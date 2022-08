Effets spéciaux : "Il y a 25 ans, on constituait un artisanat expérimental. À présent, on forme une industrie"

"Un vilain magma flou d'effets spéciaux au rabais". C'est ainsi que The Independant parle de la dernière production de la franchise Marvel , la série She-Hulk, diffusée sur Disney+. Les effets spéciaux du programme sont jugés médiocres par les critiques, mais aussi par le public. Un problème devenant récurrent chez le géant du Comics, qui avait déjà été critiqué pour des effets visuels ratés dans plusieurs films du Marvel Cinematic Universe sortis l'année dernière, comme Thor 4 ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors que leurs talents commencent à être reconnus dans les sphères officielles , les créateurs d'effets spéciaux pointent du doigt des conditions de travail difficiles, entre des délais toujours plus courts et une surcharge de travail. Depuis les premiers trucages par ordinateur, au début des années 80, le secteur a effectivement beaucoup évolué. En témoigne Geoffrey Niquet, superviseur VFX chez Buf, entreprise pionnière de l'industrie en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quel travail effectue exactement un superviseur d'effets spéciaux ?

Publicité

La fonction première du superviseur VFX consiste à servir d'intermédiaire entre le réalisateur et les artistes qui créent des films, des trucages, ou des images sur ordinateur pour les intégrer dans un film. Notre travail concerne tous les postes : on commence en pré-production pour établir les techniques qui seront utilisées au tournage, jusqu'à la post-production et la livraison du film.

Travaille-t-on de la même manière dans les studios anglo-saxons et dans les studios français ?

Dans un contexte français, le superviseur VFX appartient à la fois à une société au contact des graphistes, et il dialogue aussi avec le réalisateur. Dans un contexte anglo-saxon, le superviseur VFX au contact du réalisateur dirige d'autres studios, qui ont eux-mêmes des superviseurs pour gérer les artistes créateurs. Il y a donc un intermédiaire en plus. L'intérêt de travailler directement avec le réalisateur, c'est d'être partie prenante de la création, d'intervenir depuis la pré-production, de réfléchir ensemble à ce qu'on va raconter. D'un autre côté, dans les projets anglo-saxons, américains surtout, les moyens sont plus importants...

De quelle façon les conditions de travail ont-elles évolué depuis vos débuts, il y a 25 ans ?

Aujourd'hui, les délais sont un peu réduits. Il y a 25 ans, on pouvait avoir entre trois à six mois pour développer un effet, maintenant il faut aller beaucoup plus vite. On était un artisanat expérimental : quand les gens venaient nous voir, ils savaient qu'on pouvait faire des trucages sur ordinateur, mais ils ne comprenaient pas vraiment comment. Aujourd'hui, on forme réellement une industrie. Les salaires ont évolué [la masse salariale du secteur a progressé de 35% en 10 ans, pour atteindre 62,5 M€ en 2020, NDLR], et il y a beaucoup plus de postes. Les studios ont pris de l'ampleur : ils ont plusieurs centaines de milliers d'employés, et forment des sociétés réparties sur les cinq continents... Cela n'a plus rien à voir.

Cela étouffe-t-il la part artistique du métier ?

Il y a des effets spéciaux qui sont très factuels, par exemple dans un film d'époque, on peut nous demander d'effacer tout ce qui est moderne, et de le remplacer par des élément correspondant à l'époque donnée. On devient alors un peu décorateur. Mais le réalisateur peut aussi demander des effets narratifs purement visuels. Par exemple, David Fincher pour Fight Club voulait des scènes se passant dans la tête du héros. Il imaginait des références aux toiles de Bacon. À force de recherches, nous sommes arrivés à faire des mouvements de caméra sur des images en pause, avec de gros flous. Donc oui, la créativité fait toujours partie du métier. Il reste malgré tout, en effet, une part artistique coexistant difficilement avec ce côté industriel. Nous avons un cahier des charges peu précis : on peut nous demander de faire voler un personnage à la vitesse de la lumière, tout en nous réclamant d'être réalistes... Or, une personne qui vole, cela n'est pas réaliste ! La validation de notre travail devient donc très subjective.

Ces changements ont-ils été accompagnés d'une augmentation de la charge de travail ?

Il y a clairement une utilisation plus importante des effets visuels, pour des raison de nettoyage par exemple. Il y a 25 ans, si un micro se trouvait dans le champ ou si une équipe caméra se reflétait dans une vitre, le plan était mis aux déchets. Aujourd'hui, il est conservé dans le montage, et on nous demande de faire de l'effaçage. À l'heure actuelle, nous sommes capables, avec ces grosses structures, d'effectuer des charges de travail énormes. Cela permet aux clients de ne plus avoir peur de formuler des demandes dépassant un peu le cadre du tournage, et de demander des modifications jusqu'au dernier moment. Par exemple, après une projection publique, la production peut décider de changer le montage, ou d'effacer des acteurs pour les remplacer par d'autres.

De nouvelles technologies font constamment leur apparition : c'est le cas du Volume, remplaçant le traditionnel fond vert par un écran LED géant, devant lequel les acteurs et actrices sont filmés. Elles ne vous facilitent pas la tâche ?

En effet, ces technologies sont censées faciliter le travail. Dans le cas du Volume, le flux des images sur l'écran LED permet de capter les acteurs dans une bonne lumière. Mais il s'avère aussi que cette image est souvent modifiée après coup, et cela peut devenir plus long à truquer. Grâce au Volume, on gagne en qualité dans certains cas, mais cela peut aussi être générateur de travail.

Que pensez-vous de la qualité des effets spéciaux aujourd'hui ?

Le meilleur côtoie le pire, mais comme dans tous les autres domaines du cinéma. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une baisse de qualité. Il y a plus de productions, donc il y a également plus de choses ratées. C'est aussi un élément lié aux grosses productions de studios. Comme je le disais, avec le temps les délais se sont raccourcis. C'est une pression en plus sur les équipes. Concernant Marvel et She-Hulk, il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit de l'adaptation d'une bande-dessinée. Ce qui est crédible dans la BD ne peut pas forcément devenir hyperréaliste dans une série. Il y aussi des question de moyens, qui ne sont peut-être pas les mêmes que dans un film.