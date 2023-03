Estonie : l’engagement pro-Kiev, clé du succès électoral de Kaja Kallas

Pour l'extrême droite populiste du Parti populaire conservateur (Ekre), comme pour le Parti du Centre, les Sociaux-démocrates et les démocrates-chrétiens, les législatives du 5 mars 2023 ont un goût amer. Tous reculent au profit de deux formations seulement : le nouveau mouvement social-libéral, Estonie 200, à la marge, mais surtout, le Parti de la Réforme, incarné par la charismatique Kaja Kallas, 45 ans, Première ministre estonienne depuis le 25 janvier 2021.

Une prime exceptionnelle pour celle qui, depuis le début de la crise en Ukraine, a fait un choix sensible pour son petit pays : un soutien politique, économique et militaire inconditionnel à Kiev, et un discours de résistance à l’égard de l’ours russe voisin. Ses propos sur l’histoire terrible de l’Estonie – sur la déportation en Sibérie de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, à la fin des années 1940 – ont touché profondément le pays. Et durant la campagne électorale, le Parti de la Réforme a promis de porter les dépenses militaires à au moins 3 % du PIB.

Kaja Kallas prend la parole après la proclamation des résultats des législatives en Estonie, le 5 mars 2023. Son parti s'impose largement, avec 31 % des voix. © AFP - Raigo Pajula

Des russophones très estoniens

Il faut dire qu’en Estonie, la peur de la Russie est très largement répandue. Et pas seulement chez les Estoniens de souche. Le pays compte environ 30 % de russophones en Estonie, la plupart descendant de travailleurs venus en Estonie soviétique dans les années 1950. Mais les qualifier de « Russes » serait erroné. Cette communauté linguistique rassemble des Russes, bien-sûr, mais aussi des Ukrainiens, des Bélarussiens, des Géorgiens, des Arméniens…

Mais à la différence de certains russophones des pays voisins, de Lettonie notamment, les Estoniens qui parlent russe ne votent pas pour des partis « russes ». Hors de question pour eux, qui sont devenus des citoyens estoniens et européens, de renier leur appartenance. Ils soutiennent d’ailleurs volontiers le Parti du Centre, mouvement né à l'indépendance de l'Estonie en 1991. La plupart sont parfaitement intégrés dans la société estonienne.

À tel point que, au début de la guerre en Ukraine, la décision d’effacer les « souvenirs » soviétiques de certaines rues a suscité l’indifférence, quand ce n’était pas la satisfaction, des russophones estoniens. Ainsi à Narva, une ville à la frontière russe peuplée à 93 % par des russophones, la maire Katri Raik, estonophone et membre du Parti Social-démocrate, a pu compter sur la participation de tous ses administrés au déboulonnage des statues soviétiques sur la Seconde Guerre mondiale.

L'extrême droite assommée

Martin Helme, le leader du parti d'extrême droite, au lendemain du scrutin : « Nous n’avons rien fait de mal. Nous avons tout fait correctement et avec honnêteté, contrairement à ceux qui ont volé notre victoire bien méritée. » © AFP - Raigo Pajula

En Estonie, néanmoins, la population modeste reste attirée par les populistes. En témoignent les intentions de vote en faveur du Parti populaire conservateur d’Estonie, encore très hautes à deux semaines du scrutin (20 %). Si le parti d’extrême droite s’est effondré sur la dernière ligne droite, c’est toutefois qu’il n’a pas mesuré les attentes de ses électeurs. En s’opposant à la livraison supplémentaire d’armes à l'Ukraine, en s’efforçant de ne pas nuire à Moscou et en appelant à "protéger des travailleurs estoniens contre l’afflux des réfugiés ukrainiens", il s’est rangé dans le camp de la Russie, et l’a payé dans les urnes, avec 16 % des suffrages.

Signe de son aveuglement, le discours du patron d’Ekre, Martin Helme, au lendemain du scrutin : "Nous n’avons rien fait de mal. Nous avons tout fait correctement et avec honnêteté, contrairement à ceux qui ont volé notre victoire bien méritée". Une excuse à la Trump… ou à la Poutine.

En attendant, Kaja Kallas peut préparer sereinement son gouvernement. Fort de 37 sièges au Riigikogu, l’Assemblée, le parti qu’elle préside depuis 2014 pourra gouverner avec pro-européens et pro-Otan d’Estonie 200 (14 sièges), les Sociaux-démocrates, brimés du temps de l’URSS (9 sièges) et Isamaa, la Patrie (8 sièges), notamment.

Tous partagent les positions pro-ukrainiennes en anti-russes de Kaja Kallas, Première ministre d’un tout petit pays (1,3 million d’habitants) qui a l’oreille de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, et d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

"Je pense qu’avec un mandat aussi fort, notre politique ne changera pas. Les autres partis, à l'exception d’EKRE et, peut-être, du Parti du Centre, sont sur la même ligne. Je pense donc que nous pouvons trouver un terrain d’entente. Notre voisin agressif n’a pas disparu et ne disparaîtra pas. Nous devons donc travailler avec cela."