons une meute de loups. Comment, de sa domestication à son éradication, puis à son retour sur le territoire français, la présence de Canis lupus a-t-elle affecté les écosystèmes ?

Mécaniques du vivant, première saison : le loup (4 x 14 min)

La bête du Gévaudan était-elle vraiment un loup ? (à voir)

Prendre soin

Comment prendre soin des choses ? © Getty

🤝🏼 Quoi de plus fragile qu'un vase en verre ? Pourtant, remarquait déjà saint Augustin, il peut se conserver pendant des siècles. Au contraire, nous, êtres de chair, "cheminons fragiles" au milieu de bien des périls, comme le constatait une philosophe plus proche de nous, Simone Weil : "Notre personne sociale, dont dépend presque le sentiment de notre existence, est entièrement exposée à tous les hasards… Cette fragilité presque infinie, on n’y pense pas quand tout va à peu près bien". Mais notre vulnérabilité est-elle une faiblesse ? Et s'il fallait, non y remédier, mais en prendre soin ?

Sommes-nous tous vulnérables ? (Avec philosophie, 4 x 56 min)

Il est temps

Vous avez 7️⃣ minutes

📨 Message crypté. Il a fallu six mois d’enquête, le remue-méninge de nombreux chercheurs en informatique et en histoire, pour percer ce mystère. Le code d'une lettre de Charles Quint vient enfin d'être décrypté. ( Affaires en cours )

Non, un peu plus, vous avez 9️⃣ minutes !

🎞️Affaire Amandiers. Après les révélations de Libération et du Parisien concernant les accusations de viols visant l'acteur Sofiane Bennacer, certaines salles de cinéma ont choisi de déprogrammer Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi ou prévoient d'accompagner sa projection d'un appareil critique. ( La Question du jour )

Vous avez 1️⃣3️⃣ minutes

🚈 Le train de l'amour. Comment un projet de transport révolutionnaire - et parfaitement viable - n'a jamais vu le jour faute… d'amour. Retour sur une enquête de Bruno Latour, sur les rames d'Aramis. ( Superfail )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🤿 Trésor sous-marin. 1964 : un amoncellement d'objets datant de l'âge du fer est découvert en Méditerranée, au large d'Agde. Et si c'était un trésor ? ( Carbone 14 )

Vous avez bien 5️⃣5️⃣ minutes

📸 Sur l'image qui ne manque pas à nos jours. Le réel, "on est tous plus ou moins à le subir", confie Raymond Depardon dans cet entretien. Le photographe, lui, découpe dedans. Des images choisies, prises entre 1979 et 2006, qu'il réunit aujourd'hui dans un recueil. ( Affaires culturelles )

Cette Session s'achève ici. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez bien, depuis 30 ans maintenant… Mais si, le SMS ! Une technologie en laquelle aucun opérateur téléphonique ne croyait au départ, et qui a pourtant profondément renouvelé notre façon de communiquer. Et surtout, transformé le téléphone en un support quotidien d'écriture et de lecture. ❄️Très bon premier week-end de décembre.