Albert Einstein est-il le père de la bombe atomique ? Génie des sciences, le savant est connu pour son engagement pacifiste. Pourtant, souvent, il est cité comme inspirateur de l'arme nucléaire. En 1939, quand la guerre menace, Albert Einstein vit en exil aux États-Unis. Le savant de renommée mondiale depuis son Nobel de physique a fui les persécutions de Juifs en Allemagne. Et il reçoit des informations inquiétantes de la part d’un ancien confrère, physicien nucléaire, Leó Szilárd : les nazis travaillent à l’élaboration d’une arme d’un genre nouveau.

Le début de la course à l'arme atomique

Einstein n’est pas un spécialiste de physique nucléaire mais se sert de sa notoriété pour transmettre l’information à Roosevelt : "Il est devenu possible d’envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d’uranium, laquelle permettrait de générer beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes, et l’on peut concevoir – même si ici il y a moins de certitudes – des bombes d’un genre nouveau et d’une extrême puissance." (extrait de la lettre d'Einstein à Roosevelt)

Roosevelt prend cette information très au sérieux et lance le projet Manhattan, projet top secret employant de nombreux physiciens, dont Leó Szilárd, qui aboutit à larguer la première bombe atomique sur Hiroshima en 1945.

Einstein horrifié

Einstein n’a pas participé au projet, il n’était même pas au courant. Il apprend horrifié le pouvoir destructeur de l’arme sur le Japon, pays qu’il avait visité une vingtaine d’années plus tôt. En 1946, pour fêter l’anniversaire de la bombe, le Time publie une une explicite.

"On voit un nuage atomique qui a la forme d’un cobra et dans le nuage même est écrite la formule E=MC², explique Étienne Klein, philosophe des sciences*. Le titre est* “Einstein le destructeur de l’ordre”. C’est à partir de cette association que nous pensons l’association entre la bombe atomique et E=MC², alors que cette formule intervient dans bien d’autres processus comme le craquage d’une allumette ou la chute d’un corps."

Einstein n’avait que 26 ans, lorsqu’il a établi la théorie de la relativité restreinte en 1905, avec la formule E=mc² qui théorise l’équivalence entre la masse et l’énergie. Avec cette formule, l'homme de science ouvre la voie à de nombreux champs scientifiques mais il ne voit pas toutes les implications que cette découverte engendre, notamment dans le nucléaire. Lui s’intéresse davantage aux découvertes autour de la gravitation et de l’électromagnétisme.

Meitner et Hahn

Quant à l’idée de bombe atomique, elle émerge en Allemagne grâce à deux scientifiques, Lise Meitner et Otto Hahn sur la fission nucléaire à la fin des années 1930. "Ils ont découvert qu’il existait un isotope de l’uranium, l’uranium 235 qui a la propriété singulière de pouvoir se couper en deux, fissionner, lorsqu’il est percuté par un neutron lent, raconte Étienne Klein. Ça, ça n’avait été prédit par personne. Et la formule d’Einstein ne permettait pas non plus de le prévoir. Elle date de 1905, l’uranium est connu depuis la fin du XVIIIe siècle, il ne suffisait donc pas de la formule et l’uranium pour penser à la bombe atomique, il a fallu cette découverte."

Einstein n’a joué que le rôle de lanceur d’alerte dans le développement de la bombe. Hiroshima et Nagasaki renforcent son engagement pacifiste et le pousseront à créer avec Leó Szilárd le Comité d’urgence des scientifiques atomistes pour inciter les États-Unis au désarmement nucléaire.

Il s’engage contre le développement de la bombe H, encore plus puissante et annonce que "la bombe à hydrogène est apparue publiquement comme étant à portée de main. Le président a solennellement déclaré en accélérer la mise au point. Si ils sont menés à bien, l'empoisonnement radioactif de l'atmosphère et donc l'anéantissement de toute vie sur terre doivent être considérés comme techniquement possible." Peu avant sa mort en 1955, le savant écrit un manifeste pour la paix, réclamant la disparition des armes atomiques de la surface de la Terre. À la même époque, il déclare que si sa carrière était à refaire… il aurait préféré devenir plombier ou colporteur.