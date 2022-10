Enfants au musée : "C’est la transmission du goût du patrimoine aux adultes de demain"

Centre des monuments nationaux, musée d’Orsay, Atelier des Lumières, musée Matisse du Cateau-Cambrésis, musée d’art contemporain de Lyon… Les offres culturelles à destination des familles sont riches cette année pour les vacances de la Toussaint. Un public dont la fréquentation ne cesse de progresser et qui représente un enjeu important pour les lieux de culture.

Depuis le début de l’année, plus de huit millions de personnes ont visité l’un des 100 monuments dépendants du Centre des monuments nationaux. Parmi elles, les jeunes de moins de 18 ans représentent un peu plus d’1,3 million de visiteurs, dont 300 000 scolaires, soit à peu près autant qu’en 2019 (les années 2020 et 2021 n'étant pas représentatives compte-tenu des fermetures et importantes restrictions dues à la pandémie).

Une enquête réalisée en 2021 dans 62 établissements culturels nationaux montre que 30% des visites muséales se font en famille, 34% pour les monuments. Dans les années 2010, ces chiffres s’élevaient à environ 20-25%. Mais la fréquentation dépend aussi du type d’établissement. Les musées d’histoire, de sciences et techniques ou les monuments sont les plus visités par le public familial, qui représente même jusqu’à 60 à 70% du public individuel dans les muséums d’histoire naturelle. Alors que les musées d’art ou d’art moderne et contemporain, moins fréquentés par les familles, sont perçus par les parents comme plus difficiles d’accès.

Des offres "famille" pour attirer les plus jeunes

Pour attirer les familles, le Centre des monuments nationaux organise des actions ponctuelles comme, ce premier week-end des vacances de la Toussaint, avec l’opération "Monument jeu d’enfant" qui doit permettre aux enfants et à leurs parents de découvrir ces lieux d’une autre manière. Ce type d’offres à destination des familles s’est multiplié ces vingt dernières années. Si dans un premier temps, le public enfant était d’abord ciblé, la tendance désormais affichée est de viser les familles. "L’idée d’intégrer les adultes a permis de renforcer la fréquentation" commente Anne Jonchery, chargée d’études au Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation au ministère de la Culture. "Ces offres 'famille' permettent de prendre en compte le besoin de convivialité familiale, l'envie de vivre un moment en famille où les parents ont besoin à la fois d'être outillés ou d'avoir des propositions de médiation accompagnée pour l'ensemble du groupe familiale, détaille Anne Jonchery. On a donc vu un glissement vers cette cible famille même s'il y a aussi des offres pour un public plus segmenté, notamment le public très jeune : 0-2 ans."

Pour cela, de multiples types de médiations se sont développés ces dix dernières années : des ateliers pour les familles (par exemple un atelier mosaïque dans un site archéologique), des outils pour la visite libre (un livret jeux, un audioguide spécial famille…) Et pour intégrer des parents, peut-être moins habitués à fréquenter les musées, des projets de restitution de travaux scolaires ont été lancés : les familles sont invitées au musée afin de découvrir le travail mené toute l’année en classe par leurs enfants. Les plus jeunes peuvent aussi être de très bons prescripteurs et inciter leurs parents à visiter un lieu culturel, après l’avoir découvert lors d’une sortie scolaire.

Pour Anne Jonchery, faire venir ce public dans les lieux culturels n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, étant donné les injonctions qui pèsent sur les familles contemporaines. "Il y a cette injonction de participer à l'épanouissement de l'enfant, à sa construction identitaire et c'est un type de lieu où l'enfant peut découvrir des choses et s'ouvrir sur le monde. Et c'est aussi un public qui cherche à faire des choses ensemble. Les musées et monuments ont alors évolué vers la prise en compte de l'être ensemble. Même s'il existe une stratification sociale des publics, avec des publics qui restent éloignés. Et dans ce cas, l'école permet d'être un dispositif passerelle."

Le numérique ne fait pas tout

Les outils de médiation numérique ont également été multipliés récemment, comme les tablettes, les applications, les casques connectés. Mais dire qu’ils attirent automatiquement le jeune public serait un raccourci. "Un jeune qui, pour des raisons familiales, culturelles, de lieu de vie, est en situation d’intimidation par rapport à un lieu de culture, ne verra pas cette intimidation disparaître parce qu’on lui donnera un outil numérique", estime Philippe Bélaval, le président du Centre des monuments nationaux. Alors, pour "attaquer à la base l’intimidation culturelle", il mise sur la présence d’une information et d’une communication sur les réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes et sur des prescripteurs qui peuvent être non seulement les parents et enseignants mais aussi des associations ou médiateurs.

Le jeune public est indispensable à conquérir car pour Philippe Bélaval, "c’est la transmission du goût du patrimoine aux adultes de demain". "Fréquenter ces lieux enfant facilite l'accès à l'âge adulte" ajoute Anne Jonchery.

"Si un jour, les monuments, les musées et même les cinémas et les bibliothèques, ne veulent plus rien dire, conclut-il, ils s’effondreront et avec eux, des pans entiers de la mémoire nationale et tout un ensemble de pratiques, de biens, qui sont des trésors communs." Alors, la conquête des plus jeunes n’est pas près de s’arrêter, c’est aussi une question de cohésion sociale.