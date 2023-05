Droits des travailleurs, Chantal Akerman, IA et uchronie : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session, un lendemain de fête dont le thème nous poursuit : le travail et son avenir, dans le contexte performatif d'un calendrier de "100 jours d'apaisement" lancé par le gouvernement. On continue aussi de s'interroger sur la meilleure façon d'utiliser les Intelligences artificielles (IA) qui, comme cela sait se produire dans l'histoire des technologies, finissent par susciter des craintes auprès de leurs premiers usagers : leurs inventeurs. Mais aussi un détour par les routes d'approvisionnement alimentaire des villes, un nouveau festival du dessin et un film "France Culture" pas si ennuyeux qu'il peut en avoir l'air, si, si... Bonnes écoutes 🎧 ! Pauline Petit

Le zoom de la semaine : travailleuses, travailleurs

Manifestion du 1er mai, à Nantes. © AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Cette année, le traditionnel rendez-vous du 1er mai a été particulièrement scruté. En raison du long mouvement social de contestation de la réforme des retraites , mais aussi du lancement d'un plan gouvernemental sur le "volet travail" au cours des cent prochains jours. C'est peu dire que l'actualité nous invite à sans cesse penser et repenser le travail , ses conditions, sa valeur, son coût.

💼 Réformer en France : après la retraite, le travail (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

📅 Les origines américaines de la journée internationale des travailleurs (Affaires en cours, 5 min)

🩺 Travailleurs, à votre santé ! (La Science, CQFD)

💸 Le travail paie-t-il ? (L'Humeur de Guillaume Erner, 2 min)

🏄🏽‍♂️ Allocs à Malibu : faut-il payer les surfeurs ? (à lire)

💰 RSA : solidarité sous quelles conditions ? (Le Temps du débat, 37 min)

C'est dans l'actu

"Que faire pour réduire le risque qu'à long terme, des choses plus intelligentes que nous prennent le contrôle ?" s'inquiète G. Hinton, pionnier de l'IA. © Getty - Donato Fasano

🤖Holà sur l'AI. "Je me console en me disant que si je ne l'avais pas réalisé, quelqu'un d'autre l'aurait fait". Geoffrey Hinton, surnommé le "parrain de l'intelligence artificielle", regrette l'invention qui fut le travail de sa vie. Il craint que son grand œuvre inonde Internet de contrefaçons : faux textes, fausses images, fausses vidéos. ( La Revue de presse internationale, 6 min )

🗳️ R.I.P le RIP ? Et de deux ! Le Conseil constitutionnel a de nouveau rejeté la demande de référendum d’initiative partagée (RIP) déposée par la gauche pour "interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans". Mais pourquoi cette procédure n'aboutit-elle donc jamais ? Quelles formes donner à la consultation populaire en dehors des élections ? ( Le Temps du débat, 39 min )

🚨 Ceci est une descente de police. C'est une vaste opération des forces de police qui a eu lieu ce 3 mai, au matin. Plus d'une centaine de perquisitions et d'arrestations ont été réalisées dans huit pays d'Europe. Cette opération appelée "Eurêka" visait la mafia calabraise ‘Ndrangheta, soupçonnée d’un trafic de cocaïne d’ampleur. ( La Question du jour, 8 min )

🅰️🅰️➖ Mauvaise note. Fichtre ! Ce 30 avril, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit de la France. Un "AA-", (mauvais) résultat d'un contexte politique et social qui complique l'objectif de "réduction des dépenses publiques"... Et si le problème était plus politique que financier ? ( Entendez-vous l'éco, 58 min )

🧾 Impôts mythos. Au-delà de son nom plus ou moins opportun, la plateforme de consultation lancée par le gouvernement, "En avoir pour mes impôts", pose question. Censée prendre en compte l'avis des contribuables sur la façon dont leur argent est géré, nombre d'observateurs dénoncent une présentation biaisée des dépenses publiques. ( La Bulle économique, 4 min )

Greniers des villes

Ravitailler la ville, hier et demain. © Radio France

Faire germer, cultiver, conserver, transporter. De la terre au bitume, des serres aux supermarchés, entrez dans les coulisses du grand manège de l'approvisionnement alimentaire des villes. Un circuit bien rodé, presque invisible, qui traverse pourtant une crise. Demain, comment nourrirons-nous cette population urbaine qui ne cesse de croître ?

🏙️🍇 Ravitailler la ville, hier et demain ( LSD, la série documentaire, 4 x 1h )

🌾🚛 De Perpignan à Rungis, l'avenir incertain du train des primeurs ( Les Enjeux territoriaux, 16 min )

Il est temps

La main de Sempé en train de faire une illustration en aquarelle, dans son studio à Paris en octobre 2011. © Getty - Luc Castel

Vous avez 7️⃣ minutes

✏️🖍️ Dessin d'honneur. C'est le premier festival européen consacré au dessin , et c'est à Arles, la ville qui célèbre déjà la photographie, qu'il a lieu. Frédéric Pajak, co-fondateur de l'événement et lui-même dessinateur, nous en dit plus sur cette nouvelle fête des coups de crayon. ( Affaires en cours )

Vous avez 9️⃣ minutes

⛪Des scandales aux réformes. "Une autorité qui n’agit pas devient complice (...). C’est par la parole et par des actes que l’on décide de mettre fin à cette complicité." Contre les crimes sexuels dans l'Église catholique, la tribune de l'archevêque Pascal Wintzer pour une réforme de l'institution. ( Tracts, le podcast )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🎪 🤹 C'est quoi tout ce cirque ? "Le chapiteau continue de déranger ! Parce qu’il est populaire, parce qu’il est nomade, parce qu’il déborde". Deux circassiennes, Patricia Kapusta et Raquel Rache de Andrade, nous parlent de cet art qui, même s'il se réinvente et s'est désormais fait une place au théâtre, reste "marginal", humble mais magique. ( Le Book club )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

❤️‍🩹Un amour, une émeute, un poème. Avez-vous souvenir d'un événement, amoureux, politique ou artistique, qui a changé votre vie ? Au sortir d'un cours de philosophie, dans la forêt juste derrière leur lycée, 28 élèves d'une classe de terminale livrent leurs fragments d'un discours amoureux. ( L'Expérience )

Vous avez 4️⃣ x 1️⃣heure

Et si, et si, et si… Deux petits mots pour mettre l'histoire en bouteille. Et si les Romains avaient marché sur la Lune ? Et si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo ? Et si Hitler n’avait pas été un mauvais peintre ? De l'art d'user de l'uchronie en historiographie. ( Le Cours de l'histoire )

Cette Session s'arrête ici. On se quitte avec une recommandation cinéma pour ce grand week-end : Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles . Un long long-métrage domestique daté de 1976, trois heures vingt où il ne se passe quasiment rien, sinon le spectacle d'une femme prisonnière d'un ordre symbolique dont elle est la servante, qui épluche des pommes de terre, élève seule son fils, et "reçoit des hommes de cinq heures à cinq heures et demie pour continuer à vivre", comme le décrit sa réalisatrice Chantal Akerman . Ennuyeux, vous dites ? L'œuvre a pourtant récemment été sacrée "meilleur film du monde". On vous explique pourquoi ce "film au foyer" ne vous volera pas votre temps . Bon week-end et à la semaine prochaine 👋