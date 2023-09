Enseignement supérieur et recherche : un budget en hausse mais une précarité installée

Dans la fouée de la loi de programmation des finances publiques pour le budget 2024, le gouvernement a annoncé l'augmentation du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette augmentation de 1,2 milliard d'euros servira, selon le ministère, à aider les étudiants en revalorisant les bourses mais également à soutenir la recherche et les enseignants chercheurs. Pour autant, la France reste loin de l'objectif européen (qu'elle a adopté) de consacrer 3% du PIB à sa recherche. La Corée du Sud, les États-Unis, le Japon ou encore l'Allemagne ont eux déjà dépassé cet objectif.

Des enseignants chercheurs parfois payés en dessous du SMIC horaire

La recherche française est donc en déclin : malgré le Prix Nobel de physique reçu l'année dernière par Alain Aspect , la France a dégringolé de trois rangs dans le classement international des performances de la recherche, ainsi que dans le nombre et la valeur de ses publications scientifiques ou encore dans l'index international des innovations.

En dix ans, le nombre de recrutements d'enseignants chercheurs à l'université a été divisé par deux, tandis qu'ils sont parfois payés en dessous du SMIC horaire :

La rallonge budgétaire devrait servir à créer 650 postes. Est-ce suffisant quand l'université emploie 29 000 équivalents temps plein parmi les enseignants chercheurs précaires ? La ministre Sylvie Retailleau a répondu dans notre journal de 8h de ce jeudi, interrogée par Margot Delpierre et Guillaume Erner :

Sylvie Retailleau, invitée des Matins de ce jeudi au sujet de la précarité en cette rentrée universitaire :

Autre invité ce jeudi sur notre antenne à propos de l'évolution de l'enseignement supérieur en France, de ses crédits et de son ministère : Joël Laillier, maître de conférences en sociologie à l'Université d'Orléans et chercheur au Centre Maurice Halbwachs :

"Pour comprendre l'augmentation de la précarité des étudiants, il faut comprendre que c'est aussi le résultat d'une politique très ambitieuse - 80% d'une classe d'âge au bac, 60% en licence - mais pour le faire, il fallait aussi avoir un investissement qui pouvait suivre pour accompagner ce nouvel afflux à l'université. En moyenne, la dotation de l'enseignement supérieur et de la recherche divisée par le nombre d'étudiants est en diminution sur ces dix dernières années. On est passé d'environ 12 000 euros par étudiant à 10 000 euros. On investit moins qu'il y a dix ans. En parallèle, il y a une augmentation de 25% des étudiants en licence à l'université. Ensuite, dans le détail, des écarts sont très très forts entre les établissements. Par exemple entre les universités de Perpignan ou de Pau et la Sorbonne ou Saclay."

Reportage sur la précarité étudiante au campus de Strasbourg

Avec la crise et l’inflation, le coût de la rentrée universitaire a augmenté cette année de 9 %, selon la FAGE, la fédération des associations générales des étudiantes. Près d’un tiers d’entre eux vit actuellement dans la précarité et doit choisir entre se nourrir ou payer son loyer.

Hakim Kasmi a enquêté à Strasbourg :

Épicerie sociale et solidaire dans les locaux de l’AFGES, l’Association Fédérative des Étudiants strasbourgeois. - Avec l'aimable autorisation d'Alexa Foulon

Quelle planification contre la crise du logement ?

Si la crise du logement est générale, elle est particulièrement alarmante pour les étudiants, dont certains n'ont pas pu accéder à un logement universitaire.

Sylvie Retailleau souhaite apporter une solution à cette crise. Elle affirme aux Matins que : "Nous travaillons en coopération avec le ministre du Logement pour construire davantage de logements universitaires. En parallèle, nous avons aussi mis en place des solutions d'urgence avec les recteurs d'université pour que les étudiants ne dorment pas dans la rue, quitte à payer des chambres d'hôtel".

Comment favoriser l'insertion professionnelle dès l'université ?

L'objectif de la ministre l'Enseignement supérieur et de la Recherche est de favoriser la réussite et l'épanouissement des étudiants pour leur permettre une insertion professionnelle à l'issue de leur parcours universitaire. Selon elle, cela passe par un dialogue avec les secteurs économiques en tension pour permettre une offre de formation adaptée aux emplois. Philippe Augé met lui l'accent sur l'importance de l'apprentissage : "l'apprentissage est une voie de promotion sociale et d'insertion professionnelle. À l'Université de Montpellier, sur près de 50 000 étudiants, incluant les doctorants, on a 3 500 apprentis. L'apprentissage dans l'enseignement supérieur est donc à tous les niveaux, y compris aussi dans les cursus d'ingénieur".