Edgar Morin : "La vieillesse est dévaluée"

"La dévaluation de la vieillesse est un phénomène général," explique Edgar Morin en 1993 dans l'émission Sois jeune et tais-toi sur France 3, il ajoute : "Quand vous regardez les pièces de théâtre du temps passé on disait un "noble vieillard", un "vénérable vieillard”. Maintenant on dit un "petit vieux" ou "croulant".

Dans cette archive, le sociologue évoque le lien entre travail et perception de la vieillesse. Alors qu’aujourd’hui en France, près de la moitié des personnes de 60 ans ne travaillent pas. Soit parce qu’ils sont inactifs, soit parce qu’ils subissent le chômage.

Publicité

"Ce qui était considéré comme faisant la noblesse du vieillard, ou sa valeur, c’est-à-dire l’expérience ou l’autorité, est dévalué partout où sont survenus des changements techniques rapides. Il est vrai que l’expérience que l’on a acquise avec une technique dépassée ne permet pas d’adhérer au mouvement" soutient le philosophe.

En 2019, dans une tribune publiée dans Libération, le sociologue défendait l’idée d’une discussion sur les différentes façons de vivre sa retraite, considérant ceux pour qui elle est une libération, et ceux pour qui elle est une mise à l’écart.

"Dans tous les métiers qui ne sont pas artisanaux, c’est-à-dire ceux où l’expérience peut s’accumuler - évidemment il y a encore beaucoup de métiers comme la politique où il y a des personnes âgées- il y a cette dévaluation de la vieillesse. Elle ne correspond plus à une idée de bonification, d'expérience, d'amélioration de soi, mais elle semble au contraire une décadence, une déchéance. Je pense que c'est alors une angoisse de la mort qui est à l'oeuvre par en-dessous" analyse Edgar Morin.