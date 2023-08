Entre Est et Ouest, le douteux numéro d’équilibriste d’Alexandre Loukachenko

Pendant plusieurs semaines, sous la pression de la Russie, le dictateur biélorusse a menacé la paix dans cette région au passé complexe, nichée historiquement entre le Royaume de Pologne, le Grand-Duché de Lituanie et les Principautés du Bélarus. Mais en parallèle, il tente péniblement de composer avec la Pologne et la Lituanie. Entre la lecture impérialiste russe de la guerre en Ukraine et son histoire commune avec ses voisins, avec par ailleurs une présidente élue, Sviatlana Tsikhanouskaya, réfugiée en Lituanie, il jongle comme dans un spectacle.

Le 22 novembre 2019, Vilnius organisait de grandes funérailles historiques de 21 rebelles dont leur chef, Kastous Kalinouski. Ils ne voulaient plus de la Russie mais souhaitaient vivre dans la République des Deux-Nations, la Rzeczpospolita, l’union entre la Pologne, la Lituanie et le Bélarus. Ce qui leur avait valu d’être tués par les gendarmes tsaristes en 1864. En 2019, leurs corps, jusque-là cachés, venaient d’être découverts à proximité de Vilnius.

Et ce jour de novembre, en leur honneur, la capitale lituanienne avait sorti ses plus beaux atours. Devant des milliers de gens venus massivement du Bélarus, les autorités avaient invité le président polonais, son Premier ministre... ainsi que le vice-Premier ministre du Bélarus, aux côtés de dirigeants venus d’Ukraine et de Lettonie. Loukachenko faisait du pied a ses voisins. Il tentait alors de se rapprocher de l’Occident. Mais 2019 semble si loin maintenant !

Tutelle encombrante

Le 9 août 2020, lors de l’élection présidentielle biélorusse, Alexandre Loukachenko a failli tout perdre. Face à l’autocrate, une candidate se dressait : Sviatlana Tsikhanouskaya qui avait remplacé son mari, Sergei Tsikhanouski, emprisonné. Et c’est vers elle que le peuple se tourna. Pour se sortir de ce mauvais pas, Loukachenko en appela à Vladimir Poutine. Au prix d’une terrible répression et, évidemment, d’une vassalisation vis-à-vis de la Russie.

Le 1er août 2023, deux hélicoptères du Bélarus violaient l’espace aérien polonais dans la région polonaise frontalière de Bialowieza. Une opération menée sur ordre de la Russie pour provoquer et tester la défense sur un territoire de l’Otan. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Minsk a aussi accueilli des armes nucléaires russes. Du jamais vu depuis 1991, depuis la chute de l'Union soviétique. Serait-ce la fin assumée de l’indépendance ?

Arrivée massive de migrants à la frontière polonaise côté Bélarus en novembre 2021. Varsovie accusait alors Minsk d'avoir orchestré cet afflux. © AFP - Ramil Nasibulin / Belta

Pour le Bélarus, ce serait une catastrophe. Et Alexandre Loukachenko l’a bien compris. Le 11 août 2023, il a demandé à son gouvernement de "reprendre contact avec la Pologne". Ne pas aller trop loin, c’est l'idée de Loukachenko. D’autant que, selon lui, Varsovie cherche à "montrer qu’elle a correctement armé et réarmé le pays juste avant les élections législatives du 15 octobre". 10 000 soldats ont d’ailleurs été déployés pour "protéger" le territoire polonais.

Signes de défiance

Pour la Pologne, il existe "une solution simple" pour mettre un terme aux tensions avec Minsk. Cela impliquerait que Loukachenko remplisse "quelques conditions basiques" : "Arrêter d’attaquer la zone frontalière, libérer plus d’un millier de prisonniers politiques, [à commencer par le journaliste de la minorité polonaise du Bélarus] notamment Andrzej Poczobut, cesser cette campagne de haine, cette guerre hybride contre la Pologne."

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, poursuit : "Nous n’avons aucune intention hostile envers le Bélarus et nous n’en avons jamais eu. (…) Mais les paroles de Loukachenko restent en contradiction avec ses actes." L’orchestration supposée, par la Russie, d’un nouvel afflux de migrants, pour ne citer qu’un exemple.