En Ouzbékistan, les "Chapeaux noirs" fissurent encore la "stabilité" de l’aire pro-russe

Après les soulèvements au Kirghizstan, au Kazakhstan, en Arménie, au Bélarus, l'Ouzbékistan se joint au bal de la contestation de la tutelle russe. Et comme tous les pays qui soutiennent le régime de Vladimir Poutine, Tachkent goûte au cocktail amer de la répression, soutenue par Moscou. Bilan officiel des violences : 18 morts et plus de 500 arrestations.

Au XVIe siècle, les Européens découvrent l'existence des Karakalpaks – les "Chapeaux noirs" –, un peuple turcophone de nomades, éleveurs et pêcheurs dans la mer d’Aral. En 1873, le Khan de Khiva (actuellement en Ouzbékistan) cède au Tsar de Russie la région où habitent les Karakalpaks. En 1925, l’URSS créé la République socialiste soviétique automne du Karakalpakstan et la rattachent à la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan. Un rattachement un peu artificiel, puisque la langue karakalpake est plus proche du kazakh que de l'ouzbek.

L'immense majorité des Karakalpaks est favorable au maintien de l’autonomie. Mais que pèsent les 400 000 "nationaux" dans une région qui compte 8 millions d’habitants ? Chavkat Mirzioïev a naturellement cru qu’il pourrait les ignorer, ou faire taire les plus bruyants. Raté.

État d'urgence

Pour étouffer le feu de cette colère, le président ouzbek doit annuler sa réforme constitutionnelle. Mais pour s’assurer que les dernières braises étaient éteintes, Mirzioïev a placé la République du Karakalpakstan en état d'urgence pour un mois. Le temps, pour ses hommes, d’organiser la répression à Noukous – une habitude, face à l’opposition, en Ouzbékistan.

L’ONU et les États-Unis s'inquiètent. Michelle Bachelet, Haut Commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme, et le Département d’État américain réclament une enquête « rapide et indépendante sur les affrontements meurtriers de Noukous". De son côté, Vladimir Poutine a discuté par téléphone avec Chavat Mirzioïev mardi 5 juillet. Le Président russe a "exprimé son soutien aux efforts des dirigeants de l'Ouzbékistan pour stabiliser la situation au Karakalpakstan". D’un côté, des "affrontements meurtriers", de l’autre des "efforts pour stabiliser la situation"...

Ce nouvel épisode de violence s’ajoute à la longue liste des heurts, émeutes, répressions et affrontements qui secouent régulièrement l’Asie centrale sur lesquelles la Russie exerce une grande influence. Les membres de l’Union économique eurasiatique (UEE), qui sont proches de la Russie, notamment, ont tous connu des accès de violence.

Empire menacé

Almaty, Kazakhstan. La répression de manifestations populaires a fait plus d’une centaine de morts et des milliers d'arrestations début janvier 2022. © AFP - Alexandr Bogdanov

Almaty, l'ancienne capitale et plus grande ville du Kazakhstan, a été le théâtre d’émeutes le 2 janvier 2022. Les manifestants, qui ont surpris le régime, protestaient contre la hausse des prix du gaz et, au passage, contre le pouvoir. La répression a fait plus d’une centaine de morts et des milliers d'arrestations.

Le Kirghizistan a connu, en octobre 2020, de violentes manifestations. Au cœur de la contestation, les résultats des législatives, dont les manifestants demandaient l’annulation, dix ans après la Révolution kirghize, qui a entraîné la chute du président Kourmanbek Bakiev, ou encore la Révolution des tulipes, en 2005, qui a détrôné Askar Akaïev.

En Arménie, la Révolution de velours, en 2018 a provoqué le départ du Premier ministre et président, Serge Sarkissian, très proche de Vladimir Poutine, et l'arrivée au pouvoir du pro-démocrate Nikol Pachinian.

Et au Bélarus, l’émergence d’une opposante crédible à la présidentielle, la démocrate Sviatlana Tsikhanouskaïa, a entraîné une répression brutale en 2021. Le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko a contraint Tsikhanouskaïa à l’exil en Lituanie.

Autant dire que les récents développements en Ouzbékistan ne servent pas l’image de stabilité servie par la propagande des régimes autoritaires proches de Vladimir Poutine.