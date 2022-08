Ernest Lavisse, le père du roman national à la gloire de la IIIe République

"Nos ancêtres les Gaulois", "Clovis et le vase de Soissons", "Saint Louis rendant justice sous un chêne"... Si ces poncifs sont aussi ancrés dans l'imaginaire collectif c'est grâce à un historien, Ernest Lavisse, "l'instituteur national" de la IIIe République.

Patrick Garcia : "Lavisse incarne l’école du roman national, avec ses héros. Il s'agit de célébrer un passé toujours glorieux, envisagé sans aucun regard critique."

Ernest Lavisse naît en 1842. Issu de la petite bourgeoisie du Nord de la France, il est un élève brillant. Boursier, normalien, il est reçu premier à l'agrégation d’histoire.

Conservateur, fervent partisan de l’Empire, Lavisse fréquente le monde politique. Il donne des cours privés au prince impérial, fils de l’empereur Napoléon III.

Lavisse est bouleversé par la défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la chute de l’Empire.

Patrick Garcia : "1870 va dramatiser son rapport à la nation. Dans les causes de la défaite, on a le sentiment qu’il y a une défaillance du sentiment national. C’est la victoire de l'instituteur prussien, autrement dit, la défaite de l'instituteur français. Donc les historiens se portent volontaires pour reconstruire l’âme de la nation, restaurer ce sentiment national."

Lavisse, qui a étudié outre-Rhin, a observé la modernité du système universitaire allemand. À son retour en France, il occupe des postes prestigieux dans l’enseignement supérieur.

Légitimer la république, "le régime le plus stable"

Acquis aux idées républicaines, plus par désir de stabilité que par conviction profonde, Ernest Lavisse décide de mettre l’enseignement de l’histoire au service du pouvoir, pour légitimer la nouvelle république et exhorter l’unité nationale.

L’enjeu est de réconcilier la France de l’Ancien Régime et la France de la Révolution.

Patrick Garcia : "On pourrait voir une contradiction entre le fait de penser positivement un passé monarchique et le fait de vouloir célébrer la république. Mais pour Lavisse, il n'y en a pas. Il y a eu des bons rois - tous ceux qui ont agrandi le pays - et des mauvais - ceux qui ont fait perdre des territoires à la France. C'était la jeunesse de la France. Son âge adulte, c’est l'âge républicain. Le début de la France ce sont les Gaulois. D'ailleurs, les premières statues de Vercingétorix sont érigées sous le Second Empire."

Principal outil de cette réforme de l’histoire, le manuel Lavisse, imprimé dès 1884 à des millions d’exemplaires, avec cette couverture au ton paternaliste : “Tu dois aimer la France, parce que la Nature l'a faite belle, et parce que l'Histoire l'a faite grande.”

Pour Lavisse, l’histoire doit être incarnée par les grands hommes, ce qui exclut l’histoire des mouvements populaires, l’histoire sociale et économique.

Une nouvelle pédagogie

Le manuel est aussi une petite révolution pédagogique dans sa forme : des documents adaptés à l’âge des élèves, des illustrations, des sources, des citations.

Patrick Garcia : "Lavisse ne cesse de répéter :”Enseigner, c’est choisir. Il ne faut pas tout dire mais il faut bien le dire. Il faut que les leçons d'histoire soient démonstratives, très construites. Qu'on annonce aux élèves où on va aller et que la leçon d’histoire soit une démonstration."

Fervent colonialiste, Lavisse situe la France au centre du monde avec un discours qui ignore l’histoire des peuples colonisés mais qui les assimile dans le grand récit national.

Patrick Garcia : "C’est le même processus idéologique qui est à l'œuvre que celui qui soutient que c’est la colonisation romaine qui a permis aux Gaulois de devenir civilisés. Il y a chez Lavisse un discours sur la fierté, la grandeur nationale. Et il y a chez lui cette idée fondamentale que l’histoire est un lien : on peut tous devenir les enfants de Jeanne d’Arc et Vercingétorix.

Les manuels Lavisse resteront en usage plus de trente ans après la mort de leur auteur, en 1922. Mais jugée trop nostalgique, trop naïve, et peu compatible avec le développement de l’esprit critique des enfants, sa vision de l’histoire tombe en désuétude dans les années 1960.

Patrick Garcia : "C’est une histoire qui n’a plus cours, sinon dans un discours nostalgique, qui peut encore séduire un public âgé attaché à cet imaginaire de l’école lavissienne, l’école de la IIIe République, censée incarner un idéal d'éducation républicaine, dont on s'aperçoit quand on travaille dessus, que sa réalité était pourtant très différente."