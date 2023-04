Elles réparent la ville avec des pavés faits maison

“Favoriser une forme d'émerveillement ou de surprise, dans des chemins qu'on fait tous les jours" : voilà le condensé de la démarche des mystérieuses K-Releuses : elles créent des carreaux façon azulejos ibériques, puis les posent, à l’aide de mortier, à la place de pavés décollés ou dans des trous. Nous les avons suivies le temps d’une soirée de “pose”.

De la rue à Instagram, une chasse au trésor numérique

Les pavés bleu et blanc se déploient entre le quartier de la place de la République, en plein Paris, jusqu’à Pantin, en Seine-Saint-Denis, en passant par le parc de la Villette. Ces petits cailloux semés sont autant d’histoires à imaginer. Il y a l’arbre de Judée, le frêne blanc, le canard colvert, le hérisson, le Centre national de la Danse, l’ancienne minoterie des Grands Moulins, des pêcheurs dans des chaises pliantes, les péniches, ou encore Alice Milliat, une nageuse du début du 20e siècle, pionnière du sport féminin, qui a donné son nom à une piscine pantinoise. Une chasse au trésor s’enclenche par les QR codes présents sur certains carreaux, qui renvoient à la page Instagram des K.releuses et aux paragraphes d’explication sur chaque essence végétale ou chaque animal.

Empathie envers le vivant

Le projet spontané de “réparation de la ville” a été déclenché par la découverte dans une cave d’un four à céramique légué par la grand-mère de l'une des K-releuses. Le point de départ pour ce collectif qui tient à rester discret pour “laisser plus de place à l'imagination, pour ne pas aiguiller le regard du public sur une seule personne, un seul nom, une seule culture”. Pas politique, leur but est plutôt de transmettre une forme d'empathie envers le vivant, envers “nos amis les grands arbres” par exemple qu’on ne voit plus à force de trajets pendulaires dans ces voies sur berges qui longent le canal de l'Ourcq et que traversent cyclistes et joggeurs.