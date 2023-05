"En Turquie, la politique a énormément investi dans un discours antisyrien"

Environ 4,5 millions de Syriens sont aujourd'hui enregistrés en Turquie. Depuis le début de la guerre dans leur pays, en 2011, ils ont passé la frontière pour fuir les violences et les persécutions, accueillis à bras ouverts, comme des "frères", par le président Erdogan et la population turque.

Ces "invités" – le statut de réfugié n’existe pas en Turquie – sont devenus de plus en plus indésirables au cours des années. En période de crise économique et de fort chômage, ils se voient accusés de prendre le travail des Turcs, ou rendus responsables de la cherté des logements. Le discours de la classe politique turque, gouvernement et opposition confondus, n’a fait qu’exacerber la haine à leur égard et a conduit à plusieurs attaques à Istanbul et Ankara.

Publicité

Les réfugiés syriens se retrouvent bien malgré eux au centre du second tour de la présidentielle. Le troisième homme de ce rendez-vous électoral, Sinan Ogan, compte monnayer son soutien aux finalistes en échange d’un discours ferme à leur égard.

Solène Poyraz, chercheuse à l'EHESS, craint que, après le rejet des Syriens vienne "le tour des Kurdes, des Alévis". © Radio France - Marie-Pierre Vérot

Solène Poyraz, doctorante à l’EHESS, actuellement en poste à l’université Galatasaray à Istanbul, travaille sur l’influence sur la scène politique de la présence des réfugiés syriens en Turquie. Elle constate que, en Turquie, "la politique a énormément investi dans ce discours antisyrien".

Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle en Turquie, qui a vu les partis nationalistes et ultranationalistes, l’extrême droite, entrer en force au Parlement, place de nouveau les réfugiés syriens au cœur de la campagne. Cela vous inquiète-t-il ?

Ce qui est en train de se passer est exactement ce que l’on redoutait. La période qui nous sépare du second tour est risquée. Nous allons assister à une surenchère dans les deux camps. Sinan Ogan (le troisième homme de la présidentielle, qui a recueilli 5 % des voix au premier tour, ultranationaliste) monnaie son soutien en échange d’un discours très ferme à la fois contre les Kurdes et contre les réfugiés syriens. Il l’a très clairement dit.

Or le candidat d’opposition, Kemal Kiliçdaroglu, ne peut prendre ses distances avec l’électorat kurde, qui a largement joué le jeu lors du premier tour et l’a plébiscité. Restent les Syriens. Et l’on voit déjà Kemal Kiliçdaroglu donner des gages sur ce front. Il a "liké" le tweet d’un élu de son parti, maire de Bolu, qui explique que l’élection va se jouer sur la question du renvoi des réfugiés. "Soit vous souhaitez qu’ils partent et vous votez pour nous. Soit vous voulez qu’ils restent et vous votez Erdogan." Il s’agit de Tancu Özcan, un élu du CHP (Parti républicain du peuple, le parti de Kemal Kiliçdaroglu), très controversé. Dans le passé, il a été sanctionné par son parti pour avoir demandé que l’on arrête de donner du pain aux Syriens.

Qu’entendez-vous par là ?

On peut craindre des actes de la part du MHP (extrême droite, allié de l’AKP du président Erdogan), des rafles comme on en a connu, avec du zèle sur les déportations, présentées comme des retours volontaires. Nous avons déjà assisté à des actes de lynchage (à Istanbul, à Ankara), quand la population est chauffée à blanc par ce discours raciste. Des milices comme les Loups gris peuvent être activées. Lors des violences racistes à Ankara, les Syriens avaient reçu des messages leur conseillant de ne pas sortir de chez eux ; ils avaient respecté la consigne. Mais que se passera-t-il s’ils sont attaqués et décident de répondre ?

L’opposition apparaît très extrême sur ce sujet. À chacun de ses meetings, lors du premier tour, son candidat, Kemal Kiliçdaroglu, répétait qu'il les renverrait dans leur pays dans les deux ans. Pourquoi cette nécessité de le dire et de le répéter ?

Le programme du CHP s'est tout de suite orienté vers la facilité et vers des déclarations très populistes. Ils ont joué sur un discours antisyrien qui était en train de monter, notamment parce qu'on a fait croire que l’AKP (le parti au pouvoir du président Erdogan) obtiendrait le vote des Syriens car il les a accueillis et naturalisés. Le CHP s'est aligné sur un discours antisyrien à la limite de la xénophobie.

Réfugiés syriens dans une zone de renouvellement urbain à Suleymaniye, près d'Istanbul, en 2015. © AFP - Arif Hudaverdi Yaman /Anadolu Agency

Cela dit, il est vrai que le pays les a accueillis à bras ouverts, il y a dix ans. Mais depuis, une crise économique terrible pèse sur la Turquie. Cela peut peut-être expliquer ces tensions, cette crispation, vis-à-vis de ces "invités"...

