En Chine, après les mouvements de protestation, une avocate veut défendre les manifestants arrêtés

Après les récentes manifestations contre les confinements, de premières informations commencent à remonter sur les arrestations pratiquées par les forces de l'ordre. Des manifestants ou de simples citoyens qui se trouvaient à proximité des défilés sont actuellement détenus et interrogés par la police. C'est par exemple le cas à Wuhan, comme le raconte ce jeune homme. Il n'a plus de nouvelles de sa compagne, une professeur de yoga qui était présente dimanche dernier à la manifestation de Wuhan. Elle a été arrêtée par la police pour avoir pris des photos et des vidéos du rassemblement. "Vers 23h35, je l'ai appelée au téléphone" explique le jeune homme très inquiet. "Elle m'a dit qu'elle avait été emmenée dans une voiture de police avec d’autres personnes. Le lendemain, elle a pu me joindre. Elle m’a précisé qu’elle était détenue, accusée de trouble à l'ordre public. Pendant la conversation, quelqu’un lui a pris son téléphone portable. Je ne sais pas dans quel commissariat elle a été placée en détention. Et il n'y a pas eu de mandat d’arrêt. D’après les informations que j’ai pu avoir elle pourrait être libérée le 3 décembre."

"J'admire tous ces gens pour leur courage"

C'est ce genre de récit de détresse qui a poussé Wang Shengsheng, avocate dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, à proposer ses services gratuitement aux personnes arrêtées. Selon elle, de nombreux manifestants sont dans cette situation. L'avocate explique que dans certains cas la police s'est présentée à leurs domiciles en pleine nuit pour venir les interpeler. "J’ai vu quelqu’un qui avait posté sur internet une demande d’assistance juridique en disant que son ami avait été emmené par la police" explique l'avocate. "J’ai aussitôt publié mes contacts pour lui offrir gratuitement des conseils, à lui et aux autres. J'admire tous ces gens qui expriment leurs revendications, ils sont précieux. Parce que nous, les gens ordinaires, nous détestons aussi la politique sanitaire mais nous avons peur de l'exprimer ouvertement, nous avons peur de prendre des risques et d'en payer le prix. Leur courage a surpassé celui de la plupart des gens de ce pays. C’est pour cela que je veux faire des choses pour eux parce qu’ ils défendent nos intérêts. Leurs revendications ne sont pas égoïstes. Aujourd’hui, ils sont menacés pour cela et risquent une punition. J’espère que mes conseils seront utiles pour eux."

Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public

Wang Shengsheng dit qu’elle va plaider le respect des droits ordinaires. "Selon les lois, les citoyens ont la liberté de réunion et la liberté d'expression" assure-t-elle. "En quoi l’expression de revendications est contraire à cela et constitue un trouble à l’ordre public ? Y a-t-il eu des conséquences néfastes ? Je n’ai pas vu ça."

Une prise de position risquée en Chine. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire ressentir. L'avocate affirme faire l'objet de pressions et de menaces. "L’administration de la Justice me recherche par l'intermédiaire de mon cabinet d'avocats" raconte-t-elle. "J'ai peur de répondre à leurs appels car je crains qu'ils m'interdisent de fournir une aide juridique à ces personnes. Un représentant de l’administration est aussi venu au cabinet d’avocats. On m’a averti du risque d’accepter des interviews avec les médias étrangers qui peuvent déformer mes propos. J'ai également reçu des appels téléphoniques me menaçant, et mettant en doute mes motivations."

Malgré ces pressions, Wang Shengsheng dit vouloir continuer à faire son travail pour défendre ceux qui se sont opposés à la politique sanitaire du pouvoir chinois. Elle espère ne pas être, elle aussi, arrêtée.