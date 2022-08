En Côte d'Or, l'ONF expérimente la migration assistée pour sauver les forêts de la sécheresse

Sur la départementale 19, en direction de la forêt domaniale de Jugny, 858 hectares, Arnaud Mitaine pointe du doigt, inquiet, les arbres déjà jaunis . Quand on lui demande s'il a déjà vu cela, le technicien forestier territorial de l'Office national des Forêts répond net : "Non, jamais".

Dans la forêt domaniale de Jugny, en Côte d'Or, les feuillus et pins souffrent de la sécheresse, et des parasites profitant de leurs faiblesses. © Radio France - Héloïse Décarre

Arnaud Mitaine s'occupe d'un territoire de 2000 hectares. Il a aussi une spécialisation DSF, pour Département de la Santé des Forêts. C'est lui qui surveille l'état des arbres et en ce moment, ils ne sont pas au mieux. Naturellement, ce sont ici des hêtres et des chênes qui poussent principalement. Mais dans les années 70, des épicéas ont été implantés.

Des arbres affaiblis par la sécheresse, plus sensibles aux parasites

"Rapidement, un insecte, le scolyte, est apparu, venu d'Europe de l'est. En 2003, le peuplement a connu sa première sécheresse et depuis, malheureusement, se sont succédées des années chaudes et sèches. Ce qui a permis à cet insecte de proliférer énormément, et très vite*"*, déplore Arnaud Mitaine. Les scolytes se développent sous l’écorce des arbres, où ils se nourrissent. "Normalement, quand l'insecte perfore l'écorce, il se fait engluer par la sève, explique l'agent de l'ONF. Malheureusement, quand il y a de la sécheresse et qu'il n'y a pas de sève, les insectes peuvent tranquillement perforer l'écorce, rentrer, pondre leurs œufs, et les larves coupent ensuite toute la circulation de la sève. Et l'arbre en meurt".

Jean-Pierre Clerc est le maire de Billy-lès-Chanceaux, la commune de 70 habitants sur laquelle pousse la forêt. Il ne cache pas son inquiétude. "J'habite ici depuis 40 ans, confie-t-il. J'ai vu évoluer les choses : les épicéas n'avaient pas de problème d'insectes, les hêtres avaient des ramures bien meilleures qu'aujourd'hui. On voit bien que tout souffre... La forêt souffre. J'ai peur que les choses empirent". Avant que les parasites ne s'envolent et aillent pondre dans d'autres arbres, ils sont abattus. En dix jours, 1000 mètres cubes viennent d'être exploités par l'ONF. Mais pour éviter que le peuplement ne disparaîssent définitivement, l'organisme a peut-être une solution : la migration assistée.

Les essences méditerranéennes, graines d'espoir pour la forêt de Jugny

Après avoir grandis dans des pépinières locales, 8780 plants d'essences venues du pourtour méditerranéen, plus résistantes à la chaleur, ont été introduits l'hiver dernier. "Dans cette parcelle-là, on a planté quatre essences. Du cèdre de l'Atlas; du pin Laricio de Calabre, il s'agit d'un pin résistant à la sécheresse; de l'érable plane; et du mélèze", récite Arnaud Mitaine. Coût de l'opération : 46 800 €, soit un peu plus de 5 € par plant. Le tout est financé par un plan de relance de l'État, mis en place pour aider les territoires à faire face à la crise du scolyte. En contrepartie, des objectifs de réussite sont imposés.

Arnaud Mitaine, technicien forestier territorial, a décidé de ne pas défricher la parcelle pour protéger les plants des ongulés. © Radio France - Héloïse Décarre

Des objectifs compliqués à respecter au milieu d'une nature imprévisible, selon le technicien forestier. Il a donc décidé de mettre en place un protocole peu habituel. "En général, on coupe tout à blanc, et on plante sur un sol dit complètement propre. Malheureusement, les plants se retrouvent en situation d'ensoleillement total. Et quand vous broyez les branches et les souches, cela créé de la matière organique", précise-t-il. De quoi attirer des ongulés tels que les sangliers, de plus en plus nombreux sur le territoire , selon le spécialiste. "Les animaux viennent fouiller ces résidus, et ils déterrent les plants au passage", regrette-t-il. Le jeune homme a donc décidé d'insérer les pants où il le pouvait, sans défricher la parcelle. Résultat : "Je n'ai pas eu un seul plan de retourné !" Il tempère : "La première année est concluante, mais il faudra voir comment cela évolue sur dix ans".

Le maintien de la filière bois, une priorité pour l'ONF

De plus, le professionnel est confronté à un manque de main d'œuvre, mais aussi de plants , ce qui freine l'expérimentation. La filière ne s'est pas encore adaptée, et certaines graines ne sont pas toujours disponibles. D'autant que les forestiers mettent maintenant un point d'honneur à diversifier les essences, pour éviter que des parcelles entières ne meurent en cas de maladie.

Si l'ONF a décidé de mettre en place ces expérimentations, plutôt que de laisser la forêt s'auto-gérer, c'est parce qu'au-delà des problèmes environnementaux, l'organisme pense aussi aux impacts économiques que pourrait avoir la disparition de certaines espèces. Arnaud Mitaine le confirme : "Notre objectif principal est de produire du bois d'œuvre. Des bois verts ou peu secs peuvent se vendre à des prix intéressants... Mais dès qu'ils sont trop secs, le prix est divisé en entre sept et dix".

L'hiver dernier, du cèdre de l'Atlas, du pin Laricio de Calabre, de l'érable plane et du mélèze ont été implantés en pleine Bourgogne. © Radio France - Héloïse Décarre

De quoi préoccuper Jean-Pierre Clerc. La forêt est sur le territoire de sa commune, et elle fait vivre au moins dix scieries locales. "C'est inquiétant, admet l'édile, parce que la forêt de Jugny s'étend sur plus de la moitié de la surface de la commune. Cela représente un potentiel économique important. Sa disparition serait une catastrophe pour les années à venir. J'espère que l'expérience de l'ONF fonctionnera. On ne peut pas encore savoir si les essences vont bien s'acclimater ici, mais pour le moment, il faut absolument s'adapter".

Expérimenter sur le long terme

Au début des années 90 déjà, à Couchey, une commune au sud de Dijon, des essais ont été faits : une vingtaine d'essences résineuses méditerranéennes ont été plantées. "Il y a des essences qui ont complètement disparu : elles ont gelé", se désole Arnaud Mitaine. Effectivement, la Côte d'Or est dans un entre-climat, entre les gelées tardives pouvant aller jusqu'au mois de mai, et les étés maintenant caniculaires. "Toutes ces essences résistent à la sécheresse et à la chaleur, mais elles sont très sensibles gel", ajoute-t-il.

Pour tester et sélectionner les essences les plus adaptées aux dérèglements futurs, l'ONF a mis en place des sites expérimentaux, les "îlots d'avenirs". À la fin de l'année, une centaine de ces îlots seront implantés partout en France. D'ici cet hiver, il y en aura quatre dans la forêt de Jugny. Mais la sécheresse ralentit aussi les choses. "Ici, on peut espérer une croissance de trois ou quatre mètres cubes par hectare et par an, précise Arnaud Mitaine. Malheureusement, sur les années 2018, 2019 et 2020, on peut s'estimer heureux si trois mètres cubes ont poussé sur les trois ans !"

Il faut donc s'armer de patience pour conduire ces expérimentations. "Je ne suis qu'une page dans le livre de la forêt, je serai peut-être là pendant 30 ou 40 ans... Cela ne représente rien par rapport à l'histoire de cette forêt", souffle le gardien de Jugny.