Equivox, le chœur LGBTQIA+ de Paris

“On fait passer des messages, on fait entendre nos voix et on le fait par la musique” : c’est ainsi que Guillaume, 31 ans, résume la démarche du chœur LGBTQIA+ de Paris, Equivox, qu’il a rejoint il y a quelques mois. Un “militantisme soft” pour militer sans virulence, en étant simplement visibles. Le répertoire et ses membres sont hauts en couleur et unissent différentes générations : on y retrouve Dalida ou Abba , aussi bien que Clara Luciani ou Hoshi, la chanteuse récemment au cœur d’une campagne de harcèlement en ligne.

Être visibles, à la Marche des fiertés ou sur scène

L’aspect transgénérationnel permet des échanges autour de la manière de militer, de raconter les luttes passées et celles à venir pour le groupe anciennement nommé le “chœur gai et lesbien de Paris”. Ses 80 personnes se réunissent chaque semaine et lors de plusieurs temps forts, comme la fête de la musique, la Marche des fiertés ou leur spectacle annuel. Tous sont alors déguisés selon un thème, “l’amour” ou “les couleurs” pour les plus récents.

Publicité

France Culture a parcouru un bout de chemin avec Equivox lors de la Marche des fiertés parisienne et partagé les coulisses de leur dernier spectacle, où se trouvaient pour l’occasion des marins, des hippies, des chérubins, la Belle et la Bête ou encore Jules César.