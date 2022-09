"Emmanuelle", la révolution érotique de Just Jaeckin

"Emmanuelle" sort à l'été 1974, quelques semaines après l'élection d'un nouveau président, Giscard d'Estaing. Un contexte favorable pour la distribution du film puisque le candidat VGE avait promis d'abolir la censure. Just Jaeckin l'explique quelques années plus tard à la télévision française :

"On a été les premiers à bénéficier de cette ouverture de la censure, donc on était le premier film érotique visible et comme le film était très pur [...] on a été le premier genre de film sensuel, qui permettait aux gens d'aller voir des films sensuels sans se sentir coupable de voir quelque chose de dégoûtant."

Le film, qui fait des millions d'entrées, raconte la découverte du désir et de la sexualité d'une jeune femme, épouse de diplomate. Il s'agit du premier film de Just Jaeckin, qu'il adapte d'un roman sorti en 1959, d'Emmanuelle Arsan.

Avec ce premier long-métrage, celui qui n'était alors qu'un photographe de mode, veut défendre une vision artistique du cinéma érotique.

Le film consacre alors sa jeune interprète, Sylvia Kristel, jeune mannequin néerlandaise. Un statut d'icône érotique qui enfermera la jeune actrice dans ce statut...