Emelie de Jong devient la nouvelle directrice de France Culture

Depuis janvier 2022, Emelie de Jong était directrice des programmes d’ARTE GEIE où elle présidait la Conférence des programmes. Elle avait aussi la responsabilité de la diffusion sur tous les vecteurs (antenne, plateformes, réseaux sociaux), le traitement multilingue, la coordination entre toutes les entités du groupe et le développement de la stratégie européenne.

Auparavant, elle dirigeait l’unité “Arts et Spectacles” depuis 2011. Avec ses équipes, elle a mis en place une nouvelle stratégie éditoriale visant à renforcer l’imaginaire collectif européen au travers de contenus singuliers et exigeants.

Parmi les productions marquantes : Les Aventuriers de l’art moderne, la collection en réalité virtuelle ARTE Trips, les grands portraits de créateurs et artistes (comme Jane Campion, Christian Boltanski ou Charlotte Salomon), la web-série Dopamine, les collections innovantes comme Les Petits Secrets des grands tableaux, Graines d’étoiles, ou plus récemment la série manifeste contre les violences faites aux femmes, H24, ou encore, les fictions-théâtre comme Les Fausses Confidences (par Luc Bondy) et Oblomov (avec Guillaume Gallienne et la Comédie-Française).

Tout au long de son parcours, elle a renouvelé l’offre d’ARTE Concert (stratégie, contenu, programmation, réseaux sociaux, rayonnement institutionnel et international) et l’offre du documentaire culturel d’ARTE - en tant que directrice adjointe de l’unité “Culture et Spectacles” en 2008. Au début de sa carrière, elle a aussi développé des programmes emblématiques tels que le magazine Tracks, des formats “Thema culturelles” (sur des sujets tels que l’ouverture du musée du Quai Branly, l'animation japonaise, Franz Kafka, Cinéma et psychanalyse...) ou encore Metropolis, le magazine culturel et hebdomadaire d'ARTE.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a développé des événements avec des institutions culturelles françaises et européennes majeures (le Louvre, le Centre Pompidou, le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival d’Avignon, la Scala de Milan, la Comédie-Française, Covent Garden, la Philharmonie de Paris, le Festival de Salzbourg…) et a noué des partenariats médias en France et à l’international avec notamment Radio France, la BBC, RAI, CBC…

De double nationalité néerlandaise et américaine, Emelie de Jong est imprégnée d'un parcours international, entre Londres, New York et Bruxelles. À 58 ans, elle prend la direction de France Culture.

"Je suis très heureuse de rejoindre France Culture, média de référence sur tous les champs de la culture. C’est une grande joie de rejoindre ses équipes, que je sais pleinement investies et engagées dans leur mission de service public.”

Emelie de Jong nomme Florian Delorme, directeur des programmes. Il aura pour mission de conduire la stratégie éditoriale de la chaîne. Florian Delorme était auparavant directeur de France Culture par intérim.