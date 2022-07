Elizabeth II, chanson française, Kafka et le festival d'Avignon : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Publicité

Au menu de cette Session de rattrapage estivale : retrouvez nos grands rendez-vous incontournables de l'été avec Les Grandes traversées et La Série musicale d'été . Une couverture du festival d'Avignon, des débats d'époque en compagnie du poète humaniste Pétrarque, à Montpellier, ainsi que des explications sur le langage musical occidental et son alphabet, voici de quoi vous évader quelques instants si vous êtes coincés au bureau. Bonnes écoutes et bel été sur France Culture ! Ondine Guillaume 🎧 🌴

Les séries d'été

Barbara, en vagabonde - La Série musicale © Radio France

🎵 Barbara, en vagabonde. Cinq chemins thématiques pour arpenter - encore une fois - l’œuvre de Barbara. Pour entendre ce qu’elle n’a pas fini de nous raconter ou pour découvrir ce qu’on n’a pas fini d’y chercher. Un portrait fidèle et forcément infidèle, de celle qui disait l’importance de réinventer sa vie chaque jour. (La Série musicale : Barbara, en vagabonde 5 x 30 min).

👑 Elizabeth, the Queen. Cet été, partez à la découverte de la Reine d'Angleterre. Monarchie britannique et sa critique, couronne sans pouvoir, soft power et culture pop… Cette Grande Traversée explore l'imposant itinéraire d'Elizabeth II, de l'impénétrabilité qui fascine depuis le début de son règne, jusqu'à aujourd'hui. (Grande Traversée : Elizabeth, the Queen, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

La Session de rattrapage d'été, Pendant que vous n'écoutiez pas © Getty

🖋️ Une rencontre avec Pétrarque. Érudit, poète et humaniste : partez à la découverte de Pétrarque. Chaque été à Montpellier, dans la cour où Pétrarque tomba amoureux de Laure, la fine fleur des intellectuels européens débat de l’époque. Dans le contexte actuel - entre guerres et conflits - l'occasion d'interroger la paix à travers des débats philosophiques et géopolitiques. (Les Rencontres de Pétrarque 5 x 40 min)

⚖️ Le procès de Franz Kafka. Écrivain, intellectuel juif viennois et germanophone, Franz Kafka écrit pourtant entre 1914 et 1915, dans cette langue qu’il n’aime pas, Le Procès. Publié seulement après sa mort par Max Brod, alors qu’il lui avait demandé d’en brûler le manuscrit, partez à la découverte de cette fable métaphysico-judiciaire qui a changé le monde... (La culture change le monde, 58 min)

🎼 Alphabet musical. Pourquoi la musique a-t-elle été théorisée en gammes ? Comment la gamme tempérée s'est-elle imposée et universalisée ? D’où viennent les noms des notes de musique que nous utilisons aujourd’hui ? Explications de cette convention qui donne au langage musical occidental son alphabet. (Eurêka ! 58 min)

🌿 Ecologie artistique. La metteuse en scène Maëlle Poésy et la photographe-plasticienne Noémie Goudal présentent le spectacle Anima au Festival d’Avignon. Cette performance, ou "expérience plastique", observe les métamorphoses de nos paysages et de nos façons d’habiter le monde. Partez à la rencontre d'une fable écologique et des nouveaux récits du vivant. (La Grande Table d'été, 44 min)

Les fictions : en direct du Musée Calvet d'Avignon

Palais des Papes, Avignon © Getty

🎭 Festival d'Avignon. Découvrez le festival d'Avignon avec France Culture. De Daniel Auteuil en concert au rappeur Sofiane Zermani sur des variations de Shakespeare, nous vous proposons un voyage au cœur de la Cité des Papes, véritable temple du spectacle vivant ! (Les Fictions-Avignon 5 x 57 min)

Le podcast : la Rafle du Vel'd'Hiv, récits d'un crime français

La Rafle du Vel d'Hiv © Radio France

💬 Longtemps absente de la mémoire collective, la Rafle du Veld'Hiv, est devenue - au fil d’un long combat - la colonne vertébrale du discours du 16 juillet 1995. Celui du président Chirac, lors de la journée du souvenir, quand il reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs et leur extermination. C’est cette histoire que nous allons vous raconter, à l’occasion d’un bien triste 80ème anniversaire. (La Série documentaire, 8 x 28 min)

La citation : les femmes et Pablo Picasso

Femme au béret et à la robe quadrillée, Pablo Picasso © Getty - Vickie Flores

Comment faire une exposition qui interroge le travail de Picasso et son rapport aux femmes ? Cécile Debray, présidente du Musée national Picasso-Paris revient sur la politique d'ouverture et de débats défendue par le musée face aux dénonciations de misogynie portées sur la figure de l'artiste. À l'occasion de l'exposition " Les Femmes qui pleurent sont en colère " de l'artiste contemporaine ORLAN au Musée national Picasso-Paris, Cécile Debray analyse le défi donné aux musées aujourd'hui : comment proposer un espace de discussion autour des œuvres d'artistes aujourd'hui contestées ? Comment relire de manière contemporaine, ces créations ? (L'Invité(e) des Matins d'été, 14 min)

"Picasso est l'une des plus grandes figures de l'art moderne, une des œuvres les plus riches, les plus étonnantes, les plus inventives. Il m'a semblé important de me confronter à cette question et de poser la question de ce que peut dire le musée face à ces débats très actuels." - Cécile Debray

C'est la fin de cette Session de rattrapage d'été ! A l'approche de la canicule de ce week-end vous êtes tentés de déguster une petite mousse bien fraîche en terrasse ? L’occasion de se demander comment la bière est parvenue jusqu’à nous et pourquoi elle est devenue la boisson vedette de l’été. Qu'importe le flacon, pourvu que nous ayons l'ivresse de l'histoire. Passionnés par l'économie ou simplement envie d'étendre ses connaissances ? Romans, essais, BD mais aussi séries et films : voici des idées de fictions pour aborder l'économie autrement . De la culture à mettre dans sa valise avant de partir cet été ! A la semaine prochaine. 🌞