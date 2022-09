Edvard Munch, Iran, Charles Baudelaire et Nupes : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Au menu de cette Session de rattrapage : un point sur la situation en Iran au lendemain de la mort de Mahsa Amini, martyre de la cause des femmes dans le pays. Suite aux révélations du Canard enchaîné, le 13 septembre dernier, au sujet de l'affaire Adrien Quatennens qui secoue actuellement la gauche, comment notre seuil de tolérance vis-à-vis de nos représentants évolue-t-il ? Une petite rétrospective de l'histoire de la photographie - discipline que Charles Baudelaire qualifiait "d'ennemie du beau" - pour comprendre comment cette invention longtemps méprisée a réussi à s'affranchir de la technique pour s'imposer dans le champ de l'art. Bonnes écoutes 🎧 Ondine Guillaume

Le Zoom de la semaine :

Mahsa Amini, martyre de la cause des femmes en Iran

Manifestation devant le consulat Iranien à Istanbul © AFP - Yasin Agku

Mahsa Amini, 22 ans, est morte le 16 septembre à l’hôpital de Téhéran après trois jours de coma. Arrêtée par la police des mœurs en vertu de la loi islamique, parce que son voile ne couvrait pas suffisamment ses cheveux. Depuis, la société civile clame sa colère. De Téhéran à Mashhad, en passant par le Kurdistan iranien ou encore par Rasht, les manifestants sont chaque jour plus nombreux à descendre dans la rue, prêts à en découdre avec des forces de l'ordre dénoncées comme meurtrières. Partout en Iran les hijabs brûlent. Le point sur la situation et ses conséquences sur le régime d'Ebrahim Raïssi. 👇

🔸 Émeutes en Iran : les femmes peuvent-elles faire trembler le régime ? (L'Invité(e) des Matins, 41 min)

🔸 La vague de contestation s'amplifie après la mort de Mahsa Amini (La Revue de presse internationale, 5 min)

🔸 Le hijab brûle en Iran (Les Enjeux des réseaux sociaux, 2min)

C'est dans l'actu

Une œuvre de l'artiste Aira Ocrespo représentant Jair Bolsonaro en-dessous du titre "Le masque de Bolsonaro contre le coronavirus", Rio de Janeiro, 18/09/20 © AFP - Carl de Souza

🤝Russie et diplomatie. La France, et l’Europe avec elle, "paient le prix'' de la guerre en Ukraine selon Emmanuel Macron : une inflation galopante et la menace d’une crise énergétique. Mais les sanctions adoptées par l'Occident contre la Russie produisent-elles les effets escomptés ? (L'Invité(e) des Matins, 41 min)

🗳️ Elections au Brésil, tout un art ? Si le gouvernement de Jair Bolsonaro a mis les artistes en difficulté ces quatre dernières années, ces derniers ont résisté avec force, et au cours de cette campagne pour l'élection présidentielle, poursuivi leur mobilisation... Entre Lula et Bolsonaro, l'issue du scrutin se joue jusque dans les salles de concert... (Cultures Monde, 58 min)

⚖️ Violences sexistes en politique. Mardi 13 septembre, Le Canard enchaîné révélait le député de La France insoumise Adrien Quatennens faisait l'objet de poursuites judiciaires, son épouse ayant déposé une main courante pour violences conjugales. Après avoir reconnu les faits, le député s’est retiré de ses fonctions au sein de son parti. Cette affaire révèle-t-elle une évolution du seuil de tolérance vis-à-vis du personnel politique ? (L'Invité(e) des Matins, 43 min)

🌍 Des profs pour la planète. Quel dispositif déployer pour former enseignants et étudiants aux défis climatiques et environnementaux ? France Culture s'interroge sur les formations liées à la transition écologique à mettre en oeuvre dans les grandes écoles et dans l'enseignement supérieur. (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

Il était une fois...

Scène de la révolte des Cabochiens. Miniature du manuscrit "Les Vigiles de Charles VII" de Martial d'Auvergne, vers 1484 - BnF

💣 Histoires de révolutions. C’est le temps des jacqueries et des révoltes paysannes. C’est celui de la Glorieuse Révolution, quand un vent de colère souffle sur l’Angleterre. Ce sont les héros sous sombreros au Mexique, la fin de la java pour les Bataves en Indonésie. Entre révoltes et insurrections, quatre révolutions qui ont marqué l'histoire. (Le Cours de l'histoire, 5x59 min)

Il est temps...

Le Cri, Edvard Munch, 1893 © Getty

Vous avez 3️⃣ minutes...

📷 Histoires de selfie. Saviez-vous qu'à ses débuts, la photographie a entretenu des relations difficiles avec les artistes, qu'elle était méprisée par les élites cultivées ? Baudelaire la considérait même comme la "plus mortelle ennemie" de l’art et du beau. Explications ici. (Le Pourquoi du comment : histoire)

Puis 4️⃣ minutes !

🎨 Munch à Orsay. “Edvard Munch. Un poème de vie d’amour et de mort”, une exposition à découvrir jusqu’au 22 janvier au musée d’Orsay. Avec une cinquantaine de peintures, ainsi que de nombreux dessins et gravures du peintre norvégien Edvard Munch, reconnu comme un des pionniers de l'expressionnisme, France Culture dresse un regard critique et pétillant sur cette exposition culturelle. (Affaire critique)

Et maintenant le double : 8️⃣ minutes

🧜‍♀️Disney contre-attaque. C'est une actrice noire, Halle Bailey, qui incarnera la prochaine Petite Sirène au cinéma. Plutôt conservateurs, les studios Disney s'inscrivent dans une logique de production qui cherche la diversité. En réponse au procès en wokisme qui lui est intenté, l'entreprise américaine se défend. Retour sur cette affaire. (Affaire en cours)

Vous avez presque 1️⃣ heure...

🎹 Musique : l'arme à l'œil. Ah la musique, ce quatrième art capable de provoquer la léthargie, la violence, l'euphorie ou… les larmes. Mais d'où provient au juste ce pouvoir aussi indéniable qu'étrange ? Est-il d'ordre mécanique ou intellectuel ? Corporel ou spirituel ? (Sans oser le demander)

C'est déjà la fin de cette Session de rattrapage... Séchez vos larmes, car voici de quoi vous consoler en musique en partant à la découverte de ces animaux qui ont été de véritables sources d'inspiration pour les artistes et ce, depuis les origines de l'humanité. De Rimski-Korsakov avec son bourdon à Kate Bush et le chant des baleines, il y a de quoi vous surprendre en attendant la semaine prochaine. Très bon week-end ! 🦝