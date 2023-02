En République tchèque, un nouveau tombeur du populisme

À Prague, le scrutin présidentiel des 27 et 28 janvier 2023, qui a mobilisé 70% des personnes en âge de voter, a pris des airs de référendum anti-Babiš. Et son issue en dit long sur la popularité du populiste aux commandes de la République tchèque entre 2017 et 2021 : moins de 42% des électeurs lui ont accordé leur confiance, laissant un boulevard à Petr Pavel, confortablement élu au second tour.

"Babiš est un nouveau Orban", a répété Pavel pendant sa campagne, alertant sur le danger que représentait cet affairiste, influent patron de médias, proche des anciens communistes et acquis à une idéologie ultra-libérale et eurosceptique. Et l’homme de 61 ans, tout juste investi en politique, a remporté son pari.

Un héritier de Vaclav Havel

Issu d’une famille militaire, Petr Pavel rejoint l’Armée populaire tchécoslovaque dès l’obtention de son diplôme à l'université de Prague en 1983. S’il adhère logiquement au Parti communiste en 1985, l’homme n’est pas un idéologue. La Révolution de velours, qui renverse la dictature communiste, ne freine pas sa carrière. Bien au contraire. Petr Pavel monte très vite tous les échelons de la nouvelle armée démocratique, qu’il dirigera entre 2012 à 2015 avant de devenir général au sein de l’Otan.

Jeune retraité de l’armée, Petr Pavel s’engage en politique en 2021, avec sans doute en ligne de mire la présidentielle de 2023. Il n’est encarté nulle part mais peut revendiquer le soutien de l’une des deux coalitions gouvernementales, Ensemble (Spolu), formé par trois partis de centre-droite, pro-européens, issus de la Révolution de velours.

Chez eux, l’héritage de Vaclav Havel est souvent prégnant. Au Parti démocratique civique (ODS) du Premier ministre Petr Fiala, notamment, descendant direct du mouvement créé par le leader de la Révolution de velours en 1989. Le TOP09, lui, rassemble des libéraux autour du prince Karel Schwarzenberg, ancien ministre des Affaires étrangères et ami de Havel. Pavel peut aussi compter sur les Verts, un parti de centre-gauche fondé en 1989.

À peine élu, le nouveau chef d’État a échangé avec Volodymyr Zelensky, à Kiev, pour rappeler que Prague défend la cause ukrainienne et dénonce l’agression de l'Ukraine par la Russie, avant de parler avec son homologue taïwanaise Tsai Ing-wen et son ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu. Ces priorités affirmées en faveur de la démocratie ont provoqué la colère de Pékin.

Le nouveau président Tchèque se rendra bientôt en Slovaquie, où il peut compter sur le soutien de son homologue Zuzana Čaputová, qui lui a rendu un hommage juste après son élection. Une tradition de bon voisinage autant que la célébration d’un nouvel axe politique.

Un besoin d'ouverture

À Prague, la page se tourne donc sur un long épisode conservateur, conduit par le président sortant Miloš Zeman, 78 ans, en poste depuis 2013-2023. Progressiste à ses débuts, il fonde en 2009 le Parti des droits civiques (SPO), populiste, eurosceptique, opposé à l'immigration, pro-russe, pro-chinois, qui le conduira à la présidence.

Du haut de sa fonction, il soutiendra sans faillir Andrej Babiš, de dix ans son cadet, fils de diplomate et membre du PC. Un personnage complexe, soupçonné d’avoir appartenu à la police politique tchécoslovaque, et bénéficiaire opportun de la libéralisation à l’Est. Il prendra ainsi le contrôle de l’entreprise d’État pour laquelle il travaillait, Petrimex, avant de s’enrichir dans les affaires avec sa holding Agrofert.

Babiš est riche – il détient la deuxième fortune tchèque – et influent – il est le premier employeur du pays et contrôle de nombreux médias. Des ingrédients tout à fait indiqués pour prospérer dans la vie politique. Son parti politique, ANO (Action des citoyens mécontents, mais aussi "Oui", en tchèque) est fondé en 2011, est un mouvement populiste, opposé à l’immigration et assez proche de certaines idées nationalistes, comme en fait, l'électorat de Milos Zeman...

Mais si les électeurs, ceux des campagnes et des petites villes oubliées, notamment, ont pu croire, entre 2017, date du premier succès d’ANO, aux promesses d’un exécutif populiste, depuis 2021, le masque tombe. L’expansionnisme russe, notamment, a sans doute contribué à gommer la défiance à l’égard de l’Occident. Et Petr Pavel, le général de l’Otan, a su trouver les mots pour fédérer le grand ras-le-bol des années Babiš.