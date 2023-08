En Lituanie, un symbole de la lutte contre toutes les oppressions

À la fin du XIVe siècle, le Grand-Duc de Lituanie est le dernier païen parmi les nobles européens. Il ne le restera pas longtemps. En 1387, il se convertit au christianisme, et pour emmener avec lui les paysans, il organise dans toute la Lituanie de grands calvaires, ponctués de croix. À côté de Šiauliai, dans le nord, en particulier, sur les ruines d’un château incendié et détruit par les chevaliers teutoniques, premier signe de résistance du peuple lituanien.

En 1569, le traité de Lubin proclame la République des Deux-Nations, qui réunit le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie dans ce qui constitue alors l’un des plus importants États européens. La Colline des Croix se développe et devient un important sanctuaire populaire catholique dans toute l’Europe centrale.

Publicité

1795 est une année maudite dans l’histoire de la Pologne et de la Lituanie. La République des Deux-Nations disparaît, tiraillée entre la Prusse, l’Autriche et la Russie. La Pologne est déchirée par les trois empires, tandis que les Tsars avalent la Lituanie. La Colline aux Croix devient un symbole et un lieu de résistance. À Šiauliai, les Lituaniens prient pour la liberté de leur pays et glorifient les héros de la lutte pour l’indépendance. Des croix se multiplient pour honorer ceux qui ont participé – et parfois donné leur vie – aux soulèvements anti-russes de novembre 1835 et janvier 1863.

Pour le Tsar, ç’en est trop. La présence insupportable de ces croix, catholiques en plus, lui est insupportable. Le monarque veut empêcher les Lituaniens d’honorer leurs morts. Mais la population se révolte et force le Tsar à reculer. Un acte de courage, de volonté et de foi qui rayonnera jusqu’au Nouveau Monde. En 1888, un journal américain qui écrit en lituanien raconte cet épisode glorieux de la Colline aux Croix de Šiauliai.

Résistance durable

En 1918, après plus de deux siècles de domination russe, la Lituanie retrouve l’indépendance… pour une grosse vingtaine d’années seulement. Car en 1940, les Soviétiques prennent le pays, avant de le laisser aux Nazis en 1941 puis de le reprendre en 1944. Šiauliai retrouve sa puissance symbolique. La nuit, les Lituaniens enterrent les « Frères de la forêt », ces résistants baltes qui défient Moscou.

Les Soviétiques tentent bien de faire disparaître les croix. Par trois fois. Et même avec des bulldozers. Mais toujours, les Lituaniens, avec courage, relèvent la Colline aux Croix. Comme des paysans qui replantent, à chaque saison, des nouvelles plantes. Lassés, les Soviétiques finissent par abandonner. Officiellement, le KGB préfère « surveiller » la colline. Pour apprendre quoi ? Que le peuple lituanien prie pour le retour de l’indépendance ? Un échec complet pour le régime totalitaire de l’URSS.

Le pape polonais Jean-Paul II visite la Colline des Croix le 7 septembre 1993. © AFP - Mladen Antonov

La Colline aux Croix, témoignage de la force morale, de la liberté, de la démocratie et du sacrifice des Lituaniens connaîtra donc le retour de l’indépendance en 1991. Le site sera même consacré en 1993 par le pape (polonais) Jean-Paul II. Son descendant François visitera lui aussi Šiauliai en 2018. Signe, s’il en était besoin, de l’universalité du symbole, la Colline aux Croix est intégrée par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.