En Roumanie, le succès (un peu) usurpé du château de Bran

Les années 1880 touchent à leur fin lorsque Bram Stocker s’attelle à ce qui deviendra son roman-phare. Dix ans durant, l’écrivain irlandais voyagera, plongera dans l’histoire d’une région "au-delà des forêts". Cette région, c’est la Transylvanie, une terre pauvre faite de grandes forêts sombres où des paysans roumains sont maintenus dans leur misère par des nobles hongrois enfermés dans leurs citadelles médiévales. À l’instar du château de Bran, au cœur de l’actuelle Roumanie. Le décor est planté.

Reste à trouver un personnage romanesque, et la Roumanie n’en manque pas. En remontant l’histoire, Stocker s’arrête, au Moyen-Âge, sur le Voïvode Vlad III, fils de Vlad II le Dragon – "dracul" en roumain. Ses faits d’armes lui valent un surnom – "l’Empaleur". Mais les bains de sang qu’il orchestrera ne lui assureront pas la victoire dans la guerre contre les Ottomans, qui le décriront pour la postérité comme un monstre avant de l’assassiner, le décapiter et l’empaler.

Point de passage

Bram Stocker tient son protagoniste, Dracula, qui donnera son nom au roman paru en 1887. À un détail près : l’homme était originaire de Valachie roumaine, et pas de Transylvanie, alors sous l’autorité du roi de Hongrie. Il est donc peu probable qu’on l’ait croisé à Bran au XVe siècle.

Vlad II le Dragon – « dracul » en roumain – dit « l’Empaleur ». Le père de Vlad III, que Bram Stocker à décrit en Dracula. © Getty

Cette confusion trouve pourtant une origine singulière dans l’histoire du village. Lorsque, au XIIIe siècle, les chevaliers teutoniques décident d’y édifier un château, c’est pour contrôler la route entre Rucar, en Valachie, et Bran, en Transylvanie. Une route commerciale stratégique, sur laquelle un péage peut se révéler tout à fait profitable. Le premier édifice, en bois, brûlera. Mais l’intérêt du site ne faiblira pas, puisque le roi de Hongrie fera bâtir un château en pierres, achevé en 1377. Louis Ier et ses descendants pourront ainsi continuer à collecter des droits de douanes auprès des marchands valaques et saxons.

En 1699, la Transylvanie passe sous contrôle des Habsbourg. Or l’empire austro-hongrois enchaîne les guerres avec son voisin ottoman, qui fait la loi en Valachie. La frontière se referme, et plus un Voïvode n’y sera aperçu pendant longtemps. Le lien avec Dracula, s’il avait pu exister, est définitivement rompu.

Nouvelle frontière

La défaite de l’Autriche-Hongrie à l’issue de la Première Guerre mondiale redistribue les confins de l’empire. En 1918, le nouveau Royaume de Roumanie hérite de la Transylvanie, et le 1er décembre 1920, la Reine de Roumanie, Marie, devient propriétaire du château de Bran, dont elle tombe amoureuse. Pendant près de trente ans, les têtes couronnées européennes se pressent dans cette riche résidence royale.

L’invasion des Soviétiques, en 1947, a raison de la monarchie roumaine. Michel 1er abdique, et la République populaire de Roumanie transforme le château de Bran en musée national d’histoire. Une fonction qu’il conservera après 2006, après sa restitution par la justice roumaine à son héritier naturel, Dominic von Habsbourg.

Le petit-fils de Marie de Roumanie, 85 ans aujourd’hui, gère le site roumain le plus célèbre à l'étranger . Un succès largement imputable à une imprécision historique, qui ne l’empêche pas de décrire la réalité historique du lieu. Ici, l’histoire médiévale est partout : les pierres, les meubles, ont l’âge du château. Mais hors de question de s’affranchir de l’imaginaire suscité par Dracula : les visiteurs veulent y croire. Un "Dracula Village" pourrait voir le jour dans les environs du château.