Le fait est que la politique a énormément investi dans ce discours antisyrien. Les partis de l'opposition portent une vraie responsabilité par rapport à ce discours populiste et xénophobe. On a déjà un pays qui essaye de se plier à cette soi-disant "opinion publique" qui véhicule des sentiments antisyriens parce qu'ils sont encouragés, banalisés et légitimés par un certain discours politique. La crise économique ne se résoudra pas, on le sait, par le départ des Syriens. Donc il y a tout un discours qui est porté publiquement et qui fait des dégâts. Ce sont des discours portés politiquement, et j'insiste sur cette responsabilité politique.

Comment les réfugiés syriens vivent-ils cette période électorale ?

Le fait que la présence syrienne, le dossier syrien, se soit de plus en plus inscrit et se soit imposé dans les élections, est un phénomène assez récent. Les réfugiés syriens sont déjà dans l'incertitude et sont dans une précarité administrative extrême, notamment depuis le tremblement de terre [le 6 février 2023, une série de fortes secousses ont tué officiellement près de 46 000 personnes et fait 105 000 blessés dans le sud-est du pays, ndlr].

Aujourd'hui, l'incertitude est au maximum. Quelle que soit l'issue des élections, c'est la population ciblée. C'est la politique publique la plus facile à réaliser, la plus populiste, qui fera le plus d'effet. Bien sûr, il n'est pas possible de renvoyer les Syriens en deux ans. Mais quelle que soit l'issue des élections, il faut s'attendre à un renvoi des Syriens. Le gouvernement a déjà lancé quelques signaux, selon lesquels il pourrait, par décret présidentiel, mettre fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient ces réfugiés jusque-là. Et le président Erdogan ne se privera pas de jouer sur cette corde si cela peut lui donner l’avantage sur son rival.

Quels enseignements tirer des législatives du 14 mai, qui ont vu entrer une très forte proportion de députés nationalistes, ultranationalistes et d’extrême droite ?

Elle reflète une mentalité ultranationaliste dont on n’avait peut-être pas mesuré le poids. Et quand on regarde sa composition, on voit bien que cela ne risque pas de s’arrêter là, aux Syriens. On ne va pas en rester là avec cette mentalité et cette trame ultranationaliste. Après viendra le tour des Kurdes, des Alévis.

La question de l’autre en Turquie n’a toujours pas été résolue. En fait, le rapport à soi, ce contrat de "turcité", fonde la société et l’empêche de passer à autre chose. Un État qui s’est construit sur la destruction, la négation de l’autre – la République turque de Mustafa Kemal –, ne peut délivrer de politique d’inclusion. Il y a peut-être un changement en cours, mais il faudra du temps avant que l’élite politique se régénère. Nous avons un personnel formé dans les années 1970 qui n’a pu dépasser, résoudre cette question de la "turcité". Elle imprègne la société, elle est dans les écoles, dans les manuels scolaires. le langage politique est très travaillé en ce sens.

Par exemple ?

Recep Tayyip Erdogan ne désigne jamais son rival par son nom mais l’appelle "Kemal Bey" (Monsieur Kemal), la manière dont on salue les étrangers (dans la campagne, il a pris l’habitude de transformer cette appellation en "Bye bye Kemal" pour le plus grand bonheur de ses partisans). Il s’agit d’un discours vieux de vingt ans et même plus, qui enferme dans la permanence d’un État turc, ce qui l’emporte sur tout. C’est le déterminant du vote, bien plus que l’économie par exemple. Il faudrait instaurer une autre grammaire. Quant à Kemal Kiliçdaroglu, par exemple, il ne parle jamais de "réfugiés" mais de "demandeurs d’asile". Le paradoxe, c’est que le renvoi des Syriens n’était pas le déterminant du vote non plus, alors que cela va s’imposer dans les discours.

Comment cela ?

Si les électeurs turcs avaient souhaité l'expulsion des réfugiés, ils auraient voté pour le Parti de la victoire, dont c’est le mantra. Or il n’a obtenu aucun siège de député. Le parti de Sinan Ogan n'a pas non plus obtenu de député. Il s’agit donc moins d’un vote d’adhésion, d’un vote pour le renvoi des Syriens, que d’un vote de protestation, afin de ne pas voter pour un Alévi (Kemal Kiliçdaroglu). En un sens, cela pourrait rassurer sur l'état de l’opinion publique turque. Mais ce qui m’inquiète, c’est que si l’on commence avec les Syriens, les autres suivront.