En 2003, la France a tout tenté pour empêcher la guerre en Irak

Ardent défenseur de la voie diplomatique, Maurice Gourdault-Montagne était en 2003 au coeur de l’action menée par la France pour tenter d’empêcher la guerre en Irak. Avant de servir comme ambassadeur successivement au Royaume-Uni, en Allemagne puis en Chine, il a été le Sherpa du président Chirac entre 2002 et 2007. Selon lui, l’invasion de l’Irak par l’armée américaine est une affaire “colossale” dont on voit aujourd’hui encore, vingt après, les conséquences. Le diplomate n’est pas certain que les Occidentaux aient tiré les leçons de cette guerre.

Maurice Gourdault-Montagne pense qu’il faut maintenir le dialogue à tout prix entre les nations - y compris dans les crises actuelles - même si aujourd’hui en Ukraine le temps est celui de la guerre et du terrain.

Quel souvenir gardez-vous des semaines qui ont précédé l’offensive des États-Unis contre l’Irak il y a exactement vingt ans ?

Maurice Gourdault-Montagne La situation était de plus en plus tendue. Quelles que soient les observations que l'on pouvait faire aux Américains, ils étaient déterminés à aller de l'avant. Nous l'avions compris lorsque le président Chirac avait vu le président Bush à la fin novembre de 2002, à Prague. Chirac l’avait mis en garde contre le risque énorme de déstabilisation de la région sur des équilibres qui étaient très fragiles à l'époque, à la fois politiques, communautaires, religieux. Et il lui avait dit que bien évidemment nous ne pourrions pas soutenir une opération qui n'avait de fondement ni légal ni légitime. Les Américains continuaient à avancer l'argument des armes de destruction massive. Mais lorsque j'étais allé voir Condoleeza Rice (Conseillère à la sécurité nationale des États-Unis, ndlr) début janvier, autre étape. Elle me dit clairement : "Notre intention est que Saddam Hussein parte". Nous avons donc bien compris qu'il s'agissait d'une opération de changement de régime. Les Américains voulaient se débarrasser de Saddam Hussein dans un plan qui était celui d'une lutte contre 'l'axe du mal' et sans doute avec des intentions politiques et économiques qui n'étaient pas totalement avérées.

Nous avons essayé de rassembler une coalition de pays qui puissent s'opposer. Nous avons travaillé avec les Allemands et à l'époque nous pouvions travailler avec les Russes qui avaient au Conseil de sécurité, comme la France, un droit de veto. Et puis nous avons rallié également la Chine et nous étions quatre pays, je dirais majeurs, avec beaucoup d'alliés et des gens courageux. Jacques Chirac ne voulait en aucun cas que les Américains trouvent un prétexte au Conseil de sécurité pour justifier la guerre. Car il n'y aurait pu avoir de guerre que si la mission envoyée par l'ONU pour voir s'il y avait des armes de destruction massive avait été entravée par les Irakiens, ce qui n'était pas le cas. Bref, c'était une mobilisation générale pour empêcher une guerre dont Chirac voyait bien qu'elle allait créer des dégâts considérables. Et cela a été le cas. Elle a créé un désordre, elle a déverrouillé tout ce qui avait été mis en place à la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak en 1988.

Nous ne savions pas quel était le jour du déclenchement de l'attaque. Nous savions que cela se rapprochait. Nous avions vu les troupes se masser, les bateaux américains. 200 000 hommes avaient été envoyés sur place et donc nous disions que vraisemblablement les Américains ne feraient qu'une bouchée. Mais dans quelles conditions ? Et nous étions extrêmement inquiets.

Quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris le déclenchement de l'attaque ?

Notre sentiment a été que l'irréparable était commis et qu’on faisait sauter les verrous qui permettaient à cette région de tenir. Non pas que nous souhaitions que Saddam Hussein reste en place. Jacques Chirac avait coutume de dire que Saddam Hussein, devenu un dictateur, avait mal vieilli. Mais le fait que Saddam Hussein ait accepté qu'une mission de l'ONU vienne inspecter sur place s'il y avait des armes de destruction, massive ou non était déjà une brèche dans cette dictature et Chirac estimait qu'il fallait quelques mois, un peu plus, pour qu'il y ait un coup d'État en Irak et que Saddam Hussein s'en aille. Il avait donc recommandé la patience aux Américains et les Américains n'avaient aucune patience. Les Américains ont voulu y aller, ils y sont allés. Ils ont eu une coalition avec eux dans laquelle il y avait énormément de troupes de pays différents. Les Britanniques, bien entendu, avaient suivi comme un seul homme, alors qu'ils connaissaient parfaitement les risques en ayant une connaissance très précise de la région. Les Polonais avaient suivi avec sans doute des espoirs qui leur avaient été donnés. Il y avait les Italiens, les Espagnols et beaucoup de nos proches partenaires. Nous étions dans une situation où nous nous disions : La communauté internationale se déchire autour d'une cause qui n'en vaut pas la peine.

Maurice Gourdault-Montagne avec Jacques Chirac en 2006, à Helsinki, en Finlande. © AFP - Patrick Kovarik

Y a-t-il eu un débat au sein du pouvoir à l'Élysée, au Quai d'Orsay, à cette époque, avant que la France ne se prononce contre la guerre en Irak ?

Jacques Chirac a imposé une ligne politique. Quelques personnes estimaient que nous ne devions pas provoquer les Américains, que nous étions leurs alliés. Mais Chirac a décidé, et certainement de mon point de vue à juste titre. Il a été suivi par les opinions en Europe qui défilaient contre cette guerre. Manifestement, le risque pour Chirac était la déstabilisation du Moyen-Orient, comme on l'a constaté après d'ailleurs, puisque tout a explosé et qu'on a abouti finalement à Daech. Bref, nous étions désemparés devant cette obstination. Dans l'ensemble, plus le temps passait et plus chacun se disait, nous voyons juste en empêchant cette guerre par tous les moyens, ce que nous n'avons pas réussi à faire malheureusement.

Quel rôle avez vous joué personnellement auprès de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à ce moment-là ?

Dominique de Villepin était le ministre des Affaires étrangères, il était naturellement en contact avec le général Powell, qui était le secrétaire d'Etat américain. Il a fait son discours aux Nations unies. C'était la voix de la France, portée au nom du président de la République. Et moi, j'étais le conseiller diplomatique. Donc évidemment, mes collègues étaient les conseillers diplomatiques, Condoleezza Rice aux États-Unis, qui était quelqu'un de très puissant. Une femme en acier peu flexible avec laquelle on pouvait discuter, mais qui était imprégnée de la mission confiée aux États Unis sur cette recherche d'armes de destruction massive qui n'existaient pas et sur finalement l'idée de changer le régime irakien et de changer la région. Parce qu'après la guerre en Irak, nous avons débouché sur cette idée d'établir la démocratie partout au Proche-Orient. Chirac disait “On n’établit pas la démocratie en envoyant des fourgons blindés” et la formule était juste.

Conseiller diplomatique, c'était à mon niveau énormément de réunions, que ce soit en Grande-Bretagne, avec les Allemands, ou avec les différents collègues des réunions dans lesquelles nous essayions de débroussailler. Avant, nous jouions un rôle pour essayer de convaincre nos collègues à notre niveau, de convaincre leurs propres chefs. Et ensuite, après la guerre, il s'est agi de recoller les morceaux et donc on a continué à travailler ensemble en tant que conseillers diplomatiques.

Avez-vous des regrets sur cette période ? Pensez vous par exemple que la France - et vous même d'ailleurs à la place qui était la vôtre - auraient pu faire davantage ou différemment pour éviter la guerre ?

Je crois que c'est très difficile et je l'ai vécu vraiment d'expérience, de s'opposer à la volonté américaine. Nous avons déjà réussi à créer un front du refus, si j’ose dire, qui n'a pas été assez puissant mais qui, somme toute, a eu une vision qui s'est révélée juste après. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire plus? On aurait pu peut-être essayer de rallier quelques autres. Mais quand vous êtes convaincus qu'il y a des armes de destruction massive, quand vous avez une propagande américaine qui bat la campagne en permanence c’est extrêmement difficile de s'opposer. Je crois que la France, par la voix du Président de la République, a eu du courage. Le chancelier allemand s'est détaché des Américains, ce qui était également très courageux parce que les Allemands sont en général très très proches, suivistes des Américains. Nous avions avec nous les Russes qui étaient sur la scène internationale pour la première fois, qui avaient offert leur aide aux Américains à l'époque des tours jumelles de 2001 à New York. Et là les Russes étaient rangés de notre côté et pas du côté américain, ce qui a eu des conséquences importantes pour la suite dans la relation Russie/ États-Unis. C'est une affaire colossale qui est à mon avis un tournant de la politique internationale parce que c'est la fin de l'hubris, de cet enthousiasme, cet orgueil des Occidentaux, des démocraties occidentales. Nous avons raison partout, nous imposons, quoi qu'il arrive, notre manière de voir. Cela a été un grand échec, un échec des États-Unis, un échec de leurs alliés. C'était l'échec de ceux qui n'ont pas empêché la guerre, le nôtre. Après, il a fallu recoller les morceaux et c'était le début d'une nouvelle époque qui s'est ouverte avec cette guerre en Irak qui a bouleversé les équilibres du Proche-Orient. Et aujourd'hui, on en voit encore les conséquences. Saddam Hussein est parti, mais l'Irak a beaucoup de mal à établir un régime stable. L'influence iranienne est omniprésente. Beaucoup d'efforts sont faits, y compris par la France, y compris par la communauté internationale, pour essayer de consolider ce pays qui avait 20 millions d'habitants à l'époque. Il y en a 45 millions aujourd'hui et donc des enjeux gigantesques d'équilibre. Bachar el-Assad est bien évidemment toujours là. La guerre en Syrie a mal tourné aussi. La situation n'est pas meilleure après cette guerre en Irak qu'elle l'était avant. Elle est même plutôt pire.

Aviez-vous imaginé les conséquences de la guerre en Irak, notamment l'émergence -dans les années qui ont suivi- de l’Etat islamique ?

Nous n'avions pas prévu l'État islamique dans la forme où il est arrivé. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée de cette vague que Chirac appelait une vague chiite sur un certain nombre de pays où les chiites seraient renforcés dans leur pouvoir, l'instrumentalisation des oppositions religieuses entre musulmans, tout cela aurait amené naturellement une réaction de ceux qui n'étaient pas les chiites. Et c'est ce qui s'est passé. Daesh et l'Etat islamique, c'était la réaction des sunnites face à un déséquilibre qui a été provoqué par cette guerre. Nous ne l'avions pas envisagé comme ça. Chirac avait envisagé une vague de terrorisme parce que la déstabilisation dans ces régions, souvent notamment du fait des Occidentaux, est génératrice de terrorisme.

Un dialogue entre les Occidentaux et Saddam Hussein à l'époque était-il possible pour éviter la guerre ou est ce que finalement tout a été tenté ?

Tout a été tenté. Nous avons envoyé des messages à Saddam Hussein. Nous n'avons jamais eu de contacts directs. Nous le faisions par notre chargé d'affaires à Bagdad (André Janier ndlr) Il était hors de question de négocier avec Saddam Hussein. Il n'y avait pas de raison de négocier. On lui demandait notamment de mettre en œuvre les réclamations qui lui étaient faites sur un certain nombre de points depuis la guerre du Golfe de 1991. Saddam Hussein était récalcitrant dans la communauté internationale et ne voulait pas s'y intégrer. Il y a bien eu des tentatives d'un certain nombre de personnes comme Tarek Aziz de rentrer en contact. Nous avons toujours refusé ce type de contact qui aurait été compromettant, mais nous étions pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ensuite, lorsqu'on se serait débarrassé de cette menace de la guerre, d'autres choses auraient peut être été possibles. La première chose à faire, c'était d'arrêter cette volonté de guerre inexorable, la volonté américaine à l'époque d'en finir avec le régime de Saddam Hussein et de réorganiser le Moyen-Orient à sa manière.

A votre avis, les Etats-Unis ont-ils appris de cette guerre en Irak ?

C'est très difficile de dire s'ils ont appris. Les Américains ont mené une guerre en Afghanistan avec notre aide d'ailleurs, puisque c'est nous qui, après les tours jumelles, avons été très aidants auprès d'eux et vous voyez où on en est puisque les Américains se sont retirés d'Afghanistan en août 2021 en laissant la situation complètement libre aux Talibans. Ont-ils appris quelque chose de la guerre en Irak ? Je ne le crois pas vraiment. Est ce que les Américains ont une vision juste du monde ? Nous sommes dans le camp des Américains, ce sont nos alliés. Mais est-ce que eux-mêmes ont une évaluation exacte de ce qui se passe dans un certain nombre de pays du monde, par delà leurs propres intérêts directs ? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nos partenaires américains soient ouverts à la compréhension de ce qu'est la différence culturelle des pays où ils interviennent. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient véritablement appris de cette guerre en Irak.

Voyez-vous des similitudes entre la situation diplomatique et militaire d'aujourd'hui liée à la guerre en Ukraine et celle qui prévalait au moment du déclenchement de la guerre en Irak ?

C'est un cas différent. La guerre en Irak, c'est effectivement l'entrée d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, sans préavis en attaquant un pays libre et indépendant qu'était l'Irak. Une dictature, certes, mais un pays libre et indépendant. Donc la violation de la charte des Nations unies, elle est là. Ce qui s'est passé en Ukraine, avec l'aide que nous apportons à l'Ukraine, c'est très différent. La Russie, pays membre permanent du Conseil de sécurité, attaque un voisin qui l’a reconnu, un voisin souverain, indépendant, qui doit être respecté dans l'intégrité de ses frontières et qui est donc en état de légitime défense. Et donc nous soutenons un pays qui est en état de légitime défense. Ensuite, jusqu'où le soutenons nous? Évidemment, des engagements ont été pris, il y a eu des sanctions, il y a une aide militaire. Il y a un moment où il faut mesurer jusqu’où on va. Mais la situation n'est pas du tout comparable à celle qu'on a pu avoir avec l'Irak.

En diplomate chevronné, vous continuez de plaider constamment pour le dialogue dans les crises actuelles, comme vous le faisiez à l'époque. Peut-on par exemple aujourd'hui continuer à parler avec Poutine ?

Vous savez, on ne choisit pas ses interlocuteurs ou alors on fait du regime change. D'ailleurs, le président Biden, à un moment, avait laissé entendre que Poutine n'était pas digne de diriger son pays. Ce n'est pas à nous, les Occidentaux, de choisir les dirigeants des pays avec lesquels nous parlons. Je pense qu'il faut maintenir un dialogue quoi qu'il arrive. Le temps n'est pas au dialogue aujourd'hui, évidemment. Vous l'avez vu, nous l’avons tenté, je crois que le président de la République a bien fait parce que nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes une puissance nucléaire, donc nous avons une voix au chapitre, si j'ose dire, du fait de notre statut international. Il faut dialoguer. Le temps aujourd'hui est le temps de la guerre et le temps du terrain. Les combats sur cette ligne de front Bakhmout, les lignes de communication. Il y a le temps militaire, le temps du terrain et qui n'est pas encore fixé. En revanche, là où les diplomates peuvent travailler dans cette période, c'est à imaginer ce que sera le temps d'après. Pourquoi y a t il eu cette guerre ? Qu'est ce qu'on peut faire pour protéger l'Ukraine dans ses frontières? Sur quelle base pourra commencer un jour une négociation ? Il faut en parler avec les Ukrainiens. Il faut dire aux Ukrainiens jusqu'où nous sommes prêts à aller avec eux. Il faut savoir où nous sommes prêts à aller pour construire une architecture de sécurité. Car on revient à cette question une architecture de sécurité qui, d'une manière ou d'une autre, parce que l'Ukraine et la Russie sont des voisins, devra prendre en compte la Russie, mettre les moyens de contenir la Russie, mettre en place des mesures de confiance comme on les appelle, des mesures de surveillance. Qui assurera cette sécurité? Est ce que ce sera l'OTAN ? J'ai des doutes aujourd'hui. En revanche, est-ce que ce sera des pays de l'OTAN avec des pays qui ne sont pas de l'OTAN ? C'est aussi une hypothèse. Quel sera le statut exact de l'Ukraine ? Beaucoup de questions sont ouvertes. Je pense qu'il est important et je suis sûr qu'ils le font, que les diplomates de ce qu'on appelle les chancelleries parlent entre eux pour savoir un peu ce que sera l'étape suivante lorsque la guerre aura fixé le rapport de force sur le terrain.

S'il fallait retenir un seul élément qu'est ce qui a changé le plus, selon vous, dans les relations internationales depuis cette deuxième guerre en Irak?

M G-M Ce qui a changé, je pense, c'est la montée en puissance des émergents qui n'étaient pas encore là en 2000. En 2003, vous avez d'une part la Chine. Oui, la Chine était avec nous, mais la Chine est devenue entre temps une grande puissance avec les attributs de la grande puissance, avec évidemment les modifications des rapports de force internationaux. Vous avez la confrontation États-Unis / Chine qui peut prendre des formes diverses et qui culmine naturellement autour de la question de Taïwan. Vous avez l'Inde qui est devenue un très grand pays. Vous avez aujourd'hui l'Arabie saoudite qui a décidé non pas de tourner le dos aux Américains, mais d'engager des alliances avec d'autres. On le voit dans cet accord passé avec l'Iran sous les auspices de la Chine. Il y a des changements majeurs. Et cette guerre en Irak, à mon avis, est la dernière dans laquelle il y a une affirmation de domination occidentale sur toute une région, comme cela se faisait du temps des colonies. Cette époque-là est totalement finie.