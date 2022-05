Élections législatives 2022 - Dispositif politique sur France Culture - Dès le mercredi 18 mai

France Culture se déplace dans quatre grandes villes françaises : avec en duplex Les Matins (7/9h) par Guillaume Erner et la Rédaction et en délocalisation dans les locales de France Bleu Le Temps du débat (18h20/19h) par Emmanuel Laurentin.

Autre temps fort de cette programmation spéciale, du 23 au 27 mai, Le Cours de l’Histoire par Xavier Mauduit reviendra sur plusieurs siècles d’évolution des partis politiques ; tandis que Cultures Monde par Florian Delorme embarquera pour un tour du monde des partis politiques européens.

Une présence en régions en collaboration avec les universités

À l’approche du scrutin, France Culture rassemble des chercheurs inscrits dans leur territoire dans les universités pour prendre le pouls de la campagne, examiner les positionnements stratégiques et analyser les tendances au regard des problématiques en régions.

Reportages et interviews par la Rédaction de France Culture, émissions et débats en direct depuis les studios de France Bleu :

Mercredi 18 mai à Toulouse

Mercredi 25 mai à Lille

Mercredi 1er juin à Rennes

Mercredi 8 juin à Aix

Au programme mercredi 18 mai à Toulouse :

7h-9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

18h20-19h Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

En direct de France Bleu Occitanie

Qui détient l’héritage du socialisme ?

Semaine spéciale consacrée aux partis politiques du 23 au 27 mai

9h05 - 10h Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

Une Histoire des partis politiques

Lundi 23 mai / Les Anglais ont-ils inventé les partis politiques ?

Mardi 24 mai / Quelle place pour les clubs de la révolution ?

Mercredi 25 mai / Comment les partis se sont-ils imposés dans la vie politique ?

11h00 Cultures Monde / Florian Delorme

Tour d’horizon des partis politiques européens

Lundi 23 mai / Les "anti-système" (ou populistes) à l'épreuve du jeu partisan (Italie, Suède,...)

Mardi 24 mai / De la rue au Parlement : la désillusion des mobilisations sociales (Espagne, Portugal,...)

Mercredi 25 mai / Du militantisme à l’exercice du pouvoir, la transformation des partis écologistes (Allemagne, Autriche, Belgique,...)

Jeudi 26 mai / Indépendantistes/nationalistes : entre poids du passé et nouvelles générations (Irlande du Nord, Catalogne,...)

Deux soirées électorales

Elles seront conduites par Patrick Cohen, producteur de L’Esprit public et Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Culture et animateur de l’émission Politique !, en collaboration avec l’Institut Ipsos les dimanches 12 et 19 juin, de 19h45 à 22h avec les journalistes de la rédaction et des membres de l’Esprit public.

> Et aussi

Jeudi 19 mai - 18h20-19h Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Législatives : peut-on faire entrer la société à l’Assemblée ?



À podcaster : Les Enjeux de France Culture / Baptiste Muckensturm

Faut-il redessiner la carte électorale ?