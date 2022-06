Elicit plant aide les plantes à résister à la sécheresse

Depuis le début de l’année, il manque 35% de précipitations sur l’ensemble du territoire selon Météo France et de nombreuses nappes phréatiques ne se sont pas rechargées au sortir de l’hiver. Quinze départements sont déjà touchés par la sécheresse et la situation pourrait bien se dégrader au regard des températures anormalement élevées que nous venons de traverser ce printemps.

Clairement, le réchauffement climatique met à mal nos ressources hydriques et perturbe le cycle de l’eau tel que nous le connaissons en climat tempéré. Les hydrologues de l'Inrae expliquent que même les régions où il pleut ne sont pas à l’abri de la sécheresse. Car le réchauffement climatique se traduit aussi par un air de moins en moins humide, la chaleur faisant accroitre l’évaporation. Autrement dit, même là où il pleut beaucoup, il faut s’attendre à ce que l’eau reste moins dans les sols.

Et il faut savoir que 62 % de l’eau potable produite provient des eaux souterraines. Mieux protégées que les eaux de surface, elles sont plus faciles à traiter.

Toutefois, 82 % de l’eau utilisée en France provient des eaux de surface : fleuves, rivières et lacs. Ces eaux sont en effet plus faciles d’accès que les nappes souterraines et surtout beaucoup moins coûteuses à prélever mais elles seront également de plus en plus sous tension dans les décennies à venir. Les résultats du projet Explore 2070 porté par l’Inrae et le ministère de la Transition écologique montrent que le débit des rivières en France devraient diminuer fortement d’ici 30 ans, jusqu’à 50% dans le Sud-Ouest et le Bassin Parisien.

Selon le Centre d’information sur l’eau, il faut aussi faire la distinction entre prélèvements et consommation. La production d’énergie en France représente 64% de l’eau prélevée qui est essentiellement utilisée pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires. Ces volumes sont ensuite très rapidement restitués à la nature, à l’endroit même où ils ont été prélevés. La quantité d’eau effectivement consommée est faible.

À l’inverse, l’activité agricole équivaut à 9% des prélèvements. Cette eau étant, pour la majeure partie, utilisée pour irriguer les plantes, infiltrée dans le sol ou encore évaporée, la quantité d’eau effectivement consommée est, en revanche, importante : 48% quand la consommation domestique, elle ne représente que 20%.

Autant dire que la préservation et le partage de l’eau sont des enjeux majeurs. Car les besoins en eau de chacun s’accroissent dans les périodes où elle vient le plus à manquer. Et les agriculteurs sont les premières victimes des effets du changement climatique.

Irrigation et retenues d’eau en question

En 2019, les Assises de l’eau visaient l’objectif de réduire les prélèvements et la consommation à tous les usages qu’ils soient domestiques, industriels ou agricoles de 10% d’ici 2025 et de 25% d’ici 2035.

Pour y parvenir, les conclusions du « Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique » rendues en début d’année ont défini une série d’actions, dont la mise en place d’une gestion collective et de règles de partage de l’eau. Mais certaines mesures ont fait bondir organisations environnementales et associations de consommateurs . Le sujet le plus polémique : les retenues d’eau ou « mégabassines » pour stocker les eaux pluviales hivernales pour l’irrigation des cultures en été.

Pour la FNSEA, le premier syndicat agricole, il y a « urgence » à développer ces structures de stockage, faisant valoir que moins de 5 % de la surface agricole utile du pays est irriguée, à comparer avec les 20 % de l’Italie ou les 13 % de l’Espagne.

À l’opposé, France nature environnement met en garde contre la tentation de résoudre les problèmes de sécheresses par l’irrigation intensive et la création de nouvelles retenues.

En effet pour nombre d’experts, d’autres pratiques doivent être encouragées comme l’agroécologie, l’agroforesterie : planter des haies, des arbres, favoriser le couvert végétal, la rotation des cultures ou encore réduire le labour.

Le rapport intègre des solutions également scientifiques et innovantes. L’heure est à l’adaptation en vue de développer des systèmes agricoles et alimentaires plus résilients.

Des laboratoires de recherche en pleine campagne

Premier concerné, premier mobilisé, c’est un peu la philosophie d’Aymeric Molin. Cet agriculteur charentais cultive 800 hectares de céréales : blé, maïs, colza au sud du département et comme tous ses voisins, il doit faire face aux températures bien trop élevées au printemps quand les cultures sont en pleine croissance. Les vagues de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt dans la saison ont déjà poussé les agriculteurs à adapter leur calendrier en avançant les semis des plantations de printemps afin d'éviter que la floraison survienne en pleine saison sèche. Comme le maïs qui est aujourd’hui semé trois semaines plus tôt que dans les années 1990.

Mais avec des canicules dès le mois de juin, cela ne sera pas suffisant. D’autant qu’il ne s’agit pas seulement de perte de rendements mais aussi du risque de voir apparaître de nouveaux pathogènes sur des plantes, qui jusque-là résistantes à des maladies pourraient voir leur système de défense devenir moins efficace, affaibli par le manque d’eau.

C’est alors dans la science qu’Aymeric Molin a décidé d’aller chercher de l’aide.

Olivier Goulay, Jean François Déchant et Aymeric Molin ont fondé Elicit Plan en 2017 à Moulins-sur-Tardoire en Charente. - Elicit plant

Avec Jean François Déchant et Olivier Goulay, ils se lancent dans l’innovation biologique. L’un est investisseur, l’autre travaille dans la biotech et avait identifié une technologie de rupture à base de phytostérols. Une molécule lipidique que produisent les plantes pour se protéger du stress hydrique notamment mais aussi des insectes et des maladies.

En 2017, ils fondent Elicit plant et s’installent sur l’exploitation charentaise. Dans les granges de la ferme familiale à Moulins-sur-Tardoire, où vivent encore ses parents, sont installés trois laboratoires modernes de R et D.

Depuis cinq ans, plus d'une vingtaine d’ingénieurs et biologistes y mènent leurs travaux de recherche sur des biostimulants. Détentrice de 4 brevets, l'entreprise tricolore ambitionne de devenir une championne de la transition écologique pour l’agriculture.

Aymeric Molin, agricuteur et cofondateur d'Elicit plant a fait de la ferme familiale une ferme de précision - Elicit plant

Une aventure audacieuse qui a le soutien de la BPI, de la région Nouvelle Aquitaine et de quelques fonds d’investissements qui leur ont permis de lever quelque 16 millions d’euros cette année.

Zéro toxicité

Il faut dire que le projet est prometteur. Totalement biosourcé, ce biostimulant mis au point par la jeune entreprise s’appuie sur le mécanisme de défense naturelle des plantes pour se protéger de la sécheresse.

En effet, quand l'eau manque, la plante ferme ses stomates, de petites ouvertures situées sous les feuilles qui comme les pores de notre peau lui permettent de transpirer. Ainsi, elle limite l’évaporation et donc la perte d’eau. Mais cette fermeture réduit aussi la photosynthèse et donc sa croissance. Avec son produit, Elicit plant a trouvé comment entraîner la plante à fermer partiellement ses stomates avant même qu’elle ne manque d’eau. En résumé, elle apprend à économiser la ressource sans ralentir sa croissance.

"On lui apprend à sortir un peu de sa zone de confort dans l'utilisation de la ressource en eau qui se trouve dans le sol. Et c'est déterminant parce que l’évolution climatique est telle que la plante devra résister à des jours sans pluie plus longtemps et plus souvent. Une réalité valable partout dans le monde" assure Jean François Déchant

Stimulée par les phytostérols, la plante va développer un système de défense naturelle alors qu'elle n'est pas en manque d'eau. Elle va donc pouvoir conserver des réserves d'eau qu'elle n'a pas utilisées. Une raison pour laquelle le produit doit être pulvérisé en début de campagne. Le traitement n’a pas besoin d’être répété grâce à la capacité de mémoire de la plante indiquent les analyses biologiques menées par l’entreprise.

Avec le traitement à base de phytostérols les plants résistent mieux au stress hydrique - Elicit plant

"Le produit n’est pas toxique pour la plante, ni pour l’environnement, ni pour l’agriculteur" tient à préciser Jean François Déchant, le PDG d’Elicit Plant. Trois points importants en effet, car "il ne s’agit pas de modification génétique, ni de produits chimiques qui pollueraient les sols et seraient dangereux pour la santé" insiste-t-il.

Des études d’impact sur les abeilles, les nénuphars ou encore les verres de terre ont d’ailleurs dû être fournies à l’Anses, l’organisme qui délivre en France les autorisations de mise sur le marché.

Un premier produit pour le maïs et le soja, appelé le Besta, a obtenu le feu vert pour la commercialisation au printemps 2021 dans l’hexagone et au Brésil, quand l’Ukraine premier producteur au monde de tournesol, l’autorise aussi sur cette culture.

"En France, nous ciblons en priorité le maïs qui est trop gourmand en eau. Il s'agit d'éviter l'irrigation et pour ceux qui irriguent déjà, on peut limiter les tours d'eau " souligne le chef d'entreprise.

Elicit plant effectue également des tests aux États-Unis envisageant ses premières ventes outre atlantique à l’horizon 2024. Pionnière de cette technologie, l’entreprise tricolore compte se développer largement à l’international car le "problème est mondial" rappelle t-il.

"Une seule pulverisation et de faible quantité suffisent, 25 g par litre pour un hectare" Claire Arnaux, directrice marketing d'Elicit plant © Radio France - Annabelle Grelier

Déjà utilisé par environ 500 agriculteurs du Sud-Ouest, de la Beauce et du Lyonnais, le Besta tiendrait ses promesses. Selon les premières observations, il permet jusqu’à 20% de réduction de la consommation d’eau pour des gains de rendements d’au minimum 10%. Des résultats encourageants pour Elicit plant qui a étoffé ses équipes et compte 34 salariés. En phase de croissance, elle recrute aujourd’hui des ingénieurs agronomes pas mécontents d’avoir trouvé leur façon de "bifurquer" en quittant les grandes villes pour s’installer au vert en famille dans un petit village du Sud-Ouest, au plus près de la nature et des agriculteurs. Preuve que l’innovation portée par les start-ups n’est plus l’apanage de la capitale.