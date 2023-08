Dumbo l’éléphant, Rintintin le chien… : quatre animaux emblématiques en vidéo

Vous avez peut-être été bercés par "Dumbo", le dessin animé de Walt Disney , dans votre enfance, mais saviez-vous que le petit éléphant était inspiré d’un vrai ? Coqueluche de la haute société britannique, Jumbo a promené sur son dos de nombreux enfants dans le jardin zoologique de Londres, de son arrivée le 26 juin 1865 et pendant seize ans.

Le destin tragique de l’éléphant qui inspira Dumbo

Mais à partir de 1881, Jumbo, devenu de plus en plus difficile à contrôler, est martyrisé par les gardiens du zoo. En 1882, il est vendu au cirque Barnum de New York qui va bâtir une incroyable fortune sur son dos. Là encore, Jumbo est maltraité, subit les coups des dresseurs, quand ceux-ci ne l'assomment pas d’alcool pour le rendre docile.

Le 15 septembre 1885, Jumbo meurt, percuté par la locomotive d'un train dans l'Ontario, un accident dont les circonstances précises restent aujourd'hui encore confuses.

La mystérieuse bête du Gévaudan

Quelle était cette bête sauvage qui a fait 78 victimes au XVIIIe siècle dans le massif du Gévaudan, en Lozère ? L’affaire qui a traumatisé le royaume de France à l'époque, terni l’image du loup , soupçonné d’être la bête meurtrière d’après les descriptions des témoins. Après de nombreuses traques, l’animal est abattu. Mais s’il appartient à la famille des canidés, il ne fut pas formellement identifié comme un loup. Entre naturalistes et défenseurs des loups, l’histoire de la bête du Gévaudan a durablement marqué l’imaginaire collectif.

Rintinin, le chien le plus célèbre d’Hollywood

Adopté en 1918 par un caporal américain, Lee Duncan, Rintintin traverse l’Atlantique à la fin de la Première Guerre mondiale , pour rejoindre les États-Unis. Dressé par son maître, le berger allemand se montre agile et capable d'apprendre plusieurs tours. Repéré par un producteur de cinéma, Rintintin se voit offrir son premier rôle en 1922. Un an plus tard, le jeune studio fondé par les frères Warner repère le talent du chien et lui offre un contrat d’exclusivité. Voiture avec chauffeur privé, salaire à la semaine, Rintinin devient une véritable star pour le plus grand bonheur de ses producteurs... avant d’être relégué au second plan à l’apparition des premiers films parlants.

À l’origine des licornes

D'une blancheur immaculée et dotée d'une corne arc-en-ciel, la licorne vendue sous forme de peluche n’a pas toujours été cet animal innocent. Pour nos ancêtres, il s’agissait en effet d’une bête féroce qui vivait dans des contrées lointaines. Ce n'est qu'au fil des siècles que l'image de la licorne s'est adoucie : animal dangereux et redoutable au départ, il va progressivement devenir un symbole de pureté et de virginité, comme en atteste la célèbre tapisserie de “La Dame à la licorne” réalisée autour des années 1500. Chassé pour ses cornes au XVIe siècle, l’intérêt pour cet animal connaît un regain d’intérêt au XIXe siècle. Mais avec l'essor des grandes expéditions d'exploration naturaliste, la croyance dans l'existence de cet animal mythique s'effrite